Culture-Sports

Poterie de Bàu Truc : quand l’héritage Cham est gravé dans l’argile

De mère en fille, le savoir-faire de Bàu Truc traverse les âges. Transmise par le verbe et le geste, cette poterie ancestrale incarne l’alliance parfaite entre tradition, maîtrise technique et expression créative.

Cet art est transmis de mère en fille au sein de la communauté Chăm et lie la vie quotidienne (jarres, plateaux, vases) aux rituels religieux. Photo: VNP
Cet art est transmis de mère en fille au sein de la communauté Chăm et lie la vie quotidienne (jarres, plateaux, vases) aux rituels religieux. Photo: VNP

Hanoi (VNA) – Bàu Truc, l’un des plus anciens villages de poterie d’Asie du Sud-Est, perpétue le savoir-faire Cham grâce à des générations d’artisans qui façonnent l’argile à la main, tout en adaptant leurs techniques ancestrales aux exigences de la vie moderne.

À deux pas de la route nationale 1, le village de poterie de Bàu Truc, niché dans la commune de Ninh Phuoc (province de Khanh Hoa), bat au rythme d’un savoir-faire solidement ancré. Selon les données locales, l’artisanat y fait vivre environ 151 potiers, répartis entre deux coopératives et plus d’une centaine d’ateliers et d’entreprises.

De mère en fille, le savoir-faire de Bàu Truc traverse les âges. Transmise par le verbe et le geste, cette poterie ancestrale incarne l’alliance parfaite entre tradition, maîtrise technique et expression créative.

L’art de la poterie cham oscille principalement entre utilitaire et sacré, se déclinant en objets de culte, œuvres d’art et ustensiles ménagers tels que des jarres, des pots, des plateaux ou des vases. Tout en perpétuant la fabrication de ces récipients traditionnels, les artisans locaux diversifient leur production pour s’adapter aux exigences esthétiques contemporaines.

artisane-de-bau-truc.jpg
Fabriquées par les femmes, les céramiques de Bàu Truc sont considérées comme une manifestation de leur créativité individuelle basée sur les connaissances transmises au sein de la communauté. Photo : VNP

De l’argile brute à la cuisson finale, le geste de la potière révèle une maîtrise absolue de la terre et de ses secrets. Les femmes cham façonnent chaque pièce entièrement à la main, sans jamais utiliser de tour. Dans une danse minutieuse, l’artisane tourne elle-même autour de son œuvre pour lui donner vie. Elle presse et modèle l’argile de l’intérieur tout en lissant sa surface externe, métamorphosant ainsi la terre brute en une création unique.

La poterie de Bàu Truc se distingue par ses motifs fluides et ses teintes naturelles. Cuites à ciel ouvert et sans vernis, ces pièces tirent leurs nuances terreuses et leurs textures uniques de matériaux riches en minéraux et de techniques ancestrales. Chaque création incarne ainsi le lien indissociable entre cet artisanat, la nature et l’identité culturelle du peuple Cham.

Premier Festival de la poterie cham de Bàu Truc

Du 10 au 12 octobre 2026, la commune de Ninh Phuoc a vibré au rythme de la première édition du Festival de la poterie cham de Bàu Truc. Cet événement inédit a mis en lumière un artisanat ancestral unique, tout en rendant un vibrant hommage aux artisans qui, par leur savoir-faire, leur dévouement et leur créativité, continuent de faire vivre cette précieuse tradition.

vnanet-festival-de-la-poterie-cham-de-bau-truc.jpg
Le premier Festival de la poterie cham de Bàu Truc, dans la commune de Ninh Phuoc, du 10 au 12 octobre 2026. Photo: VNA

Dans son discours d’ouverture, Quang Thuc Doan, président du Comité populaire de la commune de Ninh Phuoc et chef du comité d’organisation, a célébré l’art de la poterie de Bàu Truc comme un pilier de la culture Cham, fruit du savoir-faire et de l’âme de générations d’artisans.

Pour ce responsable, ces créations dépassent leur simple usage quotidien : chaque pièce en céramique préserve la mémoire, les coutumes et l’identité profonde de toute une communauté.

En 2022, l’UNESCO a inscrit l’art de la poterie du peuple Cham sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Cette reconnaissance internationale a permis d’attirer davantage l’attention sur la nécessité de protéger ce savoir-faire ancestral et de soutenir les communautés ainsi que les artisans qui continuent de le faire vivre.

Cette reconnaissance fait vibrer la fierté de la communauté Cham et des habitants de Bàu Truc, a souligné Quang Thuc Doan, en rappelant l’urgence de préserver et de faire rayonner ce précieux patrimoine.

ceramique-cham-de-bau-truc.jpg
Produits en céramique de la coopérative de céramique Cham de Bàu Truc, dans la commune de Ninh Phuoc, province de Khanh Hoa. Photo : VNA

Par le biais de ce festival, la province de Ninh Phuoc ambitionne de créer un véritable pont entre les visiteurs, l’art de la poterie et ses artisans. L’objectif est double : susciter un attachement profond pour cet artisanat traditionnel et assurer sa transmission durable aux jeunes générations.

Entre rites et festivités, le festival a célébré la culture Cham à travers plusieurs moments forts. Le point d’orgue des cérémonies s’est déroulé au village de Bàu Truc, avec l’inauguration du temple dédié à Po Klong Can, le père fondateur qui initia jadis le peuple à la poterie traditionnelle.

