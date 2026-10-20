À Hanoi, la déferlante Big Bang fait s’envoler l’hôtellerie et le tourisme

Hanoi (VNA) – La tenue des deux concerts de Big Bang à Hanoi les 24 et 25 octobre provoque une véritable ruée vers la capitale, avec un bond de 74% des réservations aériennes et une occupation complète et anticipée des hôtels situés aux abords du stade de My Dinh.



À l’approche du coup d’envoi, l’effervescence monte d’un cran : la demande de billets d’avion, de nuitées et de services associés explose. Alors que le groupe sud-coréen s’apprête à enflammer la scène pour deux dates de sa tournée mondiale Big Bang 2026-2027 World Tour XX: COSMOS, l’événement attire des fans de tout le Vietnam et de l’étranger.



Pour la période du 23 au 26 octobre, les réservations de vols vers la capitale vietnamienne ont bondi de 74% sur un avant, entraînant une hausse de 76% du nombre de passagers. Plus globalement, sur l’ensemble du mois, les recherches et les réservations de séjours à Hanoi ont enregistré une progression de 45% sur la plateforme.



Preuve de son fort pouvoir d’attraction national et international, l’événement attire un public particulièrement large, les principaux marchés émetteurs étant Hô Chi Minh-Ville, Séoul, Taipei, Nagoya, Dà Nang et Busan.



Dès le 11 juin, la révélation des dates de concert a déclenché une première vague d’intérêt. Mais c’est le 14 août, avec le coup d’envoi des préventes, que la tendance a véritablement explosé. Selon les données de Trip.com, les réservations de vols et d’hôtels ont littéralement bondi ce jour-là, grimpant jusqu’à atteindre six fois leur moyenne quotidienne.



Les fans ont planifié leurs déplacements de longs mois à l’avance. Les réservations de vols sont effectuées en moyenne 70 jours avant le départ, plus de la moitié d’entre elles (51%) étant validées au moins deux mois à l’avance. Les réservations d’hôtels se font en moyenne 76 jours avant l’arrivée, avec près de deux tiers (65%) des réservations enregistrées au moins 60 jours en amont.



L’hébergement aux abords du stade My Dinh a été particulièrement sollicité. Selon Trip.com, l’ensemble des hôtels situés dans un rayon de trois kilomètres affichaient complet dès le 29 juillet pour les dates du concert. Les réservations pour les 23 et 24 octobre ont ainsi bondi à environ 15 fois la moyenne quotidienne habituelle du mois.



L’engouement se mesure aussi en clics. Le 5 octobre dernier, dès l’ouverture d’une mise en vente complémentaire sur la plateforme CTicket, près de 70.000 internautes se sont rués sur la file d’attente virtuelle en l’espace de quelques minutes. Ces billets supplémentaires ont tous trouvé preneur en à peine une heure.



Produits dérivés et services sur la vague des concerts



Au-delà du transport et de l’hébergement, les produits dérivés s’imposent comme une composante supplémentaire de l’économie des concerts. Des boutiques officielles dédiées au groupe Big Bang proposent près de 70 gammes d’articles, allant des t-shirts exclusifs aux couleurs de Hanoi jusqu’aux bâton lumineux spécialement créés pour le 20e anniversaire de la formation. Des points de vente ont été déployés à Lang Ha et Mê Tri, ainsi qu’au cœur même du stade My Dinh durant toute la période des concerts.



Cet engouement dépasse largement les frontières de la ville. Trip.com a enregistré une explosion des recherches de voyages intérieurs liés aux concerts de Big Bang à Hanoi, multipliées par plus de quatre par rapport aux volumes habituels.



La plateforme a également fait état d’une hausse similaire de la demande autour d’autres grands événements musicaux, confirmant que les concerts s’affirment désormais comme un facteur déterminant dans le choix et la planification des déplacements des voyageurs.



L’engouement pour les grandes tournées internationales pousse désormais les mélomanes vietnamiens à franchir les frontières. Le phénomène s’est particulièrement illustré lors de la tournée "After Hours Til Dawn" de The Weeknd, qui a fait s’envoler les compteurs du tourisme local.



À Bangkok, en amont du concert du 11 octobre, les réservations de voyages enregistrées entre le 9 et le 11 octobre ont ainsi bondi pour atteindre sept fois la moyenne quotidienne habituelle du mois. Le constat est encore plus saisissant à Kuala Lumpur : pour la période du 2 au 4 novembre précédant les shows des 4 et 5 novembre, la fréquentation a littéralement explosé, grimpant à près de 22 fois la moyenne journalière.



Les chiffres témoignent du rôle croissant de la musique "live" dans les choix de voyage ;

L’impact de ces grands rassemblements dépasse largement le cadre des billetteries pour irriguer l’économie locale, générant d’importantes retombées sur les réservations de vols, l’hôtellerie, le commerce de détail et les services de proximité.



Dans le cas de Hanoi, les concerts "Big Bang" en sont la parfaite illustration, démontrant qu’un événement culturel de grande envergure peut devenir un formidable catalyseur pour le tourisme d’une région. – VNA





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