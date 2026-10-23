La sécurité renforce l’attractivité du Vietnam auprès des touristes internationaux

Dans un contexte d’incertitude mondiale, la sécurité occupe une place de plus en plus importante dans les choix des voyageurs. Le Vietnam s’est classé au neuvième rang mondial dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, selon l’Indice de développement du tourisme et des voyages 2026 du Forum économique mondial, gagnant ainsi 18 places par rapport à 2024.

Hanoï (VNA) - Outre ses paysages naturels, sa richesse culturelle et l’amabilité de ses habitants, la sécurité constitue un atout majeur pour attirer les visiteurs internationaux.

Le 13 octobre, les forces de police de la commune de Ba Na, à Da Nang, et d’autres autorités ont secouru deux touristes, l’un américain et l’autre allemand, qui s’étaient perdus dans la forêt de Suoi Da Hang.

Par la suite, Austin Drake Vasquez, l'un des deux touristes, a adressé une lettre aux policiers vietnamiens pour les remercier de leur intervention rapide et professionnelle, déclarant qu’il aurait pu ne pas survivre sans leur aide.

Pour de nombreux visiteurs, le Vietnam offre bien plus que des sites touristiques à découvrir. Son atmosphère paisible et l’accueil chaleureux de sa population leur procurent un sentiment de sécurité et les incitent à revenir.

Ce sentiment de sécurité repose sur un environnement stable, des services transparents et une assistance rapide en cas de problème. Une meilleure gestion des destinations et le recours aux technologies numériques contribuent également à renforcer la sécurité des visiteurs.

Selon les experts du tourisme, la rapidité des interventions en cas d’incident contribue à renforcer la confiance des voyageurs et à préserver la réputation du Vietnam en tant que destination touristique.

La sécurité confère au Vietnam un avantage concurrentiel, tandis que la qualité des services contribue à pérenniser son attractivité.

Des destinations plus sûres et des expériences touristiques de meilleure qualité renforceront la confiance des visiteurs et l’attractivité internationale du Vietnam. -VNA