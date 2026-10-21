Cent motos à la conquête de Ma Pi Leng pour promouvoir un tourisme sûr

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Tuyen Quang (VNA) - Dans la matinée du 21 octobre, sur la place Thanh Nien (commune de Dong Van), le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Tuyen Quang, en coordination avec la Police provinciale, l'Association du tourisme provincial et les localités du Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van, a lancé un programme de promotion du tourisme expérientiel à moto et en scooter en toute sécurité

Selon Nguyen Thi Hoai, directrice adjointe du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de la province de Tuyen Quang, la promotion touristique doit s’accompagner d’informations et de conseils permettant aux visiteurs de voyager en toute sécurité. Le programme place ainsi la sécurité au premier plan, la qualité au fondement du développement, l’identité culturelle au cœur de l’offre et la satisfaction des visiteurs au centre de ses priorités.

Afin de garantir une efficacité concrète à ce programme, les services, secteurs, localités et forces compétentes doivent renforcer la gestion ainsi que le contrôle des activités de commercialisation des services touristiques.​

Riche d’un patrimoine historique et culturel et de paysages spectaculaires, Tuyen Quang abrite notamment le site historique national spécial de Tan Trao, Na Hang-Lam Binh et le Géoparc mondial UNESCO du plateau karstique de Dong Van. Le circuit à moto connu sous le nom de "Ha Giang Loop" constitue l’un de ses produits touristiques emblématiques, attirant des visiteurs vietnamiens et étrangers.

À l’issue de la cérémonie, un cortège de 100 motos et scooters est parti de Dong Van, a franchi le col de Ma Pi Leng et admiré les paysages montagneux ainsi que la rivière Nho Que, avant d’arriver à Pa Vi Ha, dans la commune de Meo Vac.

Cette initiative contribue à promouvoir l'image touristique de la province de Tuyen Quang, à renforcer la notoriété du produit "Ha Giang Loop" et à diffuser les principes d’un tourisme "sûr, professionnel, accueillant et durable". -VNA

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