Asian Para Games 2026 : l’or et l’argent pour le Vietnam en natation

Hanoï (VNA) – La délégation sportive paralympique vietnamienne a remporté une médaille d’or et une médaille d’argent supplémentaires aux 5es Jeux asiatiques paralympiques (Asian Para Games 2026), grâce aux nageurs Do Thanh Hai et Le Tien Dat, qui ont terminé respectivement premier et deuxième du 100 m brasse masculin, catégorie de handicap SB5.



Lors de la finale disputée dans l’après-midi du 21 octobre, Do Thanh Hai a décroché le titre avec un temps de 1'33"91. Le Tien Dat a pris la deuxième place en 1' 36"63, à 2"72 de son compatriote. Le nageur iranien Rashidabadi Ali a remporté le bronze en 1'47"78.

Do Thanh Hai (droite) et Le Tien Dat terminent respectivement premier et deuxième du 100 m brasse masculin, catégorie de handicap SB5. Photo : VNA





Ce résultat offre au sport paralympique vietnamien un doublé de médailles dans l’épreuve masculine de brasse SB5 et marque un changement de classement entre les deux nageurs vietnamiens par rapport à la précédente édition. Lors des Asian Para Games 2022, organisés à Hangzhou, en Chine, Le Tien Dat avait remporté l’or, tandis que Do Thanh Hai avait obtenu l’argent dans cette même épreuve.



Les Asian Para Games 2026 se déroulent du 18 au 24 octobre à Aichi-Nagoya, au Japon. La délégation sportive paralympique vietnamienne participe à cette compétition avec 21 athlètes engagés dans cinq disciplines : l’athlétisme, la natation, l’haltérophilie, le tennis de table et le badminton. - VNA