Économie

La zone franche de Colon, un tremplin pour les exportations vietnamiennes en Amérique latine

La zone franche de Colon, au Panama, offre aux entreprises vietnamiennes une plateforme logistique stratégique pour renforcer leurs exportations vers l’Amérique latine et les Caraïbes, à condition d’évaluer soigneusement la demande, les coûts et le potentiel commercial de ces marchés.

Les délégués à la conférence à Panama pour mettre en relation les entreprises et présenter des opportunités de coopération. Photo: Bureau commercial du Vietnam au Mexique
Les délégués à la conférence à Panama pour mettre en relation les entreprises et présenter des opportunités de coopération. Photo: Bureau commercial du Vietnam au Mexique

Hanoï (VNA) - Grâce à sa position stratégique à l’entrée atlantique du canal de Panama, à ses infrastructures portuaires et à son réseau logistique multimodal, la zone franche de Colon offre aux entreprises vietnamiennes de nouvelles opportunités d’accès aux marchés d’Amérique latine et des Caraïbes, grâce au stockage, à la distribution et à la réexportation de marchandises.

Dans un entretien avec l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Phan Thi Nga, première secrétaire au Bureau commercial du Vietnam au Mexique, qui couvre également le Panama, a indiqué que la zone franche de Colon constituait une option à étudier pour les entreprises vietnamiennes souhaitant développer leurs exportations vers la région.

Selon elle, l’utilisation de cette zone comme plateforme de distribution pourrait faciliter l’accès aux clients régionaux. Elle a toutefois souligné la nécessité d’évaluer soigneusement la demande du marché, les coûts opérationnels et les débouchés commerciaux avant toute décision d’investissement.

Lors de sa visite officielle au Vietnam début octobre, le président panaméen José Raúl Mulino a mis en avant l’idée que le Vietnam produit des biens, tandis que le Panama assure leur connexion avec les marchés mondiaux.

Environ une semaine après cette visite, le Bureau commercial du Vietnam au Mexique et au Panama a organisé une conférence à Panama pour mettre en relation les entreprises et présenter des opportunités de coopération. À cette occasion, la partie panaméenne a fourni des informations sur l’environnement des affaires, les opérations logistiques et les politiques de soutien au sein de la zone franche de Colon, encourageant les entreprises vietnamiennes à explorer son potentiel pour étendre leurs activités à de nouveaux marchés.

Créée en 1948, cette zone est devenue l’un des principaux pôles de libre-échange et de distribution de marchandises de l’hémisphère occidental. Selon les données communiquées par le Panama, elle accueille actuellement environ 2 650 entreprises. Le volume total des échanges y a atteint près de 22,62 milliards de dollars, importations et réexportations comprises.

La zone propose des services d’importation, d’entreposage, d’emballage, de tri, de distribution et de réexportation pour une vaste gamme de produits, allant de l’électronique, des vêtements et des cosmétiques aux produits pharmaceutiques, aux automobiles et aux matériaux de construction. Son système portuaire pour conteneurs, relié aux réseaux routiers, ferroviaires et aéroportuaires, permet de regrouper des marchandises provenant des grands centres de production en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, avant leur distribution vers les marchés de toute la région.

L’expérience de l’entreprise VietPa illustre les possibilités offertes par cette implantation. Fondée par l’entrepreneur vietnamien Le The Tam, elle a commencé ses activités à Colon en 2007. Elle commercialise des pierres de construction, des pierres taillées et des équipements sanitaires en provenance du Vietnam, qu’elle distribue notamment en Bolivie, au Costa Rica, au Venezuela et à Cuba.

Selon Le The Tam, le transport maritime de marchandises du Vietnam vers l’Amérique centrale prend généralement entre 35 et 45 jours. Disposer d’un entrepôt à Colon permet à l’entreprise de mieux maîtriser les délais de livraison et de répondre aux exigences variées de ses clients en matière de couleurs, de dimensions et de finitions des produits en pierre. -VNA

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