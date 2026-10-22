Le haut dirigeant To Lam rencontre la présidente de la CE Ursula von der Leyen

Bruxelles (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rencontré, le matin du 22 octobre à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen.
La présidente de la CE Ursula von der Leyen a salué les avancées positives des relations entre le Vietnam et l’UE, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global.
Elle a réaffirmé l’importance que l’UE attachait à ses relations avec le Vietnam, partenaire fiable et partageant les mêmes objectifs dans la région indo-pacifique. Elle a exprimé le souhait de coopérer avec le Vietnam pour mettre pleinement en œuvre ce nouveau cadre de partenariat, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et du développement durable.
Le dirirgeant To Lam a affirmé que le Vietnam considérait l’UE comme l’un de ses partenaires prioritaires et souhaitait approfondir le partenariat stratégique global pour le rendre toujours plus substantiel et efficace. Il a salué la vision et la détermination d’Ursula von der Leyen à bâtir une Europe plus forte et plus autonome, ainsi que les stratégies et initiatives de l’UE visant à renforcer sa compétitivité, à accélérer les transitions verte et numérique et à accroître son rôle sur la scène internationale.
Réaffirmant la détermination du Vietnam à atteindre ses objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et 2045 et à assurer un développement rapide et durable, To Lam a souligné la nécessité de valoriser pleinement les ressources nationales tout en approfondissant l’intégration internationale et en mobilisant efficacement les ressources, les connaissances, les technologies et les expériences avancées issues de la coopération internationale.
Dans cette perspective, il a proposé de valoriser les complémentarités entre les deux parties et de faire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transition énergétique des axes prioritaires de leur coopération stratégique, afin de renforcer l’autonomie et la résilience de leurs économies.
Le dirirgeant To Lam a également appelé à tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’initiative Global Gateway, le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et le programme-cadre de recherche et d’innovation Horizon Europe, en accélérant la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires, notamment dans les infrastructures stratégiques, la recherche scientifique et l’innovation.
La présidente de la CE Ursula von der Leyen a salué le potentiel de développement du Vietnam et son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Elle a souhaité renforcer la coopération dans le domaine des matières premières critiques, notamment en matière d’extraction et de transformation durables, de développement technologique et de diversification des chaînes d’approvisionnement, afin de soutenir les transitions verte et numérique et d’améliorer la compétitivité des deux parties.
Elle a souligné les perspectives de coopération dans des domaines où l’UE dispose d’atouts et qui figurent parmi les priorités du Vietnam, tels que l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Elle s’est déclarée prête à soutenir l’ambition du Vietnam de devenir un centre régional de transit et de transport. Elle a également souhaité approfondir les initiatives de coopération récemment convenues, notamment le projet hydroélectrique de Bac Ai, le port de Lien Chieu à Da Nang et la réhabilitation et la préservation du pont Long Bien.
Le dirigeant To Lam a remercié la présidente de la CE Ursula von der Leyen de l’avoir invité à participer à la troisième édition du Forum Global Gateway, prévue en juin 2027, et à y prononcer une allocution. Il a estimé que cet événement constituerait une occasion importante d’élargir la coopération en matière d’investissement, d’infrastructures stratégiques et de transition énergétique.
Les deux parties sont convenues de renforcer le rôle du groupe de travail spécial chargé de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), afin d’élargir et d’intensifier les échanges économiques et commerciaux. Elles ont également convenu d’accélérer les efforts visant à obtenir la levée du « carton jaune » de l’UE concernant les produits aquatiques vietnamiens, au titre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, ainsi que de l’étendre à la défense et à la sécurité, à la gestion des crises, au maintien de la paix des Nations unies, à la sécurité maritime et à la lutte contre les défis de sécurité non traditionnels.
S’agissant des questions régionales et internationales, ils ont affirmé leur volonté de coordonner étroitement leurs actions au sein des forums multilatéraux, de défendre le multilatéralisme et le droit international, et de promouvoir un commerce libre, fluide et sans entraves. Ils ont également souligné l’importance de garantir la liberté de navigation maritime et aérienne conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et de contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.
À cette occasion, le dirigeant To Lam a invité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.- VNA
Voir plus
Le patrouilleur britannique HMS Spey en visite d’amitié à Hô Chi Minh-Ville
La visite du patrouilleur britannique HMS Spey a pour objectif de renforcer les liens étroits entre le Royaume-Uni et le Vietnam, alors que les deux pays célèbrent le premier anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique global.
Vietnam-Danemark : un partenariat stratégique global pour une coopération durable
La visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, du 19 au 21 octobre 2026, a marqué une nouvelle étape dans les relations bilatérales, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération.
Rayonnements ionisants : le Vietnam s'exprime au nom de l'ASEAN à l'ONU
L'ASEAN invite l'ensemble des États membres à intensifier le partage de données scientifiques, à renforcer la coopération internationale et à participer activement aux enquêtes mondiales, notamment celles sur les expositions aux rayonnements en milieu médical.
