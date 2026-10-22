Lever les obstacles administratifs pour libérer le potentiel des entreprises

Hanoï (VNA) - La simplification des procédures administratives, la levée des obstacles juridiques et une meilleure mobilisation des ressources figurent parmi les priorités du Vietnam pour améliorer l’environnement des affaires, stimuler l’investissement et renforcer la compétitivité des entreprises, dans la perspective d’une croissance durable.

Lever les obstacles au développement des entreprises

Pour les entreprises, la qualité de l’environnement des affaires se mesure notamment aux délais de traitement des démarches administratives, aux coûts de mise en conformité, à l’accès au financement et au foncier, ainsi qu’à la stabilité des politiques publiques. La réforme institutionnelle ne peut donc se limiter à simplifier les formalités : elle doit également renforcer la confiance des entreprises et les inciter à investir et à développer leurs activités.

Selon Nguyen Xuan Tho, directeur adjoint du Département du développement des entreprises privées et de l’économie collective, relevant du ministère des Finances, ce dernier a élaboré dès le début de 2026 des propositions ayant conduit à l’adoption par le gouvernement de la Résolution n° 02/NQ-CP, qui définit sept groupes de mesures prioritaires pour améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité nationale, avec une répartition précise des responsabilités entre ministères, secteurs et collectivités locales.

Ces mesures portent notamment sur l’amélioration du cadre juridique, la révision de la liste des secteurs et professions soumis à des conditions d’activité, la réforme administrative, la mobilisation des ressources et le soutien aux entreprises.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, les efforts de révision des textes juridiques se sont intensifiés. Lors de sa première session, l’Assemblée nationale de la 16e législature a adopté neuf lois et 31 résolutions. Le ministère des Finances a également contribué à l’élaboration de politiques relatives à l’investissement, à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu des personnes physiques et à la gestion fiscale.

Parallèlement, les mesures d’exonération, de réduction et de report des impôts, taxes et redevances ont représenté environ 245 600 milliards de dôngs, dont 185 600 milliards d’allègements et 60 000 milliards de reports. Elles ont contribué à alléger les contraintes de trésorerie des entreprises et à préserver leurs capacités d’investissement.

Le dialogue avec les entreprises a également progressé : 146 des 202 catégories de recommandations formulées ont reçu une réponse et ont été résolues, soit environ 72 %, selon Nguyen Xuan Tho.

Améliorer l’application des politiques pour stimuler la croissance

Pour les entreprises, le décalage entre les orientations politiques et leur mise en œuvre effective demeure un obstacle majeur. Ho Sy Hung, président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI), souligne que l’application d’une même réglementation peut varier d’une localité à l’autre, entraînant des disparités dans les délais de traitement et les possibilités offertes aux entreprises.

En juillet 2026, la VCCI avait recensé près de 900 signalements d’entreprises, regroupés en 53 catégories de difficultés couvrant dix domaines. Ces remontées soulignent la nécessité de politiques plus stables, cohérentes et prévisibles. Selon Ho Sy Hung, après une première phase consacrée aux avancées institutionnelles, la priorité doit désormais porter sur leur mise en œuvre effective. Les réformes doivent être évaluées à l’aune de leur capacité à réduire concrètement les délais et les coûts supportés par les entreprises, et non au seul nombre de textes modifiés.

Nguyen Xuan Tho préconise de poursuivre la simplification administrative, de supprimer les obstacles à l’accès au marché, de rendre les procédures plus transparentes et de renforcer le traitement des recommandations. La transformation numérique des services publics doit s’accompagner d’une réduction des contacts directs inutiles, des coûts informels et d’un dialogue accru. Il plaide également pour un passage adapté du contrôle préalable au contrôle a posteriori, sur la base de normes claires et d’une surveillance fondée sur les risques.

Enfin, Nguyen Duc Hien, vice-président de la Commission centrale des politiques et stratégies, estime que la réforme de l’environnement des affaires doit contribuer à une croissance de meilleure qualité. Le développement du secteur privé, la promotion des sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique sont autant de leviers essentiels pour atteindre l’objectif de croissance à deux chiffres.

En matière d’exportations, l’objectif ne doit pas se limiter à accroître le chiffre d’affaires à l’exportation, mais consister à augmenter significativement la valeur ajoutée, à renforcer la part de valeur créée au niveau national et à définir des orientations de développement adaptées à chaque secteur.

Les secteurs tels que l’électronique, l’industrie numérique, le textile-habillement, la chaussure et l’agroalimentaire doivent, quant à eux, renforcer leurs capacités technologiques et leur valeur ajoutée nationale.

La réforme institutionnelle ne saurait donc se résumer à une réduction des formalités administratives. Elle doit permettre aux entreprises d’investir dans la durée, d’innover, d’accéder aux ressources nécessaires à leur développement et de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales.-VNA