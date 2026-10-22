Économie

Les centres financiers internationaux du Vietnam visent leurs premières transactions en novembre 2026

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a appelé à accélérer la mise en place du Centre financier international du Vietnam et à achever les préparatifs en octobre, afin de permettre le lancement des premières transactions en novembre 2026, dans le respect de la législation et des exigences de sécurité financière.

La quatrième réunion du Conseil exécutif du Centre financier international du Vietnam, tenue le 22 octobre à Hanoï. Photo: VNA
La quatrième réunion du Conseil exécutif du Centre financier international du Vietnam, tenue le 22 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a présidé, le 22 octobre à Hanoï, la quatrième réunion du Conseil exécutif du Centre financier international du Vietnam, appelant à accélérer sa mise en place et à garantir un fonctionnement concret, sûr et efficace, avec pour objectif de réaliser les premières transactions en novembre 2026.

Selon le rapport présenté lors de la réunion, le ministère des Finances a soumis aux dirigeants du gouvernement des propositions concernant la consolidation du Conseil exécutif, le plan de développement du Centre à l’horizon 2035 et son règlement de fonctionnement. Les deux organes exécutifs de Hô Chi Minh-Ville et de Da Nang ont également convenu de publier les formulaires d’inscription et de reconnaissance des membres.

Les deux villes ont approuvé les postes de travail, affecté les effectifs, alloué les budgets et préparé les locaux et infrastructures technologiques nécessaires. Elles ont mené des activités de promotion des investissements à l’étranger. De nombreuses banques, sociétés de valeurs mobilières, sociétés de gestion d’actifs et investisseurs ont signé des protocoles d’accord, pris des engagements et déposé des dossiers de candidature. Afin de préparer les premières opérations, le ministère des Finances a rencontré plusieurs banques commerciales et institutions financières pour identifier les transactions susceptibles d’être lancées rapidement.

Les participants ont entendu les rapports sur le fonctionnement du Centre dans les deux villes ainsi que les observations des ministères et organismes concernés. Le ministère des Finances a proposé d’harmoniser les procédures opérationnelles, le mécanisme de guichet unique, les critères de reconnaissance des membres, les obligations de déclaration, la coordination entre les deux sites et la répartition des produits financiers entre les villes.

En conclusion, Nguyen Van Thang a salué les résultats obtenus et les efforts des ministères, des organismes concernés et des deux villes. Il a demandé au ministère des Finances, à la Banque d’État du Vietnam et aux autres organismes compétents de renforcer leur coordination, de respecter les délais et les exigences de qualité et de régler définitivement les tâches en retard ainsi que les difficultés en suspens.

Le ministère des Finances devra guider et suivre les organismes et collectivités concernés dans la mise en œuvre des activités du Centre, conformément aux directives gouvernementales. En coordination avec la Banque d’État du Vietnam et les organismes compétents, il devra clarifier les attributions et responsabilités de chacun en matière d’inspection, de contrôle et de supervision, afin d’éviter les chevauchements et de garantir l’efficacité du dispositif. L’organe de supervision devra être opérationnel avant le lancement des premières transactions effectives.

Le vice-Premier ministre a également demandé de rendre compte de l’avancement de la création d’un centre d’arbitrage et d’un tribunal spécialisé et d’accélérer leur mise en place afin qu’ils puissent fonctionner de manière stable.

Concernant les nouveaux produits financiers, il a indiqué que ceux déjà négociés sur les places financières internationales pourraient être envisagés au Vietnam s’ils étaient adaptés aux réalités du pays et à ses capacités de gestion des risques. Dans un premier temps, le ministère des Finances et les deux villes devront concevoir des produits et opérations pilotes en concertation avec les fonds d’investissement, les investisseurs et les entreprises intéressés, tout en tirant les enseignements de leur mise en œuvre.

Pour chaque catégorie de produits proposée, les autorités devront préciser les acteurs concernés, les mécanismes et politiques à adopter, les organismes chargés de préparer et d’approuver les textes, les délais d’exécution ainsi que les modalités de contrôle et de supervision. Le ministère des Finances devra évaluer la faisabilité des produits et soumettre aux autorités compétentes les questions nécessitant une décision.

Nguyen Van Thang a insisté sur la nécessité de faire preuve d’initiative et de souplesse, sans se limiter aux produits initialement envisagés. La priorité devra être accordée aux transactions pour lesquelles des contacts ont déjà été établis entre l’offre et la demande de capitaux, notamment celles destinées à mobiliser et à fournir des financements à moyen et long termes.

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Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang préside la quatrième réunion du Conseil exécutif du Centre financier international du Vietnam. Photo: VNA

Les deux organes exécutifs devront achever les préparatifs nécessaires au cours du mois d’octobre 2026 et intensifier leurs contacts avec les institutions financières et les investisseurs pour attirer des membres et réaliser les premières transactions en novembre, dans le respect de la législation et des exigences de sécurité financière.

Les membres du Conseil exécutif devront veiller à l’accomplissement des missions confiées aux ministères et organismes relevant de leur responsabilité, notamment l’élaboration des textes d’application dans les délais impartis et avec la qualité requise. Toute difficulté devra être signalée rapidement au Conseil pour examen et règlement.

Enfin, les ministères et organismes concernés devront traiter sans délai les propositions des deux organes exécutifs et du ministère des Finances, soumettre aux autorités compétentes les questions dépassant leurs attributions et examiner les textes réglementaires relevant de leur compétence. Les modifications nécessaires devront être proposées rapidement, selon une procédure simplifiée lorsque les conditions le permettent, afin d’éviter que des produits prêts à être lancés ne soient bloqués par des obstacles réglementaires.- VNA

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