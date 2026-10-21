Politique

Le dirigeant To Lam découvre le projet de presqu’île artificielle Lynetteholm au Danemark

En visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le roi Frederik X ont visité le 21 octobre le projet de presqu’île artificielle Lynetteholm, un vaste aménagement urbain visant à conjuguer développement durable et adaptation au changement climatique.

Le roi danois Frederik X présente le projet d'île artificielle de Lynetteholm au secrétaire général du Parti et président To Lam lors d'une excursion en bateau sur l'île. Photo : VNA.
Le roi danois Frederik X présente le projet d'île artificielle de Lynetteholm au secrétaire général du Parti et président To Lam lors d'une excursion en bateau sur l'île. Photo : VNA.

Copenhague (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Royaume de Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné du roi Frederik X, a visité dans la matinée du 21 octobre (heure locale) le projet de construction de la presqu’île artificielle de Lynetteholm et le nouveau quartier urbain de grande envergure à Copenhague.

Lynetteholm est l’un des plus grands projets de développement urbain et d’adaptation au changement climatique du Danemark. Situé dans le port de Copenhague, face au détroit de l’Øresund, le projet a été approuvé par le Parlement danois en 2021 et lancé en 2022. Il couvre une superficie d’environ 2,75 km² (275 hectares) et devrait être entièrement achevé d’ici 2070.

Le projet poursuit trois objectifs principaux : protéger la capitale Copenhague contre les risques liés à l’élévation du niveau de la mer, aux tempêtes et aux inondations ; développer un quartier urbain vert et moderne, capable d’accueillir près de 50 000 habitants et de créer environ 30 000 emplois ; et étendre l’espace urbain grâce au développement des transports publics, des infrastructures vertes et des zones écologiques côtières.

Lynetteholm est considéré comme un symbole de la vision à long terme du Danemark, qui entend associer le développement urbain durable à l’adaptation au changement climatique. Ce projet constitue une référence intéressante pour les villes côtières vietnamiennes.

Après avoir visité le site et écouté des présentations enrichissantes, le dirigeant To Lam a souligné que le Vietnam possède un long littoral, le long duquel se trouvent de nombreuses villes, zones économiques et infrastructures essentielles, ainsi que dans les basses plaines. L’urbanisation rapide et les effets de plus en plus manifestes du changement climatique imposent de renouveler en profondeur les approches en matière de planification, de développement urbain et d’infrastructures, afin de les rendre plus écologiques, cohérentes et résilientes.

Selon le dirigeant, l’expérience de Lynetteholm montre qu’un ouvrage conçu pour s’adapter au changement climatique peut également créer de nouveaux espaces de développement, valoriser les paysages côtiers, préserver les écosystèmes et générer des retombées économiques et sociales. Cette approche présente un intérêt particulier pour le Vietnam, qui étudie des solutions pour développer ses villes côtières et protéger ses grands centres économiques contre les risques climatiques.

Il a appelé les organismes compétents à échanger et à étudier les possibilités de coopération afin de tirer parti de l’expérience danoise et de transformer les échanges d’aujourd’hui en programmes de coopération concrets, adaptés aux besoins du Vietnam.

S’appuyant sur les solides relations entre le Vietnam et le Danemark, notamment sur leurs orientations communes en faveur de la croissance verte et du développement durable, To Lam s’est déclaré convaincu que la coopération bilatérale dans les domaines de la planification, du développement urbain, des infrastructures et de l’adaptation au changement climatique recèle encore un potentiel considérable. - VNA

source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Danemark #Lynetteholm #développement urbain #changement climatique #croissance verte #infrastructures durables #Vietnam-Danemark
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly posent avec le roi Frederik X, la reine Mary et le prince héritier Christian du Danemark. Photo : VNA

Les relations entre le Vietnam et le Danemark appelées à se renforcer et à s’approfondir

Les relations entre le Vietnam et le Danemark, fortes de 55 années d’amitié, continueront de se renforcer et de s’approfondir. Elles ouvriront de nouvelles perspectives de coopération, fondées sur la confiance et le respect mutuels, au service de la paix, de la coopération et de la prospérité des deux pays et de l’humanité tout entière. C’est ce qu’a déclaré le plus haut dirigeant vietnamien.

Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre l’Association d’amitié Danemark-Vietnam. Photo: VNA

Le dirigeant vietnamien To Lam rencontre l’Association d’amitié Danemark-Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a salué les contributions de l’Association d’amitié Danemark-Vietnam au renforcement des liens entre les deux peuples, l’appelant à continuer de jouer un rôle de passerelle pour approfondir le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Voir plus

Bert De Belder, responsable des relations internationales du PTB. Photo: VNA

Vietnam-Belgique : des liens historiques entre le PCV et le PTB

À l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Belgique et auprès de l’Union européenne, le responsable des relations internationales du Parti du travail de Belgique (PTB), Bert De Belder, souligne les liens historiques entre les deux partis, les acquis du Vietnam après 40 ans de Renouveau et les perspectives de coopération entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe.

Par procuration du Premier ministre, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan présente les propositions relatives à trois projets de loi. Photo : VNA

L’Assemblée nationale examine une extension progressive de la couverture sociale

Le projet de loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi sur l’assurance sociale a pour objectif de perfectionner davantage la politique en matière d’assurance sociale, de garantir la cohérence du système juridique et d’apporter des réponses concrètes aux réalités du terrain rencontrées lors de sa mise en application.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Photo: VNA

Le Vietnam et le Danemark portent leurs relations au niveau de partenariat stratégique global

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, ont convenu, le 20 octobre à Copenhague, d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global, ouvrant une nouvelle étape de coopération dans les domaines de l’économie, de l’énergie verte, des technologies et de l’innovation.

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu (droite) et Christopher Pragasam, représentant de la Division de la fonction publique et directeur exécutif de l’École internationale de la fonction publique de Singapour. Photo: VNA

Le permanent du Secrétariat du CC du Parti Tran Cam Tu reçoit une délégation de la Division de la fonction publique de Singapour

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tran Cam Tu, et le représentant de la Division de la fonction publique, Christopher Pragasam, ont discuté des orientations visant à renforcer la coopération bilatérale en matière de formation des cadres, dans le cadre du partenariat stratégique global entre les deux pays.

Dans l’après-midi du 20 octobre, l’Assemblée nationale (AN) a examiné un projet de loi modifiant et complétant plusieurs dispositions de sept lois relatives aux sports, au tourisme, aux bibliothèques, au cinéma, au patrimoine culturel, à la publicité et à la presse. Photo: VNA

Renforcement de la décentralisation dans la culture, les sports et le tourisme

L’Assemblée nationale a examiné, le 20 octobre, un projet de loi modifiant sept textes législatifs dans les domaines des sports, du tourisme, des bibliothèques, du cinéma, du patrimoine culturel, de la publicité et de la presse, visant à renforcer la décentralisation, à simplifier les procédures administratives et à accélérer la transformation numérique.