Ho Chi Minh-Ville : les femmes vietnamiennes et étrangères renforcent leurs liens d’amitié

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Dans le cadre des célébrations du 96e anniversaire de la fondation de l’Union des femmes vietnamiennes (20 octobre 1930 – 20 octobre 2026) et du 16e anniversaire de la Journée des femmes vietnamiennes (20 octobre 2010 – 20 octobre 2026), l’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville (HUFO), en coordination avec l’Union des femmes de la ville, a organisé dans l’après-midi du 21 octobre une rencontre intitulée « Femmes – Beauté et amitié », visant à honorer les contributions des femmes et à renforcer les liens entre les amis vietnamiens et internationaux.



L’événement a réuni notamment Carolina Tinangon, consule générale d’Indonésie à Ho Chi Minh-Ville, Querobine Deapera Laccay, consule générale des Philippines, ainsi que des responsables féminines des consulats généraux de Thaïlande et de Malaisie. Étaient également présents des représentants de l’Union des femmes de la ville et de la HUFO, des responsables de services municipaux, des femmes intellectuelles, des entrepreneuses et des artistes.



Prenant la parole à cette occasion, Nguyen Thi Ngoc Xuan, vice-présidente du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Ho Chi Minh-Ville et présidente de l’Union des femmes de la ville, a souligné que Ho Chi Minh-Ville appréciait profondément le soutien et les précieuses contributions des organismes internationaux, des organisations d’amitié, du corps consulaire et de ses conjoints. Leur engagement a favorisé les échanges culturels, la compréhension entre les peuples et les actions humanitaires et éducatives, tout en contribuant au bien-être des femmes, des enfants et de la communauté. Il a également permis de renforcer les liens entre les femmes de la ville et leurs homologues internationales dans de nombreux domaines.



Elle a exprimé le souhait de poursuivre cette coopération avec les dirigeantes, les diplomates, les conjointes des consuls généraux et les organisations internationales, afin de multiplier les rencontres, d’élargir les réseaux de coopération avec les femmes d’autres villes du monde et de promouvoir des initiatives concrètes au bénéfice de la communauté.



De son côté, Ha Thanh, présidente de l’Union des organisations d’amitié de Ho Chi Minh-Ville, a souligné que les femmes jouaient un rôle de plus en plus important dans le développement de chaque pays et contribuaient activement à la construction de relations d’amitié, de rapprochement et de coopération entre les communautés. Grâce à leurs connaissances, leurs compétences, leur créativité et leurs valeurs humaines, elles contribuent non seulement aux progrès dans leurs domaines respectifs, mais aussi au rapprochement des peuples, à la compréhension mutuelle et à l’enrichissement de la vie culturelle de la société.



Les participants ont également assisté à des spectacles artistiques et à une présentation de l'"ao dai" (robe traditionnelle vietnamienne) et du chapeau conique traditionnels vietnamiens. Ils ont par ailleurs bénéficié de conseils et participé à des activités consacrées à la santé et à la beauté. - VNA

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