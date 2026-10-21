Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État au Danemark

Copenhague (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly ainsi que la haute délégation vietnamienne ont quitté Copenhague le 21 octobre à la mi-journée (heure locale), concluant avec succès leur visite d’État au Danemark effectuée du 19 au 21 octobre, avant d'entamer une visite officielle auprès de l'Union européenne et en Belgique du 21 au 24 octobre.

Au cours de son séjour, le dirigeant vietnamien a eu des entrevues avec le roi Frederik X et la reine Mary, et le président du Parlement danois, Henrik Frandsen, puis s'est entretenu avec la Première ministre Mette Frederiksen. Il a prononcé une allocution d'orientation politique à l'Université de Copenhague, une intervention remarquée lors du Forum d'affaires Vietnam - Danemark. Il a également reçu certains dirigeants de grands groupes danois, et de l'Association d'amitié Danemark - Vietnam, puis visité le projet d'île artificielle de Lynetteholmen.

À cette occasion, le secrétaire général du Parti et président To Lam et la Première ministre Mette Frederiksen ont salué l'essor remarquable des relations bilatérales, jalonnées par l'établissement du Partenariat intégral en 2013 puis du Partenariat stratégique vert en 2023 sur la base de la confiance, de l’égalité et du respect mutuel. Consacrant cette dynamique d'excellence, les deux dirigeants ont adopté une Déclaration conjointe portant établissement du Partenariat stratégique global Vietnam - Danemark, ouvrant un nouveau chapitre prometteur et instituant un cadre politique et une nouvelle moteur à une coopération plus approfondie, pragmatique et efficace au service des deux peuples.

Les deux nations sont convenues de pérenniser les acquis du Partenariat stratégique vert en plaçant la transition énergétique, la lutte contre le dérèglement climatique et le développement durable au cœur de leurs priorités stratégiques à long terme.

Elles ont également désigné les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme de nouveaux piliers moteurs de leur coopération, s'engageant à stimuler la recherche conjointe, l’application et les transferts de technologies dans des secteurs d'avenir tels que l'intelligence artificielle, les technologies quantiques, les biotechnologies, la biomédecine et le numérique, tout en densifiant les passerelles entre universités, instituts de recherche et entreprises des deux pays, tout en promouvant la formation des ressources humaines de qualité.

Le rapprochement bilatéral s'étendra également aux domaines de la santé, de l'économie circulaire, du développement urbain intelligent et de l'adaptation climatique, du renforcement des échanges culturels, éducatifs, touristiques, de la coopération décentralisée et des échanges entre habitants.

Sur la scène internationale, Hanoï et Copenhague ont réaffirmé leur volonté d'accroître leur coordination et le soutien mutuel au sein de l'ONU et des tribunes multilatérales afin de promouvoir le respect du droit international et le multilatéralisme, tout en œuvrant à une coopération plus substantielle entre l'ASEAN et l'Union européenne.

En marge de ces activités, le dirigeant To Lam a assisté à la cérémonie d'échange de plusieurs accords de coopération signés entre ministères, institutions et entreprises des deux nations.

Fait marquant de cette visite, le roi Frederik X a remis le 19 octobre au dirigeant To Lam l'Ordre de l’Éléphant, la plus haute distinction honorifique danoise.

À la mi-journée du 21 octobre, le roi danois Frederik X et la reine Mary ont présidé au palais d'Amalienborg la cérémonie officielle d'adieu en l'honneur du dirigeant vietnamien, de son épouse et de la délégation nationale. -VNA

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