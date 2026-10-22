Société

Propriété intellectuelle : échange d’expertises judiciaires entre le Vietnam et la France

Au cours de la séance d'échanges d'expériences consacrée au règlement des contentieux de propriété intellectuelle, les parties ont abordé les modalités d'indemnisation des préjudices, la prise en charge des honoraires d'avocat ainsi que la prolifération des contrefaçons, tout en explorant des pistes de coopération stratégique et de formation continue destinées à rendre le traitement des litiges plus rapide et efficace.

Séance d'échanges d'expériences consacrée au règlement des contentieux de propriété intellectuelle. Photo: VNA
Séance d'échanges d'expériences consacrée au règlement des contentieux de propriété intellectuelle. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Tribunal populaire régional 2 de Hanoï a tenu, le 21 octobre dans la capitale, une séance d'échanges d'expériences consacrée au règlement des contentieux de propriété intellectuelle, avec l’Union des Fabricants (UNIFAB) de France et des experts représentant plusieurs marques de renommée internationale telles que Chanel, Longchamp, L'Oréal, L'Occitane et MF Brands.

En application de la résolution n° 81/2025/UBTVQH15 du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le Tribunal populaire régional 2 de Hanoï constitue l'unique juridiction de ce niveau dans le Nord dotée d'une compétence spécialisée pour trancher les affaires civiles et administratives en matière de propriété intellectuelle sur le ressort de vingt villes et provinces septentrionales. Cette évolution juridictionnelle vise à concentrer les moyens, à confier les contentieux complexes à des magistrats spécialisés et à assurer une plus grande cohérence ainsi qu'un haut niveau d'expertise dans les décisions rendues.

Au cours des échanges, les deux parties ont abordé les modalités d'indemnisation des préjudices, la prise en charge des honoraires d'avocat ainsi que la prolifération des contrefaçons, tout en explorant des pistes de coopération stratégique et de formation continue destinées à rendre le traitement des litiges plus rapide et efficace.

La vice-présidente du Tribunal populaire régional 2 de Hanoï, Dinh Thi Kieu My, a indiqué que la procédure civile vietnamienne repose sur le principe cardinal de la réparation intégrale du préjudice réel, le demandeur ayant la charge d'établir la preuve matérielle des pertes directes subies.

La magistrate a par ailleurs souligné la montée en puissance des produits dits « dupes », des imitations proposées à bas prix qui reproduisent fidèlement les lignes, teintes ou caractéristiques d'articles haut de gamme, précisant que cette tendance fait l'objet d'analyses approfondies sous le prisme de l'atteinte aux dessins et modèles industriels et de la concurrence déloyale.

Pour sa part, la directrice générale de l’UNIFAB, Delphine Sarfati Sobreira, a salué l'institution au Vietnam d'une juridiction dédiée à la propriété intellectuelle, qualifiant cette initiative de modèle inspirant pour d'autres pays en vue d'accélérer les procédures et d'offrir une réponse judiciaire mieux ciblée contre la fabrication et le commerce de contrefaçons.

Évoquant la coopération pérenne, le vice-président de l'UNIFAB, Régis Messali, a présenté le projet européen IPP, axé sur le partage transfrontalier d'informations opérationnelles en matière de lutte anticontrefaçon, y voyant un canal particulièrement pertinent dont la justice vietnamienne pourrait tirer parti en maintenant un dialogue régulier avec l'association française.

Afin de concrétiser leur partenariat, les deux parties sont convenues d'établir des points de contact permanents pour échanger des manuels techniques et actualiser les données relatives aux signes de sécurité permettant de distinguer les produits authentiques des imitations. L'UNIFAB s'est engagée à assister les instances vietnamiennes dans l'élaboration de modules de formation spécialisés, inspirés des jurisprudences de référence appliquées devant les juridictions françaises et européennes.