L’Inde réaffirme son soutien au Vietnam, partenaire de confiance
Kiren Rijiju, ministre indien des Affaires parlementaires et des Affaires des minorités a déclaré que l’Inde se tiendra toujours aux côtés du Vietnam.
Le Vietnam promeut une coopération globale avec l’Uruguay
Le sénateur Sebastian Da Silva, président de la Commission des affaires internationales du Sénat, a affirmé que le Groupe d’amitié parlementaire Uruguay-Vietnam œuvrera à promouvoir la coopération interparlementaire et à contribuer au renforcement de la solidarité, de l’amitié et des liens multiformes entre les deux pays.
Deux provinces vietnamiennes en quête de partenariats en Hongrie
Une délégation des provinces de Tay Ninh et de Thanh Hoa s’est rendue en Hongrie pour promouvoir leurs atouts et explorer de nouvelles possibilités de coopération.
Le Vietnam révise trois lois sur les terres, le logement et l’immobilier
Le 22 octobre, l’Assemblée nationale examine les projets de révision des lois sur les terres, le logement et le commerce immobilier, dans le but de lever les obstacles institutionnels, de mobiliser les ressources foncières et d’améliorer l’efficacité de la gestion des terres.
Vietnam et UE s'engagent à approfondir leur partenariat
Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a rencontré le 21 octobre à Bruxelles la vice-présidente de la Commission européenne, Haute Représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas, pour discuter du partenariat stratégique global Vietnam-UE.
Le permanent du Secrétariat Tran Cam Tu reçoit le chef de l’Union de la jeunesse populaire révolutionnaire lao
Le permanent du Secrétariat du PCV a réaffirmé que le Parti et l'État vietnamiens accordaient en toutes circonstances la plus haute priorité aux relations bilatérales avec le Laos et appuyant résolument ses réformes et son développement.
Le dirigeant To Lam entame une visite officielle auprès de l’UE et en Belgique
La visite officielle du dirigeant To Lam auprès de l’Union européenne et en Belgique vise à consolider la confiance politique, à approfondir la coopération multiforme et à ouvrir une nouvelle étape dans les relations entre le Vietnam et ses deux partenaires.
Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État au Danemark
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly ainsi que la haute délégation vietnamienne ont quitté Copenhague le 21 octobre à la mi-journée (heure locale), concluant avec succès leur visite d’État au Danemark effectuée du 19 au 21 octobre.
Vietnam - États-Unis : coopération renforcée pour l'identification des soldats disparus
Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d’armée Nguyen Van Gau, a invité Washington à favoriser la mise en relation avec des organismes et experts réputés, en particulier l'ICMP et l'Université de Géorgie, afin d'appuyer les scientifiques vietnamiens face aux défis techniques actuels
Le dirigeant To Lam découvre le projet de presqu’île artificielle Lynetteholm au Danemark
En visite d’État au Danemark, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et le roi Frederik X ont visité le 21 octobre le projet de presqu’île artificielle Lynetteholm, un vaste aménagement urbain visant à conjuguer développement durable et adaptation au changement climatique.
Clarifier les critères d’attribution des greffons et garantir les droits des donneurs
Les députés ont plaidé le 21 octobre pour des critères transparents d’attribution des greffons, une meilleure protection des donneurs et un contrôle renforcé des activités de don et de transplantation d’organes.
Le Vietnam harmonise ses indicateurs pour évaluer son économie numérique
Le pays fait de l’économie numérique une priorité stratégique, fixant un objectif ambitieux qu’elle représente au moins 30% de son PIB d’ici 2030 dans le cadre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo.
Vietnam-Belgique : des liens historiques entre le PCV et le PTB
À l’occasion de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Belgique et auprès de l’Union européenne, le responsable des relations internationales du Parti du travail de Belgique (PTB), Bert De Belder, souligne les liens historiques entre les deux partis, les acquis du Vietnam après 40 ans de Renouveau et les perspectives de coopération entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe.
Plusieurs réformes législatives à l’examen
L’emploi, l’assurance sociale et la démocratie à la base figurent parmi les principaux sujets abordés à l’Assemblée nationale le 21 octobre.
Santé: le gouvernement veut supprimer les intermédiaires pour faire baisser les prix
Le Vietnam dépend encore largement des importations pour ses médicaments de marque et ses équipements médicaux. Bien que la production locale progresse, elle ne parvient pas encore à couvrir les besoins en matières premières.
L’Assemblée nationale examine trois projets de loi dans le secteur de la santé
Réunis en séance plénière le 21 octobre, les députés de la 16e Assemblée nationale examinent trois projets de loi visant à compléter le cadre juridique dans les domaines du don et de la greffe d’organes, des soins de santé et de la prévention des méfaits du tabac.
Les relations entre le Vietnam et le Danemark appelées à se renforcer et à s’approfondir
Les relations entre le Vietnam et le Danemark, fortes de 55 années d’amitié, continueront de se renforcer et de s’approfondir. Elles ouvriront de nouvelles perspectives de coopération, fondées sur la confiance et le respect mutuels, au service de la paix, de la coopération et de la prospérité des deux pays et de l’humanité tout entière. C’est ce qu’a déclaré le plus haut dirigeant vietnamien.