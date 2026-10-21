Politique

Le dirigeant To Lam entame une visite officielle auprès de l’UE et en Belgique

La visite officielle du dirigeant To Lam auprès de l’Union européenne et en Belgique vise à consolider la confiance politique, à approfondir la coopération multiforme et à ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et ses deux partenaires.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut range est arrivé dans l’après-midi du 21 octobre (heure locale) à Bruxelles. Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut range est arrivé dans l’après-midi du 21 octobre (heure locale) à Bruxelles. Photo : VNA

Bruxelles (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang est arrivé dans l’après-midi du 21 octobre (heure locale) à Bruxelles, entamant une visite officielle auprès de l’Union européenne (UE) et au Royaume de Belgique, à l’invitation du président du Conseil européen, António Costa, et du Premier ministre belge, Bart De Wever.

Le Vietnam et l’UE ont établi leurs relations diplomatiques en 1990. Celles-ci se sont progressivement élargies, passant d’une coopération humanitaire et au développement à un partenariat global couvrant les domaines politique, économique, du développement durable, de la sécurité et des échanges entre les peuples.

Entré en vigueur en 2016, l’accord de partenariat et de coopération global entre le Vietnam et l’UE (APC) a établi le cadre politique et juridique de leurs relations. En janvier 2026, les deux parties ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global, élargissant leur coopération à l’économie, au commerce, à la transition verte, à l’énergie, à l’innovation, à la sécurité ainsi qu’aux questions régionales et internationales.

Le Vietnam et le Royaume de Belgique ont officiellement établi leurs relations diplomatiques en 1973. Le Vietnam garde une profonde reconnaissance pour le soutien sincère du gouvernement et du peuple belges aux efforts de reconstruction et de redressement du pays après la guerre. Au cours de plus de 50 ans, les relations bilatérales n’ont cessé de se consolider et de se développer dans de nombreux domaines, notamment les relations politico-diplomatiques, le commerce, l’agriculture, l’éducation et la formation, la coopération scientifique et technologique ainsi que la coopération au développement, aux niveaux fédéral, régional et communautaire.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut range est arrivé dans l’après-midi du 21 octobre (heure locale) à Bruxelles. Photo : VNA



La Belgique accorde une grande importance à ses relations avec le Vietnam et salue son développement économique. Elle est également un partenaire international qui contribue activement au développement du Vietnam à travers ses programmes de coopération. Les deux pays coopèrent étroitement au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, dans le cadre du Forum de coopération Asie-Europe (ASEM) et entre l’ASEAN et l’UE.

La visite officielle de To Lam, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang auprès de l’UE et en Belgique témoigne de l’importance que le Vietnam accorde à ces deux partenaires dans sa politique étrangère et son processus d’intégration internationale.

Cette visite contribuera à consolider la confiance politique, à approfondir davantage les relations entre le Vietnam et ces deux partenaires et à concrétiser les engagements pris au plus haut niveau par des actions tangibles. Elle ouvrira ainsi la voie à une nouvelle étape de développement, plus approfondie, des relations entre le Vietnam, l’UE et la Belgique. - VNA

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