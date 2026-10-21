Économie

Le commerce électronique ouvre des marchés aux produits agricoles vietnamiens

Toutefois, être visible sur le Web ne suffit plus pour rester compétitif. Pour s’imposer durablement, les entreprises doivent surmonter le défi de la notoriété, asseoir la confiance des consommateurs et résister à la concurrence par les prix. La clé du succès réside désormais dans des réseaux de distribution robustes et un storytelling puissant, capable de fédérer une communauté numérique.

L'ail à une seule gousse, la fierté de l'île de Ly Son. Photo: VNA
L'ail à une seule gousse, la fierté de l'île de Ly Son. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le commerce électronique ouvre de nouvelles opportunités permettant aux produits agricoles et aux spécialités locales d’atteindre une plus grande diversité de consommateurs.

Toutefois, être présent sur le web ne suffit plus pour rester compétitif. Pour s'imposer durablement, les entreprises doivent surmonter le défi de la notoriété, asseoir la confiance des consommateurs et résister à la concurrence par les prix. La clé du succès réside désormais dans des réseaux de distribution robustes et un storytelling puissant, capable de fédérer une communauté numérique.

Difficultés liées à la vente en ligne de produits agricoles

Khuu Van Chuong, directeur de l’entreprise de production et de commerce SK Noni, a souligné que les plateformes de commerce électronique agissent comme une extension des canaux de distribution, rapprochant les spécialités locales des consommateurs.

Il a indiqué que, depuis 2020, l’entreprise a développé des canaux de vente en ligne pour ses produits, via son propre site web ainsi que des plateformes telles que Shopee et Tiki.

Pour les entreprises implantées dans des zones où les réseaux de distribution restent limités, il s’agit d’un moyen d’élargir leur marché sans dépendre exclusivement des points de vente physiques, a-t-il affirmé.

La vente en ligne permet également aux entreprises de recueillir les avis de clients jusqu’alors inconnus, ce qui offre des opportunités de renforcer leur crédibilité et d’étendre la portée de leurs produits, a-t-il précisé.

De son côté, Pham Van Công, directeur de l’entreprise Dori, a souligné que, depuis environ trois ans, sa société commercialise des oignons et de l’ail de Ly Son — ainsi que des produits transformés à partir de ces matières premières — sur les principales plateformes nationales de commerce électronique.

Le commerce électronique permet aux spécialités locales de surmonter les barrières géographiques propres aux marchés traditionnels. Toutefois, l’environnement numérique pose également de nombreux défis, notamment en matière de concurrence face à des produits qui utilisent les mêmes appellations sans pour autant provenir des localités d’origine, a-t-il expliqué.

Grâce à un soutien local, l’entreprise a pu tirer parti de la certification d’indication géographique pour l’ail de Ly Son et mettre en place un système de traçabilité. Cela permet aux acheteurs de vérifier l’origine de leurs acquisitions, renforçant ainsi la confiance sur le marché en ligne, a commenté Pham Van Công.

En somme, vendre des produits agricoles en ligne dépasse largement la création d’une boutique virtuelle. Pour réussir cette transition numérique, les entreprises doivent surmonter un quadruple défi de taille : capter l'attention du consommateur, asseoir la confiance dans la qualité, légitimer le juste prix et fidéliser sur le long terme. Plus qu'une simple vitrine technique, la numérisation du marché agricole impose une véritable synergie avec les attentes et les comportements d'achat des clients.

Instauration de la confiance numérique

Face à cette réalité, la prof.associée-Dr Dang Vu Bich Hanh, enseignante principale à l’Université polytechnique de Hô Chi Minh-Ville, estime que les entreprises doivent faire évoluer leur approche en matière de commercialisation de leurs produits dans l’environnement numérique.

Au lieu de se contenter de présenter leurs produits et d’attendre que les acheteurs les découvrent, les entreprises doivent comprendre les besoins de leur clientèle et communiquer de manière convaincante la valeur de leurs offres, a-t-elle expliqué.

Les consommateurs n’achètent pas seulement des produits ; ils acquièrent également les valeurs et les histoires que ceux-ci incarnent. Il est donc essentiel pour les entreprises de construire un récit autour de leurs articles, a-t-elle conseillé.

Dans le cas des produits agricoles et des spécialités locales, raconter leur histoire revêt une importance particulière, car cela permet de mettre en avant leur caractère authentique et l’identité culturelle de chaque localité. C’est un levier déterminant pour capter l’attention des consommateurs lorsqu’ils parcourent les boutiques en ligne, a-t-elle suggéré.

Actuellement, de nombreuses localités renforcent également leur soutien aux entreprises afin de faciliter la commercialisation de leurs produits agricoles via des plateformes numériques.

Dans la province de Tây Ninh, le Département provinciale de l’industrie et du commerce organise, depuis plusieurs années, des actions de soutien et de formation destinées aux entreprises et aux coopératives, visant à renforcer leurs compétences en matière de vente numérique et à les former à la gestion de leurs boutiques en ligne.

À Hô Chi Minh-Ville, le Département municipal de l’industrie et du commerce intensifie sa coopération avec les plateformes de commerce électronique et organise des initiatives pour mettre en relation les vendeurs avec ces dernières.

L’objectif est d’aider les entreprises et les coopératives à se familiariser avec le fonctionnement de ces plateformes, ainsi qu’avec les exigences auxquelles les produits doivent répondre pour être commercialisés en ligne — notamment en ce qui concerne le stockage, la distribution et le transport.

La vente en ligne offre aux produits agricoles de formidables nouveaux débouchés. Pourtant, sans une gestion rigoureuse, une qualité irréprochable et une transparence totale, les spécialités locales ne pourront pas s’imposer dans la durée.

En clair, le virage vers le commerce électronique ne réussira qu’à une condition : les entreprises doivent impérativement instaurer la confiance et valoriser leur savoir-faire auprès des cyberconsommateurs. – VNA

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