Poterie de Bàu Truc : quand l’héritage Cham est gravé dans l’argile

Hanoi (VNA) – Bàu Truc, l’un des plus anciens villages de poterie d’Asie du Sud-Est, perpétue le savoir-faire Cham grâce à des générations d’artisans qui façonnent l’argile à la main, tout en adaptant leurs techniques ancestrales aux exigences de la vie moderne.



À deux pas de la route nationale 1, le village de poterie de Bàu Truc, niché dans la commune de Ninh Phuoc (province de Khanh Hoa), bat au rythme d’un savoir-faire solidement ancré. Selon les données locales, l’artisanat y fait vivre environ 151 potiers, répartis entre deux coopératives et plus d’une centaine d’ateliers et d’entreprises.



De mère en fille, le savoir-faire de Bàu Truc traverse les âges. Transmise par le verbe et le geste, cette poterie ancestrale incarne l’alliance parfaite entre tradition, maîtrise technique et expression créative.



L’art de la poterie cham oscille principalement entre utilitaire et sacré, se déclinant en objets de culte, œuvres d’art et ustensiles ménagers tels que des jarres, des pots, des plateaux ou des vases. Tout en perpétuant la fabrication de ces récipients traditionnels, les artisans locaux diversifient leur production pour s’adapter aux exigences esthétiques contemporaines.

Fabriquées par les femmes, les céramiques de Bàu Truc sont considérées comme une manifestation de leur créativité individuelle basée sur les connaissances transmises au sein de la communauté. Photo : VNP

De l’argile brute à la cuisson finale, le geste de la potière révèle une maîtrise absolue de la terre et de ses secrets. Les femmes cham façonnent chaque pièce entièrement à la main, sans jamais utiliser de tour. Dans une danse minutieuse, l’artisane tourne elle-même autour de son œuvre pour lui donner vie. Elle presse et modèle l’argile de l’intérieur tout en lissant sa surface externe, métamorphosant ainsi la terre brute en une création unique.



La poterie de Bàu Truc se distingue par ses motifs fluides et ses teintes naturelles. Cuites à ciel ouvert et sans vernis, ces pièces tirent leurs nuances terreuses et leurs textures uniques de matériaux riches en minéraux et de techniques ancestrales. Chaque création incarne ainsi le lien indissociable entre cet artisanat, la nature et l’identité culturelle du peuple Cham.

Premier Festival de la poterie cham de Bàu Truc

Du 10 au 12 octobre 2026, la commune de Ninh Phuoc a vibré au rythme de la première édition du Festival de la poterie cham de Bàu Truc. Cet événement inédit a mis en lumière un artisanat ancestral unique, tout en rendant un vibrant hommage aux artisans qui, par leur savoir-faire, leur dévouement et leur créativité, continuent de faire vivre cette précieuse tradition.

Le premier Festival de la poterie cham de Bàu Truc, dans la commune de Ninh Phuoc, du 10 au 12 octobre 2026. Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, Quang Thuc Doan, président du Comité populaire de la commune de Ninh Phuoc et chef du comité d’organisation, a célébré l’art de la poterie de Bàu Truc comme un pilier de la culture Cham, fruit du savoir-faire et de l’âme de générations d’artisans.



Pour ce responsable, ces créations dépassent leur simple usage quotidien : chaque pièce en céramique préserve la mémoire, les coutumes et l’identité profonde de toute une communauté.



En 2022, l’UNESCO a inscrit l’art de la poterie du peuple Cham sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Cette reconnaissance internationale a permis d’attirer davantage l’attention sur la nécessité de protéger ce savoir-faire ancestral et de soutenir les communautés ainsi que les artisans qui continuent de le faire vivre.

Cette reconnaissance fait vibrer la fierté de la communauté Cham et des habitants de Bàu Truc, a souligné Quang Thuc Doan, en rappelant l’urgence de préserver et de faire rayonner ce précieux patrimoine.

Produits en céramique de la coopérative de céramique Cham de Bàu Truc, dans la commune de Ninh Phuoc, province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Par le biais de ce festival, la province de Ninh Phuoc ambitionne de créer un véritable pont entre les visiteurs, l’art de la poterie et ses artisans. L’objectif est double : susciter un attachement profond pour cet artisanat traditionnel et assurer sa transmission durable aux jeunes générations.



Entre rites et festivités, le festival a célébré la culture Cham à travers plusieurs moments forts. Le point d’orgue des cérémonies s’est déroulé au village de Bàu Truc, avec l’inauguration du temple dédié à Po Klong Can, le père fondateur qui initia jadis le peuple à la poterie traditionnelle.



Le volet culturel propose une véritable immersion : une exposition dédiée à la poterie, des ateliers de tissage de brocart avec des artisans locaux, des visites virtuelles du village et la possibilité unique de s’initier aux gestes des potières de Bàu Truc.



Ce festival s’est donné pour mission de faire rayonner le patrimoine culturel tout en bâtissant un véritable pont entre culture et tourisme. Un rendez-vous clé pour insuffler une dynamique nouvelle à la sauvegarde et à l’essor de l’art de la poterie de Bàu Truc. – VNA