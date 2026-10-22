Économie

L’aéroport de Gia Binh cible les compagnies aériennes internationales

Présent à Routes World 2026 en Allemagne, l’aéroport international de Gia Binh multiplie les échanges avec les compagnies aériennes et les partenaires du secteur afin de préparer le développement de futures liaisons internationales et de renforcer la connectivité aérienne du nord du Vietnam.

Nguyễn Thị Vân Hà
L’aéroport international de Gia Binh mène plus de 30 entretiens avec des compagnies aériennes internationales et des partenaires du secteur afin d’explorer des possibilités de coopération pour le développement de futures liaisons aériennes. Photo : Bao dien tu chinh phu
L’aéroport international de Gia Binh mène plus de 30 entretiens avec des compagnies aériennes internationales et des partenaires du secteur afin d’explorer des possibilités de coopération pour le développement de futures liaisons aériennes. Photo : Bao dien tu chinh phu

Hanoï, 22 octobre (VNA) – L’aéroport international de Gia Binh mène plus de 30 entretiens avec des compagnies aériennes internationales et des partenaires du secteur à l’occasion du salon Routes World 2026, qui se tient en Allemagne du 21 au 23 octobre, afin d’explorer des possibilités de coopération pour le développement de futures liaisons aériennes.

Ces échanges, qui réunissent des transporteurs d’Asie, d’Europe, d’Amérique du Nord et du Moyen-Orient, ainsi que des représentants d’autres aéroports et des acteurs du tourisme, portent sur les plans de développement du projet, les priorités des compagnies aériennes et les possibilités de coopération en matière de réseaux de lignes, de connectivité des passagers et de transport de fret.

La participation à Routes World, un forum annuel consacré au développement des réseaux aériens, vise à permettre au projet de Gia Binh de nouer des relations avec des transporteurs internationaux et des partenaires stratégiques avant même la mise en service de l’aéroport, tout en préparant celui-ci à contribuer au développement de futures liaisons régionales et internationales.

Selon l’analyse du projet, plus de 30 % de la demande potentielle de transport aérien international dans le nord du Vietnam, soit environ 4 à 5 millions de passagers par an, ne sont actuellement pas desservis par des vols directs.

L’aéroport entend établir des liens avec les compagnies aériennes dès les premières étapes, notamment grâce au partage de données de marché, à la planification des lignes et à l’élaboration de stratégies opérationnelles. Les modalités de coopération seront adaptées aux besoins et aux modèles économiques de chaque transporteur.

Situé au cœur du triangle de croissance Hanoï-Bac Ninh-Hai Phong, l’aéroport bénéficie de la proximité de pôles industriels de haute technologie et d’importants flux d’investissements internationaux. Dans un rayon d’environ trois heures de vol, il pourrait desservir un marché d’environ 1,3 milliard de personnes.

Le projet prévoit de développer un réseau aérien combinant des liaisons intérieures, régionales et long-courriers.

Pour les compagnies assurant des vols long-courriers et les transporteurs traditionnels, il envisage un programme destiné aux partenaires pionniers, qui pourrait comprendre différents mécanismes de soutien.

La coopération avec les compagnies à bas coûts portera principalement sur l’optimisation des temps d’escale et la compétitivité des coûts d’exploitation. Parallèlement, le projet cherchera à nouer des partenariats avec des opérateurs de fret et des entreprises de logistique, en s’appuyant sur des infrastructures dédiées au transport de marchandises et sur des connexions avec les pôles de production et d’exportation de haute technologie du nord du Vietnam.

L’aéroport international de Gia Binh a vocation à devenir une porte d’entrée aérienne internationale pour le nord du Vietnam, en assurant le transport de passagers et de marchandises et en développant des services de maintenance, de réparation et de révision d’aéronefs destinés au marché de la région Asie-Pacifique.

Le projet vise à renforcer la connectivité internationale et à offrir aux compagnies aériennes, aux entreprises de logistique et aux partenaires commerciaux des possibilités de contribuer au développement des échanges régionaux et à la croissance économique.

