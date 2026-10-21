Économie

Le Forum économique d’Automne mise sur la convergence des ressources pour stimuler la croissance

Le Forum économique d’Automne 2026, qui se tiendra du 26 au 29 octobre à Hô Chi Minh-Ville sous la marque conjointe du Forum économique mondial (WEF), réunira plus de 1 500 délégués autour des technologies, de l’investissement, de la finance et de l’innovation afin de promouvoir la coopération internationale et de stimuler de nouveaux moteurs de croissance.

Des délégués partagent des informations sur le Forum économique d'automne 2026. Photo : https://baotintuc.vn/
Des délégués partagent des informations sur le Forum économique d'automne 2026. Photo : https://baotintuc.vn/

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Forum économique d’Automne 2026 (AEF 2026), organisé à Hô Chi Minh-Ville, devrait réunir plus de 1.500 délégués autour de 21 sessions et de 16 activités en marge. Il vise à favoriser la convergence des investissements, des technologies, de la finance et de l’innovation, tout en renforçant la coopération internationale afin de faire émerger de nouveaux moteurs de croissance.

Dans l’après-midi du 20 octobre, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Département municipal des affaires extérieures et le Centre de Hô Chi Minh-Ville pour la quatrième révolution industrielle (HCMC C4IR) ont présenté les informations officielles sur le forum. L’événement se tiendra du 26 au 29 octobre sous le thème « L’esprit de coopération dans une nouvelle ère ». Les principales activités, prévues les 27 et 28 octobre, auront lieu au centre de conventions Thiskyhall Sala, dans le quartier d’An Khanh, sous la marque conjointe du Forum économique mondial (WEF). Le forum se veut un lieu de convergence des nouveaux pôles de croissance mondiaux et un espace de dialogue entre gouvernements, entreprises, investisseurs et experts. Le Truong Duy, directeur du HCMC C4IR, a indiqué que le programme de quatre jours porterait sur les grands enjeux qui façonnent les nouveaux moteurs de croissance, notamment les percées technologiques, la numérisation, la transition verte, l’innovation, la finance, les chaînes de valeur et les nouveaux modèles de partenariat.

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Le Truong Duy, directeur de HCMC C4IR, prend la parole lors de la conférence de presse sur le « Forum économique d'automne 2026 ». Photo : https://baotintuc.vn/

Selon lui, ce partenariat de marque avec le WEF témoigne de l’importance accordée à la coopération internationale et permet d’articuler les priorités nationales avec les enjeux mondiaux, afin de favoriser les échanges sur les politiques publiques et de concrétiser les engagements pris. À ce jour, 22 représentants de délégations internationales de haut niveau, notamment des Philippines, du Qatar, du Royaume-Uni et de l’Inde, ont confirmé leur participation. Le forum réunira également des représentants d’organisations internationales, de missions diplomatiques, d’entreprises et de l’écosystème de l’innovation. Quelque 300 interventions d’experts et une vingtaine de rencontres en marge sont prévues.

Le 26 octobre, le programme CEO 500, consacré à « La convergence des investissements directs étrangers (IDE), des technologies et des flux financiers mondiaux », réunira plus de 500 dirigeants d’entreprise. Le même jour sera inaugurée l’exposition GRECO 2026, consacrée aux produits et services favorisant la croissance verte, dans le centre-ville.

Le 27 octobre, 16 sessions thématiques porteront notamment sur l’économie circulaire, l’intelligence artificielle au service de la gestion des mégapoles, le centre financier international, les technologies quantiques, la logistique verte et la fabrication avancée.

L’espace Rising Star Arena accueillera une trentaine d’organisations et d’entreprises qui présenteront des démonstrations technologiques sur quatre scènes organisées en alternance.

Le temps fort du 28 octobre sera la session plénière intitulée « La convergence des nouveaux pôles de croissance mondiaux », suivie d’un dialogue avec le Premier ministre vietnamien sur le thème « Positionner le Vietnam dans l’avenir mondial ». Cette rencontre sera retransmise en direct et portera sur les choix stratégiques du pays.

Le 29 octobre, des rencontres bilatérales entre le Vietnam et le Royaume-Uni, la Chine, les pays d’Europe du Nord et Israël porteront sur le commerce, l’investissement, la logistique et les technologies. Les délégués visiteront également des zones industrielles et découvriront la culture locale.

Le comité d’organisation espère transformer les possibilités de coopération en ressources au service du développement, en aidant les entreprises à accéder aux technologies, aux capitaux et aux réseaux internationaux, a conclu Le Truong Duy.- VNA

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