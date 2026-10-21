Le dirigeant To Lam découvre le projet de presqu’île artificielle Lynetteholm au Danemark

Copenhague (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État au Royaume de Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné du roi Frederik X, a visité dans la matinée du 21 octobre (heure locale) le projet de construction de la presqu’île artificielle de Lynetteholm et le nouveau quartier urbain de grande envergure à Copenhague.



Lynetteholm est l’un des plus grands projets de développement urbain et d’adaptation au changement climatique du Danemark. Situé dans le port de Copenhague, face au détroit de l’Øresund, le projet a été approuvé par le Parlement danois en 2021 et lancé en 2022. Il couvre une superficie d’environ 2,75 km² (275 hectares) et devrait être entièrement achevé d’ici 2070.



Le projet poursuit trois objectifs principaux : protéger la capitale Copenhague contre les risques liés à l’élévation du niveau de la mer, aux tempêtes et aux inondations ; développer un quartier urbain vert et moderne, capable d’accueillir près de 50 000 habitants et de créer environ 30 000 emplois ; et étendre l’espace urbain grâce au développement des transports publics, des infrastructures vertes et des zones écologiques côtières.



Lynetteholm est considéré comme un symbole de la vision à long terme du Danemark, qui entend associer le développement urbain durable à l’adaptation au changement climatique. Ce projet constitue une référence intéressante pour les villes côtières vietnamiennes.



Après avoir visité le site et écouté des présentations enrichissantes, le dirigeant To Lam a souligné que le Vietnam possède un long littoral, le long duquel se trouvent de nombreuses villes, zones économiques et infrastructures essentielles, ainsi que dans les basses plaines. L’urbanisation rapide et les effets de plus en plus manifestes du changement climatique imposent de renouveler en profondeur les approches en matière de planification, de développement urbain et d’infrastructures, afin de les rendre plus écologiques, cohérentes et résilientes.



Selon le dirigeant, l’expérience de Lynetteholm montre qu’un ouvrage conçu pour s’adapter au changement climatique peut également créer de nouveaux espaces de développement, valoriser les paysages côtiers, préserver les écosystèmes et générer des retombées économiques et sociales. Cette approche présente un intérêt particulier pour le Vietnam, qui étudie des solutions pour développer ses villes côtières et protéger ses grands centres économiques contre les risques climatiques.



Il a appelé les organismes compétents à échanger et à étudier les possibilités de coopération afin de tirer parti de l’expérience danoise et de transformer les échanges d’aujourd’hui en programmes de coopération concrets, adaptés aux besoins du Vietnam.



S’appuyant sur les solides relations entre le Vietnam et le Danemark, notamment sur leurs orientations communes en faveur de la croissance verte et du développement durable, To Lam s’est déclaré convaincu que la coopération bilatérale dans les domaines de la planification, du développement urbain, des infrastructures et de l’adaptation au changement climatique recèle encore un potentiel considérable. - VNA

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