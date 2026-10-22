Politique

Communiqué de presse conjoint sur la visite officielle auprès de l’UE du secrétaire général du PCV et président To Lam

La visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la Républiquee To Lam auprès de l’Union européenne, le 22 octobre à Bruxelles, a permis aux dirigeants des deux parties de réaffirmer leur volonté d’approfondir le Partenariat stratégique intégral et de renforcer leur coopération face aux enjeux régionaux et mondiaux.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche) et le président du Conseil européen, António Costa. Photo: VNA
Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche) et le président du Conseil européen, António Costa. Photo: VNA

Bruxelles (VNA) – L’Agence vietnamienne d’information (VNA) a l’honneur de vous présenter le communiqué de presse conjoint relatif à la visite officielle auprès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, de l’Union européenne (UE) :

COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONJOINT

À l’issue de la visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, auprès de l’Union européenne

Le 22 octobre 2026, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République socialiste du Vietnam, To Lam, a effectué une visite officielle auprès de l’Union européenne (UE), à Bruxelles. Il s’est entretenu avec António Costa, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, des relations de coopération bilatérale, de la sécurité régionale et des défis mondiaux.

Le Vietnam et l’UE ont réaffirmé l’importance de renforcer leur résilience, de diversifier leurs partenariats et de promouvoir la stabilité et la prospérité dans la région indo-pacifique, notamment par la mise en œuvre de la stratégie de coopération de l’UE dans cette région.

Les deux parties se sont félicitées du développement positif des relations entre le Vietnam et l’UE, en particulier depuis que celles-ci ont été élevées au rang de Partenariat stratégique global en janvier 2026.

Les dirigeants des deux parties ont réaffirmé leur engagement à approfondir davantage le Partenariat stratégique intégral, notamment en encourageant les investissements dans le cadre de l’initiative « Global Gateway » et du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Ils ont souligné l’importance de la pleine mise en œuvre de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) et de la ratification dans les meilleurs délais de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA).

Les deux parties sont également convenues de s’employer à développer leur coopération dans le domaine des matières premières critiques et de poursuivre le renforcement de leur coopération dans les domaines des technologies et de l’innovation, de l’éducation et de la formation, de la transition verte, des infrastructures stratégiques, de l’économie circulaire et de l’économie bleue.

Les deux parties ont relevé le potentiel de coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, dans le respect du droit, des priorités et des politiques de chacune. Elles ont salué le rôle du Dialogue Vietnam-UE sur la défense et la sécurité ainsi que celui des cadres de coopération existants, notamment en matière de sûreté et de sécurité maritimes, de cybersécurité, de gestion des crises et de renforcement des capacités.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, notamment dans le cadre des mécanismes de dialogue sectoriel pertinents entre elles.

Les deux parties ont souligné l’importance et l’efficacité du multilatéralisme et d’un ordre international fondé sur des règles. António Costa, président du Conseil européen, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont salué le rôle constructif joué par le Vietnam au sein de l’ASEAN. Les dirigeants des deux parties se sont réjouis à la perspective du sommet commémoratif marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations entre l’ASEAN et l’UE, qui se tiendra en 2027.- VNA

#Communiqué de presse conjoint #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam #UE
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