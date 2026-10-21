La culture vietnamienne rayonne sous les couleurs de l’automne à Busan, en République de Corée

​

Séoul (VNA) - En octobre, alors que les ginkgos de Haeundae se parent de jaune, la ville portuaire de Busan, en République de Corée, devient un trait d’union entre la culture vietnamienne, le public sud-coréen et les amis internationaux. Jeux traditionnels, cinéma, rencontres professionnelles et théâtre expérimental offrent de nouvelles occasions d’échanges culturels et de coopération artistique.

Le Vietnam à la Busan ASEAN Week

Du 6 au 11 octobre, la Busan ASEAN Week 2026 s’est tenue au grand magasin Lotte de Busan, sous le thème "Cruise ASEAN", mettant à l’honneur les cultures des 11 pays d’Asie du Sud-Est. Le stand vietnamien a attiré petits et grands grâce à des jeux traditionnels et à des présentations sur les légendes maritimes, les sites remarquables et le patrimoine culturel du Vietnam.

Organisé chaque année depuis 2020, à la suite du Sommet ASEAN-République de Corée de 2019 à Busan, l’événement contribue à rapprocher les cultures de l’ASEAN du public sud-coréen grâce à des expériences immersives.

Le cinéma vietnamien au 31e Festival international du film de Busan

Du 6 au 15 octobre, le 31e Festival international du film de Busan (BIFF) a présenté des œuvres vietnamiennes dans plusieurs sections. La productrice Tran Thi Bich Ngoc a également siégé au jury de la compétition principale, présidé par le réalisateur Zhang Yimou.

Le film "1982 de Nguyen Hoang Diep, était en compétition dans la section Vision Asia. Situé à Hanoï, le film explore les tensions familiales et les liens affectifs à travers l’histoire d’une réalisatrice indépendante qui prend soin de sa mère souffrant de troubles de la mémoire.

"Ho linh trang si : Bi an mo vua Dinh" (Les esprits gardiens des vaillants guerriers : le mystère du tombeau du roi Dinh), du réalisateur Nguyen Phan Quang Binh et "Hearing" de Le Bao ont été sélectionnés dans la section A Window on Asian Cinema. Le second poursuit son parcours international après sa présentation au Festival de Locarno.

Dans la section Documentary Showcase, Nong Nhat Quang a présenté "Em be dong bong, em be ngao nghe va em be dau long" (L’enfant excentrique, l’enfant arrogant et l’enfant au cœur brisé), un documentaire issu de sept années de collecte d’archives familiales, consacré à la famille vietnamienne contemporaine.

Cette présence diversifiée témoigne du dynamisme et de l’ouverture du cinéma vietnamien sur la scène internationale.

Des échanges culturels à la coopération cinématographique

Le 10 octobre, l’Association vietnamienne de développement cinématographique (VFDA) a inauguré un stand au Marché asiatique du film et des contenus (ACFM), présentant le cinéma vietnamien, le Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF) et les lieux de tournage au Vietnam.

Le lendemain, une table ronde intitulée "Les festivals, passerelles entre le cinéma vietnamien et le monde" a réuni des représentants et des producteurs du Vietnam, de République de Corée et d’Italie. Les échanges ont porté sur la coproduction, la formation des talents, le développement du DANAFF et la création d’un indice d’attractivité pour les tournages (PAI).

Le même soir, l’événement "Vietnam Night" a accueilli plus de 600 délégués, artistes, producteurs et partenaires internationaux, favorisant les échanges artistiques et les contacts entre professionnels.

La comédie musicale contemporaine "Ao quan" fait découvrir le théâtre expérimental vietnamien

Du 12 au 19 octobre, une troupe du Théâtre dramatique de Petite scène de Hô Chi Minh-Ville a présenté en République de Corée la comédie musicale contemporaine "Ao quan" : une représentation au Festival international de théâtre de guérison de Daegu et deux au Centre culturel et artistique Baekyang de Busan, dans le cadre du 64e Festival des arts de Busan.

Écrite et mise en scène par Chinh Ba, l’œuvre explore l’apophénie, soit la tendance à percevoir des liens entre des événements sans rapport apparent. Mêlant chœurs, vidéo, retransmission en direct et musique, elle aborde la perte, le jugement collectif et la santé mentale dans les milieux urbains contemporains.

Des jeux traditionnels au cinéma et au théâtre, ces activités contribuent à promouvoir la culture vietnamienne et ouvrent de nouvelles perspectives de coopération en matière de production, de formation et de mise en réseau des artistes des deux pays. -VNA

​