Vietnam-Belgique : des liens historiques entre le PCV et le PTB

Bruxelles (VNA) – La lutte du peuple vietnamien pour sa libération nationale occupe une place particulière dans l’histoire du Parti du travail de Belgique (PTB), a déclaré Bert De Belder, responsable des relations internationales du PTB, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion de la visite en Belgique et auprès de l’Union européenne (UE) du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam.

Selon lui, les fondateurs du PTB étaient de jeunes étudiants profondément inspirés par la résistance héroïque du peuple vietnamien. Le parcours du président Ho Chi Minh a également joué un rôle important dans les premières années de formation du parti. Ces références historiques ont contribué à établir, au fil des décennies, des liens solides et à nourrir une inspiration mutuelle entre le PCV et le PTB.

Bert De Belder a rappelé que le peuple belge avait manifesté sa solidarité avec le peuple vietnamien pendant les années difficiles de la lutte pour l’indépendance, puis après la libération du pays, lorsque celui-ci s’est engagé dans la construction de sa propre société. De nombreux projets et campagnes de solidarité ont été menés conjointement par des citoyens belges, des comités, des organisations, des syndicats et le PTB, en coopération avec le peuple et les organisations vietnamiens. Cette coopération a produit des résultats positifs dans de nombreux domaines.

Pour le PTB, ces relations reposent également sur des convictions et des valeurs communes, le parti belge étant favorable au socialisme. Dans un contexte international marqué par les bouleversements, les guerres et les conflits, Bert De Belder estime que la solidarité internationale doit reposer non sur la confrontation, mais sur l’harmonie, la coopération et l’entraide, des principes dont l’importance ne cesse de croître.

Évoquant les réalisations économiques et sociales du Vietnam, il a souligné que le pays avait été profondément dévasté par la guerre, mais que les progrès accomplis au cours des 40 dernières années étaient incontestables. Le Vietnam a choisi sa propre voie de développement, a-t-il relevé, ajoutant que chaque pays, chaque peuple, chaque gouvernement et chaque parti pouvait suivre une trajectoire différente tout en partageant des valeurs, des convictions et la volonté de construire le socialisme ou, plus largement, un monde meilleur.

Le responsable du PTB a indiqué que son parti respectait et appréciait la politique de Renouveau du Vietnam, ainsi que la nouvelle étape engagée après le 14e Congrès national du PCV. Le PTB étudie l’expérience vietnamienne, notamment les pratiques qui favorisent le bien-être de la population et le progrès social.

Il a ajouté que les documents du Parti communiste du Vietnam et du gouvernement montraient que le Vietnam avait pleinement conscience des vastes possibilités qui s’offraient à lui, mais aussi des défis liés à la lutte contre la corruption, aux inégalités et aux comportements à adopter dans un monde en pleine mutation. Ces enjeux concernent l’ensemble des pays du Sud global, ainsi que ceux qui construisent ou cherchent à construire le socialisme.

Selon Bert De Belder, l’un des principaux atouts du Vietnam réside dans le rôle du PCV, solidement implanté dans la population et entretenant des liens étroits avec celle-ci. Sa capacité à surmonter les difficultés, depuis la guerre de libération jusqu’aux défis de l’économie mondiale actuelle, constitue un facteur important pour poursuivre le développement. Le peuple vietnamien, son gouvernement et son parti sont, selon lui, bien armés pour relever les défis contemporains, tout en restant attentifs aux domaines qui nécessitent des améliorations.

Enfin, alors que l’Asie gagne en poids économique et politique sur la scène internationale, les possibilités de coopération entre le Vietnam et la Belgique, ainsi qu’entre le Vietnam et l’Europe, sont nombreuses. Les deux parties peuvent en tirer des bénéfices mutuels, notamment en développant les échanges entre les populations, le tourisme et la gastronomie. Pour le PTB, l’objectif à long terme demeure de travailler ensemble à la construction d’un avenir meilleur, fondé sur les idéaux socialistes.- VNA

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