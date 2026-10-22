Société

Le Vietnam envisage des mécanismes spécifiques pour attirer les talents

Un projet de résolution propose des mécanismes plus souples et des avantages spécifiques pour attirer et valoriser les talents.

Nguyễn Thanh Bình
Recherche scientifique à l’Université de Cân Tho. Photo: VNA
Recherche scientifique à l’Université de Cân Tho. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Intérieur recueille les avis sur un projet de résolution de l’Assemblée nationale prévoyant des mécanismes et des politiques spécifiques pour attirer et valoriser les talents appelés à participer à des missions stratégiques, à des programmes et projets prioritaires et à la résolution de grands défis auxquels sont confrontés le pays, les différents secteurs et les collectivités locales.

Le texte vise à concrétiser la Conclusion n° 105-KL/TW en facilitant l’identification, la recommandation, la sélection, le recrutement et la mobilisation des talents. Le dispositif s’adresserait aux talents vietnamiens, y compris ceux résidant à l’étranger, ainsi qu’aux talents étrangers. Il permettrait également d’élargir la participation des organismes publics, des établissements publics et des entreprises de tous les secteurs économiques.

Composé de 16 articles, le projet de résolution prévoit plusieurs mesures novatrices par rapport à la législation en vigueur.

Sa particularité ne réside pas seulement dans les avantages accordés, mais aussi dans la mise en place de mécanismes associant les missions aux personnes chargées de les accomplir, aux pouvoirs qui leur sont confiés, aux financements et aux résultats attendus. Ces mécanismes s’appliqueraient aux secteurs public et privé ainsi qu’à de nombreux domaines.

Le projet prévoit notamment les mesures suivantes :

Premièrement, privilégier les compétences et les résultats plutôt que les critères de recrutement traditionnels. Le projet précise que les diplômes, les titres universitaires, l’ancienneté ou les distinctions ne seraient pas obligatoires, sauf lorsque des qualifications professionnelles sont exigées par la loi.

Deuxièmement, faire des missions stratégiques la base de la mobilisation des talents et décentraliser la définition des besoins.

Troisièmement, permettre des modes de sélection plus souples, notamment par invitation directe ou attribution de missions.

Quatrièmement, renforcer l’autonomie des talents et leur permettre de travailler simultanément pour plusieurs organismes.

Cinquièmement, axer la gestion financière sur les produits et les résultats.

Sixièmement, élargir les avantages, les incitations fiscales et les possibilités d’exploitation des résultats au-delà de certains secteurs spécialisés. Le projet propose une exonération d’impôt sur le revenu pendant cinq ans pour les salaires et primes des talents et de leurs collaborateurs.

Septièmement, mettre en place des mécanismes pour attirer les talents étrangers, en facilitant leur séjour et leur travail auprès de plusieurs organismes. Il prévoit également la création d’un « visa Talent Vietnam », assorti d’une carte de séjour temporaire, ainsi que de visas UD2 pour les conjoints et les enfants de moins de 18 ans.

Huitièmement, renforcer les mécanismes de protection en cas de risques objectifs, sous réserve de conditions d’exclusion clairement définies.

Neuvièmement, prévoir des ressources budgétaires spécifiques et des mécanismes particuliers d’application de la législation.

L’article 14 du projet de résolution prévoit de consacrer chaque année environ 0,1 % du PIB aux politiques relatives aux talents, dans le cadre des ressources publiques destinées aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique.

Le projet devrait être soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée nationale de la XVIe législature lors de sa deuxième session. -VNA

Nguyễn Thanh Bình
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