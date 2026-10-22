Politique

Le patrouilleur britannique HMS Spey en visite d’amitié à Hô Chi Minh-Ville

La visite du patrouilleur britannique HMS Spey a pour objectif de renforcer les liens étroits entre le Royaume-Uni et le Vietnam, alors que les deux pays célèbrent le premier anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique global.

Le patrouilleur britannique HMS Spey accoste au port international de Nha Rong - Khanh Hoi. Photo : VNA
Le patrouilleur britannique HMS Spey accoste au port international de Nha Rong - Khanh Hoi. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le patrouilleur hauturier HMS Spey de la Marine royale britannique a accosté le 22 octobre au port international de Nha Rong - Khanh Hoi, entamant une visite d’amitié de sept jours à Hô Chi Minh-Ville.

Il s’agit de la deuxième escale du navire dans la métropole du Sud, où il revient pour la première fois depuis 2023. Au cours de leur séjour, les officiers et les membres d’équipage du HMS Spey participeront à des échanges culturels avec des élèves d’établissements scolaires locaux et une association caritative de la ville, ainsi qu’à des activités d’échange avec la Marine populaire vietnamienne.

La cérémonie d'accueil a réuni le colonel Pham Tien Dung, chef d’état-major adjoint du Commandement de la Région navale 2 du Vietnam, des représentants du Comité populaire de la ville, du Département des relations extérieures du ministère de la Défense, du commandement de la Région militaire 7 et de la Région des garde-côtes vietnamiens No3. Du côté britannique, la consule générale du Royaume-Uni à Hô Chi Minh-Ville, Alexandra Smith, et l’attaché de défense britannique au Vietnam ont également pris part à l'événement.

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Cérémonie d'accueil du patrouilleur britannique HMS Spey au port international de Nha Rong - Khanh Hoi. Photo : VNA

Se déclarant honorée de faire escale dans la métropole du Sud, la lieutenante-colonelle Helen Taylor, commandante du HMS Spey, a indiqué que cette visite avait pour objectif de renforcer les liens étroits entre le Royaume-Uni et le Vietnam, alors que les deux pays célèbrent le premier anniversaire de l’établissement de leur partenariat stratégique global.

Le HMS Spey est l’un des cinq patrouilleurs hauturiers de classe River (Batch 2) de la Marine royale britannique. Déployé en permanence dans la région indo-pacifique depuis 2021, ce bâtiment contribue à renforcer la présence maritime britannique et à approfondir les partenariats stratégiques avec les acteurs régionaux, dont le Vietnam.

Durant leur séjour, du 22 au 28 octobre, les officiers et les membres d’équipage effectueront des visites de courtoisie auprès des dirigeants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville et des commandements de la Région militaire 7 et de la Région navale 2.

Des échanges artistiques, sportifs et culturels avec des militaires vietnamiens, ainsi que des visites de sites historiques et culturels emblématiques de la ville, figurent également au programme. -VNA

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