Le Vietnam et l’UE entendent approfondir leur coopération économique et commerciale

Hanoï (VNA) – Après plus de 35 ans de relations diplomatiques, le Vietnam et l’Union européenne (UE) ont progressivement développé un cadre de coopération couvrant de nombreux domaines, de la politique et de la diplomatie à l’économie, au commerce, aux investissements, aux sciences et technologies et au développement durable. L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) a joué un rôle moteur dans le développement des échanges commerciaux, l’élargissement de l’accès aux marchés et le renforcement des liens entre les entreprises des deux parties.

L’élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global, en janvier 2026, ouvre de nouvelles perspectives et crée les conditions nécessaires pour mieux exploiter leurs complémentarités, renforcer les investissements et les liens technologiques et développer les chaînes d’approvisionnement. La visite officielle dans l’UE du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, devrait ainsi donner une nouvelle impulsion aux relations économiques et commerciales bilatérales.





Un nouvel élan grâce à l’EVFTA



Forte de plus de 60 ans de développement, l’UE constitue l’un des principaux pôles économiques et commerciaux mondiaux. Avec un produit intérieur brut (PIB) de 19.400 milliards de dollars, elle est la troisième économie mondiale et représente environ 14 % des échanges commerciaux mondiaux. Elle constitue ainsi un marché de premier plan pour les exportations et les importations du Vietnam et un partenaire important dans son intégration économique internationale.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 28 novembre 1990, les relations Vietnam-UE n’ont cessé de se développer. L’élévation de ces relations au niveau de Partenariat stratégique global, à l’occasion de la visite au Vietnam du président du Conseil européen, António Costa, en janvier 2026, constitue une étape historique. Elle témoigne de la confiance politique mutuelle et d’une vision stratégique commune, tout en donnant une nouvelle impulsion à la coopération économique et commerciale.

Le président de la République, Luong Cuong, et le président du Conseil européen, António Costa, annoncent l’élévation des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) au niveau de Partenariat stratégique global. Hanoï, janvier 2026. Photo : VNA

Selon le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, après six années de mise en œuvre, l’EVFTA a produit des résultats positifs, faisant du Vietnam le premier partenaire commercial de l’UE au sein de l’ASEAN. Les principaux marchés d’exportation du Vietnam dans l’UE sont les Pays-Bas, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Belgique et l’Espagne, qui représentent plus de 70 % des exportations vietnamiennes vers le bloc. Parallèlement, les entreprises vietnamiennes diversifient leurs débouchés en explorant des marchés de niche et d’autres marchés d’Europe du Nord, de l’Est et du Sud.

Les principaux produits vietnamiens exportés vers l’UE comprennent les téléphones et leurs composants, les ordinateurs, les produits électroniques et leurs composants, les chaussures, les textiles et les vêtements, ainsi que les produits agricoles, forestiers et aquatiques.

Selon les statistiques des douanes vietnamiennes citées par le ministère de l’Industrie et du Commerce, entre l’entrée en vigueur de l’EVFTA en août 2020 et la fin de 2025, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint en moyenne 64,03 milliards de dollars par an, avec une croissance annuelle moyenne de 8,5 %. Les exportations vietnamiennes vers l’UE se sont établies à 47,71 milliards de dollars par an en moyenne, progressant de 10,2 % par an, tandis que les importations en provenance de l’UE ont atteint 16,32 milliards de dollars par an, en hausse moyenne de 4,2 %.

En 2025, les échanges commerciaux entre les deux parties ont totalisé 73,81 milliards de dollars, soit une hausse de 7,79 % par rapport à 2024, représentant 7,9 % du commerce extérieur total du Vietnam. Les exportations vietnamiennes vers l’UE se sont élevées à 56,18 milliards de dollars, en progression de 8,56 %, tandis que les importations ont atteint 17,64 milliards de dollars, en hausse de 5,39 %. L’excédent commercial du Vietnam vis-à-vis de l’UE s’est ainsi établi à 38,54 milliards de dollars, contre 35 milliards en 2024.

Cette dynamique s’est poursuivie au cours des huit premiers mois de 2026. Les échanges bilatéraux ont atteint 57,16 milliards de dollars, en hausse de 18 % sur un an. Les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 44,26 milliards de dollars, en progression de 19,66 %, tandis que les importations ont atteint 12,91 milliards de dollars, en hausse de 12,75 %.

Ces résultats confirment le rôle moteur de l’EVFTA dans l’accès des entreprises vietnamiennes au marché européen, malgré les incertitudes économiques et les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales. Toutefois, la pleine exploitation des avantages de l’accord ne dépend pas uniquement de la réduction des droits de douane. Elle exige également le respect des règles d’origine, des normes techniques, des exigences de traçabilité et des réglementations environnementales de plus en plus strictes.





