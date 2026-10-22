Société

An Giang renforce la sécurité en prévision du sommet de l’APEC 2027

​ La province d’An Giang multiplie les mesures de prévention et de contrôle, notamment à Phu Quoc, pour garantir la sécurité du Sommet de l’APEC prévu en novembre 2027.

Construction du Centre de conférences du Sommet de l'APEC 2027. Photo: VNA
Construction du Centre de conférences du Sommet de l'APEC 2027. Photo: VNA

An Giang (VNA) - La province d’An Giang renforce ses dispositifs de sécurité et de maintien de l’ordre en prévision du sommet du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) de 2027. Les autorités déploient un dispositif global visant à prévenir les risques et à garantir le bon déroulement de cet événement international, tout en accompagnant le développement économique et social de la province.

Le sommet se tiendra principalement en novembre 2027 dans la zone spéciale de Phu Quôc. Il devrait réunir les dirigeants des 21 économies membres de l’APEC ainsi qu’environ 10.000 délégués. Cet événement constituera une occasion de promouvoir l’image, la culture et le potentiel de développement du Vietnam et d’An Giang.

Pour préparer cette rencontre, la province met en œuvre 21 projets et ouvrages prioritaires, dont dix financés par des investissements publics et onze réalisés dans le cadre de partenariats public-privé (PPP), pour un montant total de plus de 137.100 milliards de dôngs (5,31 milliards de dollars). Ces chantiers, conjugués à l’essor du tourisme, aux besoins d’hébergement et aux mouvements de main-d’œuvre, renforcent les exigences en matière de sécurité économique, de protection des infrastructures et de gestion des résidents.

Le colonel Nguyen Nhat Truong, directeur adjoint de la police provinciale, a indiqué que les forces de police avaient élaboré des plans de sécurité conformément aux directives du ministère de la Sécurité publique et des autorités locales. Elles assurent également la coordination au sein du sous-comité provincial chargé de la sécurité et de la santé.

Pour accélérer les travaux d’infrastructure, la police a proposé la création du groupe spécial 833, chargé de coordonner avec Phu Quôc l’examen juridique des dossiers de récupération des terres. Près de 400 dossiers ont ainsi été examinés.

Parallèlement, la police intensifie les patrouilles et les opérations contre la criminalité à Phu Quôc. Elle a notamment démantelé un réseau transnational de jeux d’argent illégaux et de blanchiment de capitaux portant sur des centaines de milliards de dongs. Vingt-neuf personnes ont été arrêtées et font l’objet de procédures. La lutte vise également les infractions liées aux stupéfiants, à l’économie et à l’environnement. Le suivi des travailleurs, ingénieurs et experts étrangers sur les chantiers fait l'objet d'un contrôle rigoureux de l'immigration et des résidences temporaires.

Le président du Comité populaire de Phu Quôc, Trân Minh Khoa, a souligné que l’accueil du sommet permettrait à l’île de consolider sa place parmi les destinations touristiques régionales et internationales. Les autorités mobilisent la population et les organisations locales dans le cadre du mouvement « Tout le peuple protège la sécurité de la Patrie ».

La sécurité aérienne constitue une autre priorité. En coordination avec les ministères de la Sécurité publique et de la Défense, la province renforce la surveillance des drones et des autres appareils volants. Les autorités recensent également les entreprises qui commercialisent ou réparent ces équipements, ainsi que leurs utilisateurs. Des panneaux signalant les zones interdites ou réglementées sont installés aux abords des aéroports internationaux de Phu Quôc et de Rach Gia.

Dans les prochains mois, la police poursuivra l’élaboration de ses plans de sécurité, la mise en œuvre des douze missions prioritaires du sous-comité provincial et la préparation des moyens nécessaires pour faire face aux situations imprévues. Les autorités entendent également intensifier la lutte contre la criminalité organisée, les infractions liées aux technologies de pointe et les jeux d’argent illégaux. -VNA

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