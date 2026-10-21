Le Vietnam mise sur la 5G et les systèmes informatisés pour sécuriser le transport ferroviaire

Hanoï, 21 octobre (VNA) – Le ministère de la Construction entend développer de nouvelles technologies destinées aux lignes ferroviaires à grande vitesse et aux réseaux ferroviaires urbains, notamment un réseau 5G dédié et un système informatisé visant à garantir la sécurité de l’exploitation ferroviaire.
En septembre, le ministère a approuvé deux projets de recherche et développement proposés respectivement par le groupe Viettel et le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT).
Le premier projet, proposé par Viettel, vise à développer un réseau 5G dédié au transport ferroviaire à grande vitesse, baptisé « 5G Rail ». Ce système comprendra un cœur de réseau et des stations de base conçus pour assurer les communications ferroviaires.
Le réseau sera interconnecté avec d’autres systèmes et applications ferroviaires afin de contribuer à la mise en place d’un système intégré de communication et de signalisation.
Le projet vise à atteindre le niveau de maturité technologique 8 (TRL 8), ce qui signifie que le système devra être entièrement développé, testé et certifié. Les résultats attendus comprennent un logiciel de cœur de réseau 5G et huit stations de base.
Le réseau devra être conforme aux normes internationales en matière de communications ferroviaires, prendre en charge des trains circulant à des vitesses pouvant atteindre 350 km/h et fonctionner avec des terminaux 5G portables ainsi qu’avec des équipements installés à bord des trains. Il devra également garantir une transmission fiable des données, des connexions rapides et une faible latence.
Le second projet, proposé par le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), vise à développer un système informatisé d’enclenchement (CBI), destiné à contrôler les mouvements des trains dans les gares ferroviaires urbaines.
Ce système assurera la gestion de la signalisation, des aiguillages et des itinéraires des trains, tout en prévenant les conflits d’itinéraires susceptibles de provoquer des accidents.
Le projet prévoit le développement de deux systèmes destinés à deux gares, chacune dotée de trois voies. Il comprendra également des logiciels, des outils de développement, des équipements de laboratoire ainsi que des modèles physiques et en 3D pour la conception et les essais de cette technologie.
Le système devra prendre en charge au moins 24 scénarios de circulation ferroviaire et répondre à des exigences strictes en matière de sécurité, de fiabilité et de maintenance. Il devra également être testé en laboratoire, dans des environnements simulés et dans des conditions réelles d’exploitation adaptées. Ses fonctions devront satisfaire au niveau d’intégrité de sécurité 4 (SIL 4), le plus élevé de cette classification. Le système final devra atteindre le niveau de maturité technologique 8 (TRL 8), puis être évalué et certifié par un organisme indépendant.
Ces deux projets visent à renforcer les capacités du Vietnam à développer ses propres technologies ferroviaires et à favoriser la mise en place de systèmes de communication et de contrôle des trains plus sûrs et plus fiables, au service des réseaux ferroviaires à grande vitesse et urbains.- VNA
Voir plus
Le Vietnam accélère le développement des technologies stratégiques
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a demandé aux ministères et secteurs d’accélérer l’approbation et la mise en œuvre des missions de développement des technologies stratégiques, avec pour objectif d’approuver au moins 20 missions d’ici fin octobre 2026.
Ho Chi Minh-Ville veut développer 17 nouvelles zones de technologies numériques
Ho Chi Minh-Ville prévoit de créer 17 nouvelles zones de technologies numériques concentrées d'ici 2030 afin d'attirer les entreprises technologiques et de renforcer son économie numérique.
De la préservation de la culture à l’innovation : les Vietnamiennes de l’étranger s’engagent
La diaspora vietnamienne féminine contribue à préserver et à promouvoir la culture nationale, tout en mobilisant ses compétences, ses réseaux et ses ressources au service du développement du pays, conformément aux orientations de la Résolution 23.
Technologies quantiques : le Vietnam peut s'inspirer de l'expérience européenne
Le Vietnam pourrait s'inspirer de l'expérience européenne pour développer ses capacités dans les technologies quantiques, en privilégiant la formation, la recherche et la coopération internationale.
Technologies stratégiques et services numériques : des avancées concrètes au Vietnam
La promotion des technologies stratégiques figure parmi les grandes orientations de cette résolution, parallèlement à l’élargissement de l’accès aux services numériques dans les zones reculées et les régions où les infrastructures et les compétences numériques restent insuffisantes.
