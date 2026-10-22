L’Inde réaffirme son soutien au Vietnam, partenaire de confiance

New Delhi (VNA) - L’Inde se tiendra toujours aux côtés du Vietnam, en amie fidèle et en partenaire de confiance sur la voie du développement et de la prospérité, a déclaré Kiren Rijiju, ministre indien des Affaires parlementaires et des Affaires des minorités, lors d’une cérémonie organisée par l’ambassade du Vietnam en Inde pour célébrer le 81e anniversaire de la Fête nationale vietnamienne (2 septembre 1945-2026).



Il a souligné que les relations entre le Vietnam et l’Inde sont ancrées dans des liens civilisationnels anciens ainsi que dans des valeurs culturelles et spirituelles partagées. Le sanctuaire Cham de My Son, où l’Institut archéologique de l’Inde mène des travaux de conservation et de restauration, constitue un témoignage vivant du patrimoine culturel commun aux deux peuples.



Saluant les avancées récentes des relations bilatérales, il a rappelé les propos du Premier ministre indien Narendra Modi, selon lequel les relations entre l’Inde et le Vietnam entraient dans une « nouvelle ère », notamment à la suite de la visite d’État effectuée en mai 2026 par To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République. Les nombreux échanges de haut niveau organisés cette année ont également contribué à approfondir et à élargir la coopération entre les deux pays.

Kiren Rijiju, ministre indien des Affaires parlementaires et des Affaires des minorités. Photo : VNA





Kiren Rijiju a qualifié la coopération en matière de défense et de sécurité de pilier du partenariat bilatéral, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région indo-pacifique. L’Inde continue par ailleurs de soutenir le développement des ressources humaines au Vietnam en offrant plus de 200 postes de formation chaque année. À ce jour, plus de 3 000 Vietnamiens ont suivi le Programme indien de coopération technique et économique (ITEC).



Il a également salué le programme d’échanges culturels pour la période 2026-2030, la coopération touristique ainsi que la création de groupes d’amitié parlementaires dans les deux pays. Ces initiatives contribuent, selon lui, à resserrer les liens entre les peuples et à renforcer la coopération parlementaire.



Dans son discours, l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, a rappelé la portée historique du 2 septembre 1945 et retracé le parcours de développement du Vietnam au cours des 81 dernières années.



Il a souligné que l’objectif du Vietnam — devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045 — présente de nombreuses similitudes avec la vision de l’Inde, qui aspire à devenir une nation développée d’ici 2047 (« Viksit Bharat 2047 »). Cette convergence constitue une base solide permettant aux deux pays de renforcer leur coopération et de concrétiser ensemble leurs objectifs stratégiques.



Il a précisé que l’année 2026 marquera une étape particulièrement importante, le Vietnam et l’Inde célébrant alors le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique intégral. La visite d’État en Inde du secrétaire général et président To Lam, en mai 2026, a permis d’élever les relations bilatérales au rang de « partenariat stratégique intégral renforcé », ouvrant ainsi une nouvelle phase de coopération plus approfondie et plus substantielle.



La visite du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung en Inde, en septembre 2026, à l’occasion du sommet des BRICS, a contribué à consolider davantage les relations bilatérales et à renforcer la coordination entre les deux pays dans les instances multilatérales, a ajouté l’ambassadeur.



La coopération vietnamo-indienne s’étend désormais à de nombreux domaines, notamment la politique, la défense, la sécurité, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies et le tourisme. Le Vietnam a accueilli environ 750 000 visiteurs indiens en 2025, un chiffre qui pourrait prochainement dépasser le million, grâce notamment à quelque 90 vols directs hebdomadaires, soit deux fois plus qu’auparavant, a indiqué le diplomate.



Il a par ailleurs souligné que les liens culturels et spirituels de longue date, notamment l’héritage bouddhiste partagé, continuent de constituer un socle solide pour l’amitié entre les deux nations.



Revenant sur la convergence entre les visions de développement du Vietnam à l’horizon 2045 et de l’Inde à l’horizon 2047, Kiren Rijiju a estimé que les deux pays partageaient les mêmes aspirations à un avenir prospère. Il a exprimé le souhait de voir leur amitié continuer à s’épanouir et à durer, à l’image du lotus, symbole culturel cher aux deux peuples. - VNA