Le Vietnam et l’UE entendent approfondir leur coopération économique avec les entreprises européennes et belges



Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle dans l’Union européenne (UE) et au Royaume de Belgique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a participé, le matin du 22 octobre (heure locale), à une table ronde de haut niveau avec des dirigeants d’entreprises européennes et belges de premier plan.



Prenant la parole à cette occasion, Andries Gryffroy, premier vice-président du Sénat belge, a souligné que la coopération économique entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe produisait des résultats positifs. Cette rencontre offre une occasion d’approfondir les relations de coopération et de soutenir la croissance.



L’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA) a ouvert de nouvelles perspectives et continuera de contribuer au développement d’un partenariat plus étroit et plus solide. Le Vietnam est un partenaire fiable de l’Europe et de la Belgique. La résilience de son économie, son engagement en faveur de l’ouverture et le dynamisme de son marché en font une destination privilégiée pour les entreprises européennes. La mise en synergie des atouts du Vietnam en matière de technologies, de transformation numérique et de transition verte avec les compétences économiques et technologiques de la Belgique et de l’Europe offre notamment de nouvelles perspectives dans les domaines portuaire et logistique.



De son côté, Roxana Mînzatu, vice-présidente exécutive de la Commission européenne (CE) chargée des Droits sociaux, des Compétences, des Emplois de qualité et de la Préparation, a estimé que le dynamisme de l’économie vietnamienne et ses ambitions de développement, conjugués aux capacités de recherche et aux compétences technologiques de l’UE, ouvraient de nouvelles perspectives de coopération. Les domaines concernés comprennent notamment les énergies propres, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), la santé, la modernisation industrielle et le développement des chaînes d’approvisionnement locales, avec pour objectif de créer des emplois de qualité dans les deux économies. Elle a réaffirmé l’engagement de l’UE en faveur d’une coopération durable avec le Vietnam, fondée sur les investissements, l’innovation et la création d’emplois de qualité dans l’intérêt commun.



Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, prononce un discours lors d’une rencontre de haut niveau avec des dirigeants de grandes entreprises européennes et belges. Photo : VNA

Les dirigeants d’entreprises européennes et belges ont présenté leurs propositions de coopération dans les infrastructures, la logistique, les hautes technologies, la transformation numérique, l’économie verte, la santé, les produits pharmaceutiques, l’agriculture de haute technologie et la transformation alimentaire. Leurs interventions ont témoigné de l’intérêt, de la confiance et des attentes croissantes du monde des affaires européen à l’égard du Vietnam dans cette nouvelle phase de développement.



Dans son allocution, M. To Lam a souligné que le contexte actuel appelait à élever le niveau d’ambition de la coopération économique entre le Vietnam et l’Europe, ainsi qu’entre le Vietnam et la Belgique. Il ne s’agit plus seulement d’accroître les échanges commerciaux et les investissements, mais aussi d’en améliorer la qualité, le contenu technologique, les normes de développement et la compétitivité, tout en renforçant la position des entreprises des deux parties au sein des chaînes de valeur mondiales.



Malgré la complexité de la situation internationale, l’économie vietnamienne maintient une forte dynamique de croissance, témoignant de sa résilience, de sa capacité d’adaptation et de ses perspectives positives, a-t-il indiqué. Le gouvernement vietnamien s’engage à rester à l’écoute des investisseurs, à les accompagner et à lever les difficultés et obstacles auxquels ils sont confrontés, afin de leur offrir un environnement d’investissement transparent, stable et favorable, propice aux engagements à long terme et à un développement rapide et durable du pays.



Le dirigeant a estimé que les relations entre le Vietnam et l’UE, ainsi qu’entre le Vietnam et la Belgique, disposaient de nouvelles perspectives de développement. Il a appelé à tirer pleinement parti des avantages de l’EVFTA et à accélérer l’achèvement des procédures de ratification de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA), afin de mettre en place un cadre juridique plus favorable aux investissements à long terme, stables et durables.



Il a proposé de concentrer la coopération sur trois grands axes.



Premièrement, développer les infrastructures stratégiques, la logistique, les ports maritimes, les énergies propres et l’économie circulaire. Le Vietnam a des besoins importants en matière d’infrastructures de transport, de ports maritimes, de logistique, d’énergie, de réseaux électriques, d’infrastructures numériques et de zones industrielles vertes. L’Europe dispose d’atouts en matière de planification, de technologies, d’ingénierie, de gestion de projets, de normes environnementales, de financement vert, d’économie circulaire et de développement durable. Le Vietnam souhaite que les entreprises européennes ne soient pas seulement des fournisseurs d’équipements ou des entrepreneurs, mais deviennent des partenaires à part entière, associés à la conception et au financement des projets, à la gestion des risques, au transfert de technologies et à la création de valeur à long terme.