Un potentiel de coopération encore important



La confiance des entreprises européennes dans le marché vietnamien continue de se renforcer. Selon l’enquête sur l’indice de confiance des entreprises au deuxième trimestre 2026, menée par la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham), 55 % des entreprises interrogées considèrent le Vietnam comme une base opérationnelle essentielle ou un marché présentant d’importantes perspectives de croissance, tandis que 22 % le considèrent comme une composante importante de leur réseau d’activités régional.

Par ailleurs, la moitié des entreprises européennes participant aux échanges commerciaux bilatéraux déclarent bénéficier directement des préférences tarifaires de l’EVFTA. Parmi elles, deux tiers font état d’économies financières mesurables.

Évaluant les effets de l’accord, le président d’EuroCham, Bruno Jaspaert, estime que l’EVFTA a accéléré l’intégration commerciale, consolidé la confiance des entreprises et fait du Vietnam l’un des principaux pôles d’ancrage économique de l’Europe en Asie. Les résultats obtenus au cours des six années de mise en œuvre démontrent que la réduction des obstacles à l’accès aux marchés a favorisé une croissance plus rapide des échanges bilatéraux.

Selon Tran Ngoc Quan, conseiller commercial et chef du Bureau commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE, l’EVFTA contribue non seulement à la croissance des échanges, mais aussi au renforcement du partenariat Vietnam-UE et à l’élargissement de la coopération dans les domaines de l’économie verte, de la transition énergétique, de l’économie circulaire et du développement durable.

La complémentarité des structures économiques vietnamienne et européenne offre des conditions favorables à l’intensification des échanges et des investissements. Selon le calendrier de démantèlement tarifaire prévu par l’EVFTA, l’UE supprimera, d’ici à 2027, la quasi-totalité des droits de douane sur les produits vietnamiens, renforçant ainsi leur compétitivité. En outre, l’expérience acquise par les entreprises vietnamiennes en matière de normes, de réglementations et de pratiques commerciales européennes, ainsi que les réseaux de partenaires qu’elles ont constitués, leur offrent une base solide pour élargir leurs activités.

Le Bureau commercial du Vietnam en Belgique et auprès de l’UE continuera d’accompagner les entreprises vietnamiennes dans la recherche de partenaires et l’expansion de leurs marchés, tout en contribuant au règlement des difficultés rencontrées et à la protection de leurs droits et intérêts légitimes dans les échanges commerciaux.

Au-delà du commerce de marchandises, la coopération industrielle et celle portant sur les matières premières critiques ouvrent de nouvelles perspectives aux relations économiques entre le Vietnam et l’UE.

Lors d’une séance de travail avec une délégation d’experts du programme européen de soutien aux matières premières critiques (Critical Raw Materials Facility – CRMF), Do Nam Binh, directeur adjoint du Département de l’industrie du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, a présenté les orientations du développement industriel du Vietnam, le rôle des matières premières dans la production, la transformation et les activités manufacturières, ainsi que les perspectives de coopération entre les deux parties.

Les discussions ont porté sur le développement des chaînes de valeur industrielles, le renforcement des capacités technologiques, l’accroissement de la valeur ajoutée créée au Vietnam grâce à la transformation locale et une participation accrue du pays aux chaînes de valeur internationales. Dans le domaine des matières premières critiques, la coopération ne se limitera pas à l’extraction et à l’utilisation des ressources. Elle visera également à promouvoir la transformation en profondeur, les transferts de technologies ainsi que la recherche et le développement de chaînes de valeur à forte composante technologique.

Cette coopération devrait permettre au Vietnam de mieux valoriser ses ressources, d’accroître la valeur ajoutée nationale, de renforcer progressivement son autonomie industrielle et d’améliorer sa position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Les échanges avec les experts européens contribueront également à identifier les domaines prioritaires et les possibilités de coopération pour les prochaines étapes.

Dans un contexte marqué par l’accélération des transitions verte et numérique et la restructuration des chaînes d’approvisionnement mondiales, la mise en œuvre effective de l’EVFTA, le renforcement des liens entre entreprises et l’élargissement de la coopération dans les technologies, l’industrie et les matières premières critiques devraient donner une nouvelle impulsion aux relations économiques Vietnam-UE. Ces efforts permettront aux deux parties de passer d’une expansion des échanges commerciaux à une intégration plus poussée des investissements, des technologies et des chaînes de valeur, contribuant ainsi au renforcement de la compétitivité et à un développement rapide et durable. - VNA