Sa stratégie ne se limite pas à la construction d’un nouvel aéroport. Elle ambitionne de créer un « pôle économique aéroportuaire de nouvelle génération 2.0 », reposant sur l’utilisation des technologies pour personnaliser davantage l’expérience des passagers, multiplier les opportunités commerciales et favoriser le développement local au sein d’un espace urbain moderne et connecté.

Représentant un investissement total d’environ 196 400 milliards de dôngs (7,6 milliards de dollars), le projet d’aéroport international de Gia Binh est développé par Masterise Aviation Infrastructure (MAI), une entité du groupe Masterise.

Il figure parmi les sept nouveaux aéroports vietnamiens dont la mise en service est prévue d’ici à 2030, aux côtés de ceux de Long Thanh, Quang Tri, Phan Thiet, Sa Pa, Tho Chu et Thanh Son. – VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #aéroport international de Gia Binh #compagnies aériennes
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Voir plus

Le secrétaire général du Parti, To Lam, (droite) reçoit le président du Conseil européen, António Costa, en janvier 2026. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE entendent approfondir leur coopération économique et commerciale

L’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global ouvrent de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération économique et commerciale, renforcer les liens d’investissement et technologiques et favoriser une intégration plus poussée des deux parties dans les chaînes de valeur mondiales.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, assiste à l’échange d’accords de coopération. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE entendent approfondir leur coopération économique avec les entreprises européennes et belges

Le Vietnam et l’Union européenne entendent approfondir leur coopération économique en privilégiant les infrastructures stratégiques, les hautes technologies et le développement de chaînes de valeur durables, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors d’une table ronde avec des dirigeants d’entreprises européennes et belges, le 22 octobre à Bruxelles.

Lever les obstacles administratifs pour libérer le potentiel des entreprises

Lever les obstacles administratifs pour libérer le potentiel des entreprises

La simplification des procédures administratives, la levée des obstacles juridiques et une meilleure mobilisation des ressources sont essentielles pour améliorer l’environnement des affaires au Vietnam. Au-delà des réformes réglementaires, l’enjeu est désormais de garantir leur mise en œuvre effective afin de stimuler l’investissement, renforcer la compétitivité des entreprises et soutenir une croissance durable.

Le secteur des produits aquatiques est en première ligne pour récolter les fruits du VEFTA. Photo : VNA

Le VEFTA ouvre de nouvelles perspectives d’exportation pour les produits vietnamiens

En attendant l’entrée en vigueur de l’accord, il est conseillé aux entreprises d’examiner les nomenclatures tarifaires, les règles d’origine spécifiques aux produits, les coûts liés à la certification de l’origine, les contrôles de qualité ainsi que la conformité aux normes exigées par les importateurs. Une préparation anticipée leur permettra de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités.

Cérémonie de signature du protocole d'accord entre VinaCapital et A.P. Moller Capital. Photo : Vinacapital

VinaCapital et A.P. Moller Capital unissent leurs forces dans la logistique au Vietnam

Paraphé à Copenhague en marge de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ce partenariat scelle l'engagement des deux investisseurs à soutenir la modernisation du secteur logistique vietnamien tout en consolidant les liens économiques et d'affaires bilatéraux.

L'ail à une seule gousse, la fierté de l'île de Ly Son. Photo: VNA

Le commerce électronique ouvre des marchés aux produits agricoles vietnamiens

Toutefois, être visible sur le Web ne suffit plus pour rester compétitif. Pour s’imposer durablement, les entreprises doivent surmonter le défi de la notoriété, asseoir la confiance des consommateurs et résister à la concurrence par les prix. La clé du succès réside désormais dans des réseaux de distribution robustes et un storytelling puissant, capable de fédérer une communauté numérique.

Une table ronde organisée le 21 octobre à Hanoï à l’occasion des 30 ans du secteur boursier vietnamien. Photo: VNA

Six orientations pour développer le marché boursier vietnamien après son reclassement

Après le reclassement du marché boursier vietnamien par FTSE Russell dans la catégorie des marchés émergents secondaires, le Vietnam entend poursuivre ses réformes, moderniser ses infrastructures et diversifier ses produits financiers afin d’attirer davantage de capitaux internationaux et de renforcer le financement à long terme de son économie.