Le Vietnam mise sur la 5G et les systèmes informatisés pour sécuriser le transport ferroviaire



Hanoï, 21 octobre (VNA) – Le ministère de la Construction entend développer de nouvelles technologies destinées aux lignes ferroviaires à grande vitesse et aux réseaux ferroviaires urbains, notamment un réseau 5G dédié et un système informatisé visant à garantir la sécurité de l’exploitation ferroviaire.



En septembre, le ministère a approuvé deux projets de recherche et développement proposés respectivement par le groupe Viettel et le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT).



Le premier projet, proposé par Viettel, vise à développer un réseau 5G dédié au transport ferroviaire à grande vitesse, baptisé « 5G Rail ». Ce système comprendra un cœur de réseau et des stations de base conçus pour assurer les communications ferroviaires.



Le réseau sera interconnecté avec d’autres systèmes et applications ferroviaires afin de contribuer à la mise en place d’un système intégré de communication et de signalisation.



Le projet vise à atteindre le niveau de maturité technologique 8 (TRL 8), ce qui signifie que le système devra être entièrement développé, testé et certifié. Les résultats attendus comprennent un logiciel de cœur de réseau 5G et huit stations de base.



Le réseau devra être conforme aux normes internationales en matière de communications ferroviaires, prendre en charge des trains circulant à des vitesses pouvant atteindre 350 km/h et fonctionner avec des terminaux 5G portables ainsi qu’avec des équipements installés à bord des trains. Il devra également garantir une transmission fiable des données, des connexions rapides et une faible latence.



Le second projet, proposé par le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT), vise à développer un système informatisé d’enclenchement (CBI), destiné à contrôler les mouvements des trains dans les gares ferroviaires urbaines.



Ce système assurera la gestion de la signalisation, des aiguillages et des itinéraires des trains, tout en prévenant les conflits d’itinéraires susceptibles de provoquer des accidents.



Le projet prévoit le développement de deux systèmes destinés à deux gares, chacune dotée de trois voies. Il comprendra également des logiciels, des outils de développement, des équipements de laboratoire ainsi que des modèles physiques et en 3D pour la conception et les essais de cette technologie.



Le système devra prendre en charge au moins 24 scénarios de circulation ferroviaire et répondre à des exigences strictes en matière de sécurité, de fiabilité et de maintenance. Il devra également être testé en laboratoire, dans des environnements simulés et dans des conditions réelles d’exploitation adaptées. Ses fonctions devront satisfaire au niveau d’intégrité de sécurité 4 (SIL 4), le plus élevé de cette classification. Le système final devra atteindre le niveau de maturité technologique 8 (TRL 8), puis être évalué et certifié par un organisme indépendant.



Ces deux projets visent à renforcer les capacités du Vietnam à développer ses propres technologies ferroviaires et à favoriser la mise en place de systèmes de communication et de contrôle des trains plus sûrs et plus fiables, au service des réseaux ferroviaires à grande vitesse et urbains.- VNA

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