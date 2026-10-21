Économie

VinaCapital et A.P. Moller Capital unissent leurs forces dans la logistique au Vietnam

Paraphé à Copenhague en marge de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ce partenariat scelle l'engagement des deux investisseurs à soutenir la modernisation du secteur logistique vietnamien tout en consolidant les liens économiques et d'affaires bilatéraux.

Cérémonie de signature du protocole d'accord entre VinaCapital et A.P. Moller Capital. Photo : Vinacapital
Cérémonie de signature du protocole d'accord entre VinaCapital et A.P. Moller Capital. Photo : Vinacapital

Hanoï (VNA) - Le groupe gestionnaire d'actifs de premier plan VinaCapital a conclu un protocole d'accord avec A.P. Moller Capital, société de gestion de fonds d'infrastructures appartenant au groupe danois A.P. Moller afin d'explorer des opportunités d'investissement dans les infrastructures de transport et la logistique au Vietnam.

Paraphé à Copenhague en marge de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ce partenariat scelle l'engagement des deux investisseurs à soutenir la modernisation du secteur logistique vietnamien tout en consolidant les liens économiques et d'affaires bilatéraux.

Cet accord s'inscrit dans le prolongement d'activités de coopération bilatérale, notamment l'investissement réalisé en 2025 au capital de la société par actions de terminaux de fret ALS (ALSC), qui avait permis à A.P. Moller Capital de mettre son expertise internationale des transports au service de la logistique aéroportuaire.

Dans le cadre de ce nouveau protocole, les deux groupes évalueront des prises de participation dans les infrastructures de transport, la logistique globale et la logistique aérienne.

Parmi les perspectives à l'étude figure le déploiement des activités de fret aérien d'ALSC vers le futur aéroport international de Gia Binh, actuellement en construction près de Hanoï, ainsi que vers l'aéroport international de Long Thanh aux portes de Hô Chi Minh-Ville, dont l'entrée en service est attendue dans les prochains mois, deux plateformes ayant vocation à devenir des plaques tournantes régionales de transit de marchandises.

Pour soutenir ces ambitions, A.P. Moller Capital s'appuiera sur son réseau mondial, ses compétences sectorielles et son vivier de conseillers régionaux, tandis que les deux entités approfondiront le partage d'expertise dans les opérations, la technologie, la gouvernance d'entreprise et les pratiques de développement durable.

Selon le directeur général adjoint du fonds d'investissement logistique de VinaCapital, Le Viet Hai, le secteur de la logistique joue un rôle névralgique pour conforter le rang du Vietnam comme plaque tournante industrielle mondiale et soutenir les ambitions d'une croissance du PIB à deux chiffres dans les années à venir. Il a affirmé que l'association avec A.P. Moller Capital permettra de tirer parti d'un savoir-faire de premier ordre pour répondre aux objectifs de développement économique du pays.

De son côté, le directeur général adjoint d'A.P. Moller Capital, Jens Thomassen, a salué le potentiel remarquable généré par l'essor des échanges commerciaux entre le Vietnam et les marchés internationaux. Il a réitéré la volonté du groupe danois de poursuivre son expansion et d'identifier de nouvelles opportunités d’investissement au Vietnam comme à l'échelle de la région.

Ce partenariat contribue à densifier les synergies entre les milieux d'affaires des deux nations et ouvre des perspectives prometteuses pour la modernisation des réseaux de transport et de logistique, un secteur indispensable à l'intégration économique et au rayonnement du commerce extérieur vietnamien. -VNA

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