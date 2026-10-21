Hanoi valorise son patrimoine grâce à la créativité et aux technologies numériques

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Hanoi (VNA) - Riche de plusieurs millénaires d’histoire, Hanoï possède un patrimoine riche, porteur de valeurs historiques et culturelles, ainsi que d’un grand potentiel créatif. À l’heure où les technologies ouvrent de nouvelles perspectives, la capitale vietnamienne cherche à faire de cet héritage une ressource économique et un levier de développement, en conjuguant préservation, innovation et création contemporaine.

Faire du patrimoine une ressource pour les industries culturelles

Selon Pham Duy Duc, ancien directeur de l’Institut de la culture et du développement de l’Académie nationale de politique Ho Chi Minh, la convergence de populations venues de différentes régions a doté Thang Long-Hanoi d’un patrimoine diversifié, à la hauteur de son statut de ville historique.

Hanoï s’est engagée depuis plusieurs années dans le développement des industries culturelles. En 2017, la ville a fait de ce secteur une priorité, une orientation réaffirmée en 2022 par la Résolution 09-NQ/TU, qui associe préservation du patrimoine, développement culturel et ambition de devenir une « ville créative ».

En 2026, cette approche franchit une nouvelle étape : au-delà de la conservation et de la valorisation du patrimoine, la culture est désormais considérée comme une ressource endogène et un moteur de développement. La Résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement culturel du Vietnam et le programme n° 08-CTr/TU du Comité municipal du Parti soulignent ainsi la nécessité de renouveler les approches et les méthodes de développement culturel, en articulant préservation du patrimoine, créativité, transformation numérique et industries culturelles.

Selon le Dr Nguyen Doan Van, directeur du Comité de gestion des monuments et sites de Hanoï, cette orientation constitue une avancée majeure pour le développement de la capitale. Elle devrait stimuler la croissance économique, créer des emplois, accroître les revenus et la contribution au PIB régional (GRDP) de Hanoi et au PIB national, tout en améliorant la qualité de vie de la population.

Grâce à cette vision du développement des industries culturelles, Hanoi entend saisir les opportunités offertes par le potentiel du marché, la richesse de sa culture nationale, les avancées scientifiques et technologiques ainsi que l’expérience internationale, afin de développer ses propres industries culturelles.

Inscrire le patrimoine dans la création contemporaine

Le deuxième Festival Thang Long-Hanoi, organisé en 2026 sous le thème « Heritage Flow » (Le courant du patrimoine), illustre cette évolution. En dix jours, l’événement a attiré plus de 250 000 visiteurs, dont de nombreux jeunes et touristes étrangers.

Le programme « Sons de la céramique » a associé son, lumière, danse, cirque et arts de la scène pour raconter l’histoire de la poterie traditionnelle. Des instruments entièrement fabriqués en céramique ont notamment été présentés sur scène, ouvrant de nouvelles perspectives pour le tourisme expérientiel.

Le spectacle « Relier le patrimoine – Construire l’avenir » a revisité l’histoire à travers un voyage musical dans le temps, en intégrant des objets musicaux précieux conservés au Musée de Hanoi. De son côté, le défilé « Couleurs de Hanoi » a mis en valeur l’artisanat traditionnel, notamment les matériaux de vannerie en bambou et rotin du village de Phu Vinh, vieux de près de 400 ans, réinterprétés par le styliste Cao Minh Tien.

Le numérique et la jeunesse au service du patrimoine

Le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam illustre également les possibilités offertes par les technologies numériques. Selon Duong Ngoc Ha, directeur adjoint de son Centre d’activités culturelles et scientifiques, la numérisation ne se limite plus à la conservation des documents : elle permet désormais au public d’explorer activement l’histoire et la culture. Les expositions interactives consacrées aux 82 stèles des docteurs, le programme éducatif « Aux sources de la tradition académique » et le film en projection 3D « Cultiver les talents » témoignent de cette évolution.

Les initiatives privées contribuent également à renouveler les expériences culturelles. Zero Gallery propose ainsi un parcours multisensoriel consacré aux épices vietnamiennes et au pho, combinant scénographie immersive, projections et diffusion de parfums traditionnels comme la cannelle et la cardamome. Les visiteurs étrangers représentent entre 25 et 30 % de sa fréquentation.

À terme, l’équipe souhaite développer des circuits culturels à la journée à Hanoï, avant d’étendre son offre à d’autres villes vietnamiennes et à l’international.

La créativité et l’engagement des jeunes ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement des industries culturelles et stimulent l’économie touristique.

Lorsque les nouvelles valeurs enrichissent le patrimoine sans en altérer l’essence, en permettant de mieux le comprendre, de le rendre plus accessible et de le transmettre aux générations futures, sa commercialisation ne se limite plus à son exploitation : elle devient un moyen de renouveler sa valeur. L’objectif est de libérer le potentiel créatif du patrimoine afin qu’il continue de vivre dans la société, de générer de nouvelles valeurs et de contribuer à affirmer le statut de Hanoï en tant que Ville créative. -VNA

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