Deuxièmement, promouvoir les hautes technologies, la transformation numérique, l’IA, les semi-conducteurs, la santé, les produits pharmaceutiques, les biotechnologies et l’agriculture de haute technologie. Le Vietnam considère la science, la technologie, l’innovation, la transformation numérique et la transition verte comme des moteurs essentiels du renouvellement de son modèle de croissance. L’Europe compte des entreprises de premier plan dans les technologies industrielles, les semi-conducteurs, l’automatisation, l’IA, les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les biotechnologies, l’agriculture de précision et la transformation alimentaire. Le Vietnam souhaite devenir un partenaire du développement technologique, en encourageant les entreprises européennes à coopérer avec les entreprises, les instituts de recherche, les universités et les collectivités locales vietnamiennes pour développer de nouvelles compétences. La réussite d’un projet technologique au Vietnam ne devrait pas se mesurer uniquement au montant des investissements, mais aussi au nombre d’ingénieurs vietnamiens formés, à la participation des entreprises vietnamiennes aux chaînes d’approvisionnement et aux gains de compétitivité générés.



Troisièmement, faire évoluer les échanges commerciaux vers des chaînes de valeur répondant à des normes élevées, durables et responsables. L’EVFTA facilite l’accès des produits des deux parties à leurs marchés respectifs. La prochaine étape doit permettre d’approfondir les liens entre les capitaux, les technologies, les entreprises, les normes et les chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam souhaite accroître la part des produits à forte valeur ajoutée, intégrant davantage de technologies, de transformation, de conception et de marques, dans ses exportations vers le marché européen. Il a également des besoins importants en machines, équipements, produits pharmaceutiques, technologies, matières premières, solutions vertes et services de qualité en provenance d’Europe. Les entreprises vietnamiennes souhaitent par ailleurs bénéficier de l’appui de leurs partenaires européens pour améliorer leurs pratiques de gestion ainsi que leurs normes en matière de qualité, de sécurité, d’environnement, de numérisation et de responsabilité tout au long des chaînes d’approvisionnement, afin de participer plus largement aux chaînes de valeur mondiales.



Pour concrétiser ces orientations, M. To Lam a réaffirmé la volonté du Vietnam de poursuivre la mise en place d’un environnement d’investissement et d’affaires stable, transparent, compétitif et prévisible ; d’améliorer la préparation des projets et la transparence des informations ; et de traiter les difficultés légitimes des entreprises selon des modalités précises, avec des interlocuteurs identifiés, des responsabilités clairement définies, des délais fixés et des résultats concrets.



Le Vietnam continuera également de promouvoir la mise en œuvre effective de l’EVFTA et de coopérer avec l’UE afin que l’EVIPA achève ses procédures de ratification et puisse être pleinement mis en œuvre une fois les conditions requises réunies. Les ministères, les secteurs concernés et les collectivités locales accompagneront concrètement les projets de qualité, à forte composante technologique et susceptibles de produire des retombées positives pour l’économie vietnamienne.



Le dirigeant a également appelé les associations d’entreprises européennes à renforcer leur rôle de passerelle entre les entreprises et les autorités chargées de l’élaboration des politiques, entre les normes européennes et les capacités de production vietnamiennes, ainsi qu’entre les initiatives de coopération et les projets susceptibles d’être concrétisés.



Il s’est dit convaincu que la vision stratégique renouvelée des relations Vietnam-UE et Vietnam-Belgique, conjuguée aux compétences des entreprises européennes et belges et aux ambitions de développement du Vietnam, permettrait d’ouvrir une nouvelle phase de coopération plus étroite, plus moderne, plus durable, plus équilibrée et davantage créatrice de valeur pour les populations des deux parties.



À cette occasion, le dirigeant To Lam et les délégués ont assisté à la cérémonie d’échange de plusieurs accords de coopération portant notamment sur l’éducation et la formation, avec un accord entre le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation et l’Union européenne ; les zones industrielles écologiques et de haute technologie, avec un accord entre le Comité populaire de Hanoï, le fonds Aquitara et la société financière 512 portant sur l’étude, l’évaluation et l’élaboration d’une proposition d’investissement pour un projet dans la zone industrielle de Ha Bang, à Hanoï ; l’efficacité énergétique, la sécurité industrielle et la transition énergétique, dans le cadre d’un accord entre le Groupe vietnamien de la chimie et Air Liquide ; le développement durable des marchés et la promotion de l’image de marque, à travers un accord entre Vietnam Airlines et APG Inc, la responsabilité sociale, avec un accord entre la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) et le fonds Aquitara pour la mise en œuvre du programme An Vui Mart, dans le cadre de l’initiative EuroCham Give Back to Vietnam et le tourisme, avec un accord de coopération stratégique et de développement de produits entre la société par actions Vietravel et le groupe touristique international HiSEAS. - VNA