Le volet culturel propose une véritable immersion : une exposition dédiée à la poterie, des ateliers de tissage de brocart avec des artisans locaux, des visites virtuelles du village et la possibilité unique de s’initier aux gestes des potières de Bàu Truc.

Ce festival s’est donné pour mission de faire rayonner le patrimoine culturel tout en bâtissant un véritable pont entre culture et tourisme. Un rendez-vous clé pour insuffler une dynamique nouvelle à la sauvegarde et à l’essor de l’art de la poterie de Bàu Truc. – VNA

source
#art de la poterie du peuple Cham #Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente #village de poterie de Bàu Truc
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le stand du cinéma vietnamien au Marché du contenu et du film asiatique. Photo : VNA

La culture vietnamienne rayonne sous les couleurs de l’automne à Busan, en République de Corée

À la faveur des festivals d’automne à Busan, en République de Corée, la culture vietnamienne se dévoile à travers des jeux traditionnels, des œuvres cinématographiques et des créations théâtrales contemporaines. Ces activités contribuent à renforcer les échanges culturels et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération artistique entre le Vietnam, la République de Corée et les partenaires internationaux.

Le Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam illustre également les possibilités offertes par les technologies numériques. Aux sources de la tradition académique » et le film en projection 3D « Cultiver les talents » témoignent de cette évolution. Photo: VNA

Hanoi valorise son patrimoine grâce à la créativité et aux technologies numériques

Forte de son patrimoine historique et culturel millénaire, Hanoï mise sur la créativité, les technologies numériques et l’engagement des jeunes pour développer ses industries culturelles, valoriser ses traditions et stimuler le tourisme, tout en affirmant son ambition de devenir une ville créative où le patrimoine constitue un moteur de développement durable.

La pratique du hầu đồng exige une combinaison entre le médium, les musiciens-chanteurs (cung văn) et les assistants, allant de la préparation des costumes et des accessoires à l'organisation des rites. Photo: VNA

Le culte des Déesses-Mères, dix ans après sa reconnaissance par l’UNESCO

L’année 2026 marque le 10e anniversaire de l’inscription des « Pratiques liées au culte vietnamien des Déesses-Mères des Trois mondes » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Dix ans après cette reconnaissance, les valeurs culturelles de ce culte continuent de vivre au sein des communautés, à travers les rites traditionnels, l’art du chant hát văn, les costumes rituels et la pratique médiumnique hầu đồng.

L’épouse du secrétaire général du Parti et président de la République, Ngô Phuong Ly, remet symboliquement la « Bibliothèque vietnamienne » à la bibliothèque BIBLIOTEKET Rentemestervej. Photo : VNA

Une « Bibliothèque vietnamienne » inaugurée à Copenhague

L’épouse du secrétaire général du Parti et président de la République, Ngô Phuong Ly, et la reine du Danemark, Mary, ont offert une collection d’ouvrages vietnamiens à une bibliothèque de Copenhague, contribuant à promouvoir la culture vietnamienne et à renforcer l’amitié entre les deux peuples.

Un numéro artistique lors de la première Journée de la grande union nationale à Budapest. Photo: VNA

La communauté vietnamienne en Hongrie célèbre la grande union nationale

La communauté vietnamienne en Hongrie a célébré, le 18 octobre à Budapest, la première Journée de la grande union nationale, associée à la Journée des femmes vietnamiennes et aux préparatifs de la Journée de la culture vietnamienne, dans le but de renforcer la solidarité communautaire, de préserver l’identité culturelle nationale et de promouvoir les échanges entre les peuples vietnamien et hongrois.

Parti du théâtre Bryan Brown, le cortège traverse l’esplanade de Bankstown Plaza et les abords de la gare ferroviaire avant de regagner son point de départ. Photo: VNA

Australie : un défilé inédit d’Ao dai dans les rues de Sydney

Organisée pour la première fois par l’Organisation d’échanges culturels Vietnam - Australie (VACEO), le défilé d'Ao dai a rapidement suscité la curiosité et l’admiration des passants et des habitants de ce quartier qui abrite l’une des plus importantes communautés vietnamiennes du pays.

Un numéro artisstique lors de la cérémonie d'ouverture du Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026. Photo : VNA

Ouverture du Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026

Le Festival culturel et touristique de Muong Lo 2026, organisé du 15 au 21 octobre dans la province de Lao Cai, met à l’honneur la danse Xòe des Thaï, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, à travers notamment une représentation collective réunissant 2 026 participants.

L’Orchestre de chambre de Vienne sera de retour à Hanoi pour des concerts en novembre. Photo : organisateurs

L’Orchestre de chambre de Vienne réenchante l’automne de Hanoi

Pour cette nouvelle prestation dans la capitale vietnamienne, la célèbre formation propose un programme éclectique mêlant tradition et modernité. Le public pourra ainsi découvrir un répertoire varié alliant œuvres symphoniques, opéras, incontournables valses et polkas viennoises, ainsi que des compositions contemporaines.

Du 27 octobre au 1er novembre 2026, le Centre national du cinéma à Hanoi accueillera la « Semaine du cinéma italien au Vietnam 2026». Photo : Semaine du cinéma italien au Vietnam 2026

Hanoi s’apprête à vibrer au rythme du septième art transalpin

Fruit d’une collaboration étroite entre l’ambassade d’Italie au Vietnam et le Festival du film asiatique de Rome, cet événement culturel majeur mettra à l’honneur six œuvres remarquables issues de la production cinématographique italienne contemporaine.