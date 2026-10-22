Vietnam-UE : un partenariat stratégique global tourné vers l’avenir.

Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast
Le secrétaire général du Parti, To Lam, reçoit le président du Conseil européen, António Costa (janvier 2026).
Le secrétaire général du Parti, To Lam, reçoit le président du Conseil européen, António Costa (janvier 2026).
Le président To Lam, et des ambassadeurs et chargés d’affaires des pays de l’Union européenne au Vietnam (juin 2024).
Le président To Lam, et des ambassadeurs et chargés d’affaires des pays de l’Union européenne au Vietnam (juin 2024).
Le président Luong Cuong et le président du Conseil européen, António Costa, passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam lors de sa visite officielle au Vietnam, en janvier 2026.
Le président Luong Cuong et le président du Conseil européen, António Costa, passent en revue la garde d’honneur de l’Armée populaire du Vietnam lors de sa visite officielle au Vietnam, en janvier 2026.
Le Premier ministre Le Minh Hung avec les ambassadeurs et chargés d’affaires de la délégation de l’Union européenne et des pays membres de l’UE au Vietnam (octobre 2026).
Le Premier ministre Le Minh Hung avec les ambassadeurs et chargés d’affaires de la délégation de l’Union européenne et des pays membres de l’UE au Vietnam (octobre 2026).
Le vice-Premier ministre, Ho Duc Phoc, et le commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, assistent à la cérémonie de remise d’un accord entre l’UE et l’Agence française de développement (AFD) concernant une contribution supplémentaire au Fonds de soutien à la transition énergétique de l’Équipe Europe (ETEF) (mars 2026).
Le vice-Premier ministre, Ho Duc Phoc, et le commissaire européen aux partenariats internationaux, Jozef Síkela, assistent à la cérémonie de remise d’un accord entre l’UE et l’Agence française de développement (AFD) concernant une contribution supplémentaire au Fonds de soutien à la transition énergétique de l’Équipe Europe (ETEF) (mars 2026).
Premier lot de pamplemousses de Hoa Binh exporté par voie maritime vers le marché européen, en 2024.
Premier lot de pamplemousses de Hoa Binh exporté par voie maritime vers le marché européen, en 2024.
Confection de vêtements destinés à l’exportation vers les marchés de l’UE, des États-Unis et de la Russie à l’atelier de confection n° 2 de la société May Ho Guom, dans la ville de My Hao, province de Hung Yen.
Confection de vêtements destinés à l’exportation vers les marchés de l’UE, des États-Unis et de la Russie à l’atelier de confection n° 2 de la société May Ho Guom, dans la ville de My Hao, province de Hung Yen.
Préparation et conditionnement de thon destiné à l’exportation vers le marché européen dans l’usine de la société par actions Ba Hai, à Phu Yen.
Préparation et conditionnement de thon destiné à l’exportation vers le marché européen dans l’usine de la société par actions Ba Hai, à Phu Yen.
Fabrication de chaussures destinées à l’exportation vers le marché européen au sein de l’entreprise de chaussures Truong Xuan, dans le district de Ba Vi, à Hanoï.
Fabrication de chaussures destinées à l’exportation vers le marché européen au sein de l’entreprise de chaussures Truong Xuan, dans le district de Ba Vi, à Hanoï.
Les produits de la sarl des tubes en acier Hoa Phat approvisionnent non seulement le marché intérieur, mais répondent également aux exigences de marchés exigeants tels que l’UE, le Canada et le Japon.
Les produits de la sarl des tubes en acier Hoa Phat approvisionnent non seulement le marché intérieur, mais répondent également aux exigences de marchés exigeants tels que l’UE, le Canada et le Japon.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vietnam-UE : un partenariat stratégique global tourné vers l’avenir.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 28 novembre 1990, le Vietnam et l’Union européenne (UE) n’ont cessé d’approfondir et d’élargir leur coopération dans de nombreux domaines. L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) joue un rôle moteur dans le développement des échanges commerciaux et la promotion des investissements bilatéraux. Le 29 janvier 2026, les deux parties ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global, ouvrant ainsi une nouvelle étape de leur coopération, axée notamment sur les relations politiques et économiques, la transition verte, la transformation numérique et le développement durable.                                           

Suivez VietnamPlus
#Vietnam #UE

Sur le même sujet