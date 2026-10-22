Politique

Deux provinces vietnamiennes en quête de partenariats en Hongrie

Une délégation des provinces de Tay Ninh et de Thanh Hoa s’est rendue en Hongrie pour promouvoir leurs atouts et explorer de nouvelles possibilités de coopération.

Séance de travail entre la délégation vietnamienne et les représentants de la municipalité de Kaposvár. Photo : VNA
Séance de travail entre la délégation vietnamienne et les représentants de la municipalité de Kaposvár. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Une délégation des provinces vietnamiennes de Tay Ninh et de Thanh Hoa a effectué une visite de travail en Hongrie du 16 au 19 octobre. L’objectif était de présenter les atouts et les possibilités d’investissement dans ces deux provinces, ainsi que de rechercher des opportunités de coopération avec les partenaires hongrois, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, des sciences et technologies, de l’éducation et du développement durable.

Conduite par Nguyen Thanh Hai, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Tay Ninh, et Mai Xuan Liem, vice-président permanent du Comité populaire provincial de Thanh Hoa, la délégation a mis en avant les atouts des deux provinces en matière d’infrastructures, de ressources humaines et de climat d’investissement, ainsi que leurs besoins de coopération, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l’agriculture de haute technologie, de l’industrie de transformation, de la protection de l’environnement, de l’éducation et de la formation, de la santé et du transfert de technologies.

À Kaposvár, la délégation s’est entretenue avec le maire, Károly Szita, des perspectives de coopération décentralisée. Ce dernier a exprimé son souhait de renforcer la coopération, notamment par l’intermédiaire du campus de Kaposvár de l’Université hongroise d’agriculture et des sciences de la vie (MATE), en particulier dans les échanges d’étudiants, la formation de personnel hautement qualifié et la recherche conjointe.

Lors d’une séance de travail avec la Chambre de commerce et d’industrie de Hongrie (MKIK), les représentants vietnamiens ont présenté le potentiel, les avantages concurrentiels et les orientations en matière d’attraction des investissements de Tay Ninh et de Thanh Hoa aux entreprises hongroises. Les deux parties ont examiné les moyens de renforcer les liens entre entreprises, de promouvoir les échanges commerciaux et de rechercher des partenaires d’investissement.

La partie hongroise a mis en avant ses atouts dans le traitement de l’eau et des déchets ainsi que dans la protection de l’environnement, tout en exprimant le souhait de renforcer les liens entre entreprises et de développer des projets de coopération concrets.

L’entreprise hongroise Naturtex a également présenté ses atouts dans la fabrication de textiles de maison, l’innovation technologique et la production respectueuse de l’environnement, tout en exprimant son intérêt pour une coopération avec des entreprises vietnamiennes.

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Le secrétaire adjoint du Comité provincial du PCV de Tay Ninh, Nguyen Thanh Hai (droite), remet un cadeau au maire de la ville de Kaposvár. Photo : VNA

Lors d’une rencontre à l’ambassade du Vietnam en Hongrie, l’ambassadeur Bui Le Thai a présenté la situation dans le pays, l’état du partenariat intégral Vietnam-Hongrie et les nouvelles perspectives de coopération, notamment dans les sciences et technologies, l’innovation, l’agriculture intelligente, la protection de l’environnement et les énergies renouvelables. Il a réaffirmé la volonté de l’ambassade d’accompagner les provinces vietnamiennes dans leurs démarches auprès des autorités, des établissements d’enseignement et de recherche et des entreprises hongroises afin de concrétiser les possibilités de coopération.

Cette série d’activités a permis de mieux faire connaître le potentiel et les atouts de Tay Ninh et de Thanh Hoa, de renforcer les liens avec les partenaires hongrois et de créer des conditions favorables au développement de la coopération économique, commerciale, de l’investissement et du transfert de technologies, contribuant ainsi à approfondir le partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie. -VNA

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