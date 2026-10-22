Vietnam-Danemark : un partenariat stratégique global pour une coopération durable

Hanoï (VNA) – En 55 ans, les relations entre le Vietnam et le Danemark ont évolué d’un partenariat traditionnel de développement vers un partenariat global en 2013, puis un partenariat stratégique vert en 2023. Lors de la visite d’État au Danemark du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, du 19 au 21 octobre 2026, les deux pays ont officiellement élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global, ouvrant une nouvelle étape de coopération approfondie et durable.



Un nouvel élan pour les relations bilatérales



À son arrivée à Copenhague, le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a été accueilli par le roi Frederik X et la reine Mary. Le roi lui a également remis l’ordre de l’Éléphant, la plus haute distinction honorifique danoise, décernée principalement aux membres des familles royales et aux chefs d’État étrangers, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1971-2026).



Lors de leurs rencontres, les dirigeants des deux pays ont salué le développement positif des relations bilatérales et convenu de renforcer la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation, de la transition énergétique, de l’éducation et des échanges entre les peuples.



Le Vietnam et le Danemark ont également souligné l’importance du respect de la Charte des Nations unies, du règlement pacifique des différends, ainsi que le soutien à la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.



À l’issue de leur entretien, la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, et le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, sont convenus d’adopter une déclaration commune élevant les relations bilatérales au niveau de partenariat stratégique global. Le Danemark est ainsi devenu le premier pays d’Europe du Nord et le deuxième pays de l’Union européenne à établir un tel cadre de coopération avec le Vietnam.

La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, et le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam. Photo: VNA

Mette Frederiksen a réaffirmé la volonté du Danemark de partager son expérience et ses technologies afin de soutenir le développement des énergies renouvelables au Vietnam, d’améliorer l’efficacité énergétique, de promouvoir une transition énergétique juste et de contribuer à l’objectif de zéro émission nette du pays à l’horizon 2050.



De nouvelles perspectives de coopération



Alors que le Vietnam accélère le renouvellement du modèle de croissance, les atouts du Danemark offrent de nouvelles possibilités de coopération.



Lors du Forum d’affaires Vietnam-Danemark et d’une rencontre avec des représentants de groupes danois, dont LEGO, Maersk, Pandora, Carlsberg, CIP et Vestas, le dirigeant vietnamien To Lam a appelé à passer de l’« investissement au Vietnam » à l’« investissement avec le Vietnam », ainsi que de la « production au Vietnam » à la « recherche, à l’innovation et à la production au Vietnam ».



Il a notamment souligné les perspectives de coopération dans l’éolien en mer, les ports et la logistique verts, les sciences biomédicales, l’agriculture de haute technologie et l’économie circulaire.



Plusieurs accords et documents de coopération ont été échangés dans les domaines des sciences de la vie, de la biomédecine avancée, de la transformation numérique du secteur de la santé, de la chimie et des énergies durables, de l’éolien en mer, des chaînes d’approvisionnement aéronautiques, des technologies de l’information quantique et de l’enseignement STEAM.



Dans son discours à l’Université de Copenhague, le dirigeant vietnamien To Lam a proposé cinq grandes orientations de coopération, soulignant le rôle essentiel des sciences et technologies, de l’innovation et de l’éducation dans la réalisation des deux objectifs centenaires du Vietnam.



La visite a également mis à l’honneur les échanges entre les peuples. À Copenhague, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et son épouse ont rencontré des représentants de la communauté vietnamienne au Danemark, en Islande et dans le sud de la Suède.



Par ailleurs, Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et la reine Mary ont visité la bibliothèque BIBLIOTEKET Rentemestervej. À cette occasion, Ngo Phuong Ly a annoncé le don d’une collection de livres intitulée « Bibliothèque vietnamienne », comprenant notamment des œuvres littéraires et des contes populaires vietnamiens, afin de faire découvrir la culture et l’histoire du Vietnam.



La visite d’État du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, au Danemark a marqué une étape majeure dans les relations bilatérales. Elle témoigne de la confiance mutuelle et de la volonté politique des deux pays de renforcer leurs liens, tout en donnant un nouvel élan à une coopération plus approfondie, plus efficace et résolument tournée vers le développement durable. -VNA