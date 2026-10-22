Les costumes traditionnels des Hmong, un héritage culturel préservé à Dien Bien

Dans la province de Dien Bien, au nord-ouest du Vietnam, les costumes traditionnels des Hmong se distinguent par leurs couleurs éclatantes, leurs broderies minutieuses et leurs jupes évasées. Confectionnés à la main et transmis de génération en génération, ils témoignent du savoir-faire des femmes Hmong et de la richesse du patrimoine culturel de cette communauté.

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Giang Thi Mai, originaire du village de Huoi Hua, dans la commune de Nua Ngam, a commencé à apprendre la couture et la broderie auprès de sa mère dès l’âge de huit ans. Au fil des années, ces travaux d’aiguille sont devenus une part essentielle de sa vie.

GIANG THI MAI – Village de Huoi Hua, commune de Nua Ngam, province de Dien Bien :

« J’ai toujours aimé nos costumes traditionnels Hmong. C’est pourquoi j’ai commencé à apprendre la couture et la broderie dès mon plus jeune âge. La confection d’un costume Hmong comporte de nombreuses étapes, mais ce que je préfère, c’est la broderie et le choix des couleurs. »

Les costumes Hmong se caractérisent par l’association de couleurs vives, de motifs complexes et d’accessoires traditionnels. Les broderies réalisées à la main témoignent de la dextérité des femmes qui les confectionnent. Ces tenues sont aussi une expression forte de l’identité culturelle et de la fierté de la communauté, notamment lors des fêtes et des célébrations.

VU THI MAY XO – Commune de Nua Ngam, province de Dien Bien :

« Nos costumes traditionnels sont confectionnés à la main et se distinguent par leurs couleurs vives. Je souhaite apprendre la couture pour contribuer à préserver nos traditions culturelles et créer de beaux costumes qui permettront à davantage de personnes de découvrir les tenues Hmong. »

Aujourd’hui, de nouveaux modèles, aux lignes plus modernes et plus légères, rendent les costumes Hmong plus attrayants pour les jeunes. Les broderies, les motifs et les accessoires traditionnels continuent toutefois d’en préserver l’identité culturelle.

LO THI HUONG – Quartier de Dien Bien Phu, province de Dien Bien :

« En plus des jupes traditionnelles, j’ai créé de nouveaux modèles adaptés aux goûts des jeunes d’aujourd’hui, tout en préservant les caractéristiques propres aux costumes Hmong. J’espère que les jeunes générations s’intéresseront davantage à nos tenues traditionnelles et apprendront à mieux les apprécier. »

Les femmes Hmong jouent un rôle essentiel dans la préservation de cet héritage culturel. En transmettant les techniques traditionnelles de couture et de broderie, tout en faisant évoluer les costumes pour séduire les jeunes générations, elles contribuent à faire vivre cette tradition à Dien Bien./.