Économie

Un nouvel élan pour la coopération agricole stratégique entre le Vietnam et le Laos

Réunie le 22 octobre à Vientiane, une conférence sur la promotion des investissements agricoles au Laos a mis en avant les complémentarités entre les deux pays et appelé à lever les obstacles afin de concrétiser de nouveaux projets, contribuant ainsi à approfondir la coopération stratégique Vietnam-Laos.

L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam (gauche) et le vice-ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Xaynakhon Inthavong coprésident la conférence de promotion des investissements dans le secteur agricole au Laos. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam (gauche) et le vice-ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Xaynakhon Inthavong coprésident la conférence de promotion des investissements dans le secteur agricole au Laos. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – Une conférence de promotion des investissements dans le secteur agricole au Laos s’est tenue le 22 octobre à Vientiane. Elle a été coorganisée par l’ambassade du Vietnam au Laos, le ministère lao de l’Agriculture et de l’Environnement, le Comité de coopération Laos-Vietnam, le Comité de promotion et de gestion des investissements du Laos, ainsi que l’Association des entreprises vietnamiennes au Laos.

Organisée au lendemain de la visite officielle au Laos du Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, cette conférence revêt une grande importance politique et économique. Elle vise à concrétiser les orientations de coopération économique, commerciale et en matière d’investissement, tout en approfondissant la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération globale entre les deux pays.

La conférence a été coprésidée par l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, et le vice-ministre lao de l’Agriculture et de l’Environnement, Xaynakhon Inthavong. Plus de 250 délégués y ont participé, parmi lesquels des dirigeants de l’Assemblée nationale lao, des représentants de ministères et de onze provinces lao, ainsi que des dirigeants de grands groupes économiques des deux pays.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur Nguyen Minh Tam a souligné que la coopération agricole touchait directement aux moyens de subsistance des populations et au développement rural. Le Laos dispose d’abondantes ressources foncières et de conditions naturelles favorables, tandis que le Vietnam possède une solide expérience en matière d’organisation de la production, d’application des sciences et technologies et d’accès aux marchés internationaux. Il a appelé les entreprises vietnamiennes à respecter la législation locale, à protéger l’environnement et à concilier rentabilité économique et bien-être social.

De son côté, le vice-ministre Xaynakhon Inthavong a affirmé que le gouvernement lao encourageait le développement d’une agriculture propre, associée à l’industrie de transformation. Il a salué la contribution des 208 entreprises vietnamiennes actuellement présentes au Laos, dont les investissements représentent un capital enregistré d’environ 1,4 milliard de dollars. Afin de faciliter l’accueil des investisseurs, le Laos poursuit l’amélioration de son cadre juridique, notamment par la révision des lois foncières et la promotion de l’investissement.

Les participants ont également entendu des présentations des provinces lao sur leurs potentialités et leurs projets prioritaires. Des représentants de grands groupes vietnamiens ont partagé leurs expériences et exposé les difficultés rencontrées, notamment en matière de procédures de libération des terrains, de chevauchement des superficies foncières et d’incitations fiscales.

Lors des échanges, les représentants des ministères et des autorités locales laos ont répondu aux questions des entreprises. Les deux parties sont convenues de renforcer leur mécanisme de coordination afin de lever rapidement les obstacles à l’investissement.

À la clôture de la conférence, le vice-ministre Xaynakhon Inthavong a appelé les autorités laotiennes à simplifier les procédures administratives et à mettre pleinement en œuvre une politique d’ouverture. Il a rappelé que les entreprises devaient réaliser leurs projets en tenant compte des intérêts des communautés locales, afin de garantir un développement durable.

L’ambassadeur Nguyen Minh Tam a réaffirmé que l’ambassade du Vietnam continuerait d’accompagner les investisseurs et de soutenir les entreprises sur le terrain. Il s’est dit convaincu que cette conférence donnerait un nouvel élan à la concrétisation des opportunités de coopération en projets tangibles, contribuant ainsi à renforcer le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Laos.- VNA

#coopération agricole #Laos #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
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