Créée en 1872 et ayant notamment contribué à l’élaboration de la première Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, l’UNIFAB réunit plus de 200 entreprises et syndicats professionnels issus de multiples filières afin de promouvoir la protection des droits de propriété intellectuelle à l’échelle mondiale et d'endiguer le phénomène de la contrefaçon. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #règlement des contentieux de propriété intellectuelle #propriété intellectuelle #France #Tribunal populaire régional 2 de Hanoï
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

La ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Éléonore Caroit. Photo: VNA

Vietnam-France : traduire les engagements politiques en projets concrets

En visite de travail au Vietnam, la ministre déléguée auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, Éléonore Caroit, a souligné le 19 octobre à Hanoï la nécessité de concrétiser les engagements des dirigeants des deux pays par des projets de coopération dans les domaines des transports, de l’énergie, des hautes technologies, de l’éducation et de la préservation du patrimoine.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, prend la parole lors de la rencontre avec des représentants de la communauté vietnamienne en Europe. Photo : VNA

Le dirigeant To Lam appelle la diaspora à contribuer au développement du pays

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le 21 octobre à Bruxelles des représentants de la communauté vietnamienne en Europe, soulignant le rôle essentiel de la diaspora dans le développement du pays et appelant à renforcer les liens entre les Vietnamiens de l’étranger et leur Patrie.

Pho Duc Nam (alias Mr Pips). Photo fournie par la police

La justice s’empare de l’affaire Mr Pips en simultané sur trois sites

Les procureurs ont identifié Pho Duc Nam comme étant le cerveau d’un réseau criminel impliquant 188 prévenus, responsable, selon les accusations, de 919 affaires de fraude ayant causé aux victimes un préjudice de près de 1.560 milliards de dôngs (environ 59,5 millions de dollars).

Par procuration du Premier ministre, la ministre de la Santé, Dào Hông Lan présente les propositions relatives à trois projets de loi. Photo : VNA

L’Assemblée nationale examine une extension progressive de la couverture sociale

Le projet de loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi sur l’assurance sociale a pour objectif de perfectionner davantage la politique en matière d’assurance sociale, de garantir la cohérence du système juridique et d’apporter des réponses concrètes aux réalités du terrain rencontrées lors de sa mise en application.

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu (droite) et le professeur Hongbin Cai, doyen de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong (Chine). Photo: VNA

Le Vietnam encourage l’Université de Hong Kong à renforcer sa coopération éducative

​ Le vice-Premier ministre vietnamien Lê Tiên Châu a salué le projet de création d’un établissement de la Faculté de commerce de l’Université de Hong Kong (HKU – Chine) à Hanoï, exprimant le souhait de renforcer la coopération en matière de formation, de recherche scientifique et de développement des ressources humaines de haute qualité.

Au Vietnam, environ 24,1% des professions à dominante féminine sont exposées à l'IA générative, contre 17,8% pour les professions à dominante masculine. Illustration générée par une intelligence artificielle/vneconomy.vn

IA générative : les femmes prennent le pouvoir des algorithmes

Plus exposées que les hommes face à l’essor de l'intelligence artificielle (IA) générative, les femmes se retrouvent en première ligne au Vietnam, soulevant un défi crucial : garantir leur accès équitable aux compétences et aux opportunités de cette révolution technologique.

Deux drapeaux ouvraient la marche du cortège «Le Dragon qui revient» alors qu’il pénétrait dans le Trung Hiêu Duong. Photo : VNA

Vietnam-République de Corée : 800 ans d’histoire pour écrire un avenir durable

L’événement d’échange international « Quy Long » (le Dragon qui revient) a marqué le huitième centenaire du départ d’un prince vietnamien et de sa famille, qui ont quitté leur terre natale — située dans l’actuelle province de Bac Ninh — pour s’installer dans la péninsule coréenne, jetant ainsi les bases d’un lien durable entre les deux peuples.

Les chiens d’intervention, des gardiens à quatre pattes

Les chiens d’intervention, des gardiens à quatre pattes

Grâce à un entraînement spécialisé et à une parfaite coordination avec leurs maîtres-chiens, les chiens d’intervention du service de protection du Sud jouent un rôle essentiel dans la sécurité des événements de haute importance.

- La présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, et le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc honorent des organisations et des particuliers. Photo: VNA

Lancement du Mois de mobilisation renforcée "Pour les pauvres" 2026

Le Vietnam a lancé, le 17 octobre à Hanoï, le Mois de mobilisation renforcée en faveur des pauvres 2026, à cette occasion, 225 organisations, entreprises et particuliers ont été distingués pour leurs contributions aux activités de protection sociale, tandis que plus de 366 milliards de dôngs ont été promis au Fonds central "Pour les pauvres".