Vietnam-UE : un partenariat stratégique global tourné vers l’avenir.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 28 novembre 1990, le Vietnam et l’Union européenne (UE) n’ont cessé d’approfondir et d’élargir leur coopération dans de nombreux domaines. L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) joue un rôle moteur dans le développement des échanges commerciaux et la promotion des investissements bilatéraux. Le 29 janvier 2026, les deux parties ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique global, ouvrant ainsi une nouvelle étape de leur coopération, axée notamment sur les relations politiques et économiques, la transition verte, la transformation numérique et le développement durable.