Le haut dirigeant To Lam rencontre la présidente de la CE Ursula von der Leyen





Bruxelles (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rencontré, le matin du 22 octobre à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen.



La présidente de la CE Ursula von der Leyen a salué les avancées positives des relations entre le Vietnam et l’UE, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global.



Elle a réaffirmé l’importance que l’UE attachait à ses relations avec le Vietnam, partenaire fiable et partageant les mêmes objectifs dans la région indo-pacifique. Elle a exprimé le souhait de coopérer avec le Vietnam pour mettre pleinement en œuvre ce nouveau cadre de partenariat, notamment dans les domaines du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et du développement durable.



Le dirirgeant To Lam a affirmé que le Vietnam considérait l’UE comme l’un de ses partenaires prioritaires et souhaitait approfondir le partenariat stratégique global pour le rendre toujours plus substantiel et efficace. Il a salué la vision et la détermination d’Ursula von der Leyen à bâtir une Europe plus forte et plus autonome, ainsi que les stratégies et initiatives de l’UE visant à renforcer sa compétitivité, à accélérer les transitions verte et numérique et à accroître son rôle sur la scène internationale.



Réaffirmant la détermination du Vietnam à atteindre ses objectifs stratégiques à l’horizon 2030 et 2045 et à assurer un développement rapide et durable, To Lam a souligné la nécessité de valoriser pleinement les ressources nationales tout en approfondissant l’intégration internationale et en mobilisant efficacement les ressources, les connaissances, les technologies et les expériences avancées issues de la coopération internationale.



Dans cette perspective, il a proposé de valoriser les complémentarités entre les deux parties et de faire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transition énergétique des axes prioritaires de leur coopération stratégique, afin de renforcer l’autonomie et la résilience de leurs économies.



Le dirirgeant To Lam a également appelé à tirer pleinement parti des possibilités offertes par l’initiative Global Gateway, le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et le programme-cadre de recherche et d’innovation Horizon Europe, en accélérant la mise en œuvre des programmes et projets prioritaires, notamment dans les infrastructures stratégiques, la recherche scientifique et l’innovation.



La présidente de la CE Ursula von der Leyen a salué le potentiel de développement du Vietnam et son rôle croissant dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales. Elle a souhaité renforcer la coopération dans le domaine des matières premières critiques, notamment en matière d’extraction et de transformation durables, de développement technologique et de diversification des chaînes d’approvisionnement, afin de soutenir les transitions verte et numérique et d’améliorer la compétitivité des deux parties.



Elle a souligné les perspectives de coopération dans des domaines où l’UE dispose d’atouts et qui figurent parmi les priorités du Vietnam, tels que l’énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Elle s’est déclarée prête à soutenir l’ambition du Vietnam de devenir un centre régional de transit et de transport. Elle a également souhaité approfondir les initiatives de coopération récemment convenues, notamment le projet hydroélectrique de Bac Ai, le port de Lien Chieu à Da Nang et la réhabilitation et la préservation du pont Long Bien.



Le dirigeant To Lam a remercié la présidente de la CE Ursula von der Leyen de l’avoir invité à participer à la troisième édition du Forum Global Gateway, prévue en juin 2027, et à y prononcer une allocution. Il a estimé que cet événement constituerait une occasion importante d’élargir la coopération en matière d’investissement, d’infrastructures stratégiques et de transition énergétique.



Les deux parties sont convenues de renforcer le rôle du groupe de travail spécial chargé de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), afin d’élargir et d’intensifier les échanges économiques et commerciaux. Elles ont également convenu d’accélérer les efforts visant à obtenir la levée du « carton jaune » de l’UE concernant les produits aquatiques vietnamiens, au titre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).



Les deux dirigeants ont par ailleurs convenu de renforcer la coopération dans l’éducation et la formation, la culture, le tourisme et les échanges entre les peuples, ainsi que de l’étendre à la défense et à la sécurité, à la gestion des crises, au maintien de la paix des Nations unies, à la sécurité maritime et à la lutte contre les défis de sécurité non traditionnels.



S’agissant des questions régionales et internationales, ils ont affirmé leur volonté de coordonner étroitement leurs actions au sein des forums multilatéraux, de défendre le multilatéralisme et le droit international, et de promouvoir un commerce libre, fluide et sans entraves. Ils ont également souligné l’importance de garantir la liberté de navigation maritime et aérienne conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et de contribuer activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.



À cette occasion, le dirigeant To Lam a invité la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à effectuer prochainement une visite officielle au Vietnam.- VNA

guyễn Thị Vân Hà