Le Vietnam et la Hongrie renforcent leur coopération dans l’agriculture et les sciences et technologies
Le Vietnam et la Hongrie entendent renforcer leur coopération dans l’agriculture, la recherche scientifique et le transfert de technologies, notamment dans les biotechnologies, l’agriculture intelligente et les applications de l’intelligence artificielle.
Le ministère vietnamien de la Sécurité publique veut approfondir son partenariat avec Nokia
Le ministère vietnamien de la Sécurité publique et le groupe Nokia entendent promouvoir la recherche, le développement et le transfert de technologies au service de la sécurité publique, notamment dans les télécommunications de nouvelle génération, l’IA, l’analyse de données et la cybersécurité.
Le Vietnam et Ericsson explorent de nouvelles pistes de coopération
Lors d'une rencontre à Hanoï le 15 octobre, le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, et la dirigeante d'Ericsson Vietnam, Rita Mokbel, ont discuté des perspectives de coopération dans les télécommunications et les technologies.
ICIT 2026 : l’intelligence artificielle au cœur des échanges scientifiques vietnamo-sud-coréens
L’ICIT 2026 offre de nouvelles perspectives en matière de recherche, d’échanges universitaires et de réalisation de projets concrets associant instituts de recherche, universités et entreprises.
L’expertise vietnamienne au Canada, levier pour le développement de l’IA au Vietnam
La diaspora vietnamienne au Canada pourrait jouer un rôle de passerelle entre les écosystèmes d’innovation des deux pays, en favorisant le transfert de technologies, le développement de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération bilatérale.
Innovation : le gouvernement lance un plan pour attirer experts et jeunes talents
Le décret n°386/2026/ND-CP du 12 octobre détaille les leviers pour attirer les experts, stimuler la jeunesse talentueuse et porter les initiatives de rupture. Il encadre également les conditions d’accès et d'exploitation des données, en structurant les mécanismes de financement et de capital-risque et en soutenant l’économie de la donnée.
Le Vietnam appelé à choisir une voie adaptée dans les technologies quantiques
Selon le professeur japonais Shigeki Takeuchi, le Vietnam devrait définir ses priorités en fonction de ses besoins et de ses ressources, les capteurs quantiques pouvant constituer une première piste de coopération avec le Japon.
Le Vietnam se positionne dans l’écosystème asiatique de l’IA
Grâce à ses investissements dans les centres de données, les semi-conducteurs et la logistique, le Vietnam entend renforcer sa place dans l’écosystème asiatique de l’intelligence artificielle.
Hô Chi Minh-Ville accompagne les PME dans leur transformation numérique
Hô Chi Minh-Ville déploie des politiques de soutien pour aider les petites et moyennes entreprises (PME) à surmonter les obstacles financiers, humains et technologiques et à accélérer leur transformation numérique.
Vietnam-France : vers une coopération renforcée dans les technologies quantiques
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a appelé, le 12 octobre, les groupes Pasqal et FPT à concrétiser leurs projets de coopération dans la recherche, la formation et le développement des technologies quantiques au Vietnam.
Forum Vietnam–Australie sur l’investissement et les technologies numériques et l’IA
Le Forum sur la coopération en matière d’investissement et de développement des technologies numériques et de l’intelligence artificielle (IA) entre le Vietnam et l’Australie a eu lieu le 12 octobre à Hanoi.
Le président de l'Assemblée nationale appelle à rapprocher la recherche agricole des réalités du terrain
À l'occasion du 70e anniversaire de l'Université nationale d'agriculture du Vietnam, le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a appelé l'établissement à rapprocher davantage la recherche scientifique des besoins concrets de l'agriculture.
Résultats de la mise en œuvre de la Résolution n° 57-NQ/TW
Depuis la consolidation, en juillet 2026, du Comité directeur central sur les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, le Premier ministre, qui en assure la direction, a accéléré la mise en œuvre coordonnée des mesures visant à atteindre les objectifs de la Résolution 57-NQ/TW.
Le Vietnam lance une application de transformation numérique au niveau communal
Le ministère des Sciences et des Technologies a lancé une application destinée à aider les cadres locaux, les entreprises et les habitants à identifier des solutions numériques adaptées à leurs besoins et à accélérer la transformation numérique à la base.
L'IA redéfinit les critères de compétitivité de l'immobilier industriel au Vietnam
Le développement de l’intelligence artificielle et des centres de données impose de nouveaux critères de compétitivité à l’immobilier industriel au Vietnam, notamment en matière d’énergie, de connectivité, de ressources humaines et de potentiel d’expansion.