Économie

Le solaire en toiture, un levier de transition verte pour les entreprises de Dong Thap

Le développement de l’énergie solaire en toiture permet aux entreprises de Dong Thap de réduire leurs coûts énergétiques, de renforcer leur autonomie électrique et de répondre aux exigences de production verte, contribuant ainsi à accélérer la transition écologique de la province.

Une usine dans la province de Dong Thap, équipée de paneaux photovoltaïques sur toit. Photo: VNA
Une usine dans la province de Dong Thap, équipée de paneaux photovoltaïques sur toit. Photo: VNA

Dong Thap (VNA) – De nombreuses entreprises de la province de Dong Thap investissent dans des équipements fonctionnant à l’énergie solaire et installent des systèmes photovoltaïques sur les toits de leurs usines. Ces initiatives leur permettent de couvrir une partie de leurs besoins en électricité, de réduire leur dépendance au réseau national pendant les heures de pointe, de maîtriser leurs coûts énergétiques et de répondre aux exigences de production verte des marchés d’exportation.

Dans le secteur de la transformation des plantes médicinales, la filiale de l’entreprise P&K, située dans la commune de Tan Thanh, utilisait auparavant des séchoirs traditionnels qui fonctionnaient en continu pendant six à sept jours. En 2021, l’entreprise a investi dans un séchoir solaire, ramenant la durée du séchage à seulement 12 heures. Cette technologie permet également d’économiser plus de 200 kWh d’électricité par cycle par rapport aux méthodes précédemment utilisées.

D’autres entreprises choisissent d’installer des panneaux photovoltaïques directement sur les toitures. L’usine de médicaments vétérinaires Cai Lay (Mekovet) exploite depuis plus de six mois un système d’une puissance de 173,6 kWc, composé de 280 panneaux répartis sur une superficie de 1 400 m². Avec une production annuelle moyenne d’environ 582,89 MWh, cette installation couvre 65 % des besoins en électricité de l’usine, notamment pour ses lignes de production, ses systèmes de ventilation et de climatisation, ses laboratoires et ses entrepôts.

De son côté, l’usine d’aliments pour animaux Mavin Austfeed Dong Thap, située dans la commune de Phu Huu, installe actuellement son propre système solaire, dont la mise en service est prévue en novembre 2026. L’entreprise prévoit ainsi de réduire ses coûts énergétiques de 25 à 30 %, ce qui lui permettra de réinvestir les économies réalisées dans la modernisation de ses installations.

Le recours à l’électricité solaire produite sur les toitures, notamment dans le cadre de l’autoconsommation, suscite un intérêt croissant parmi les entreprises locales spécialisées dans la transformation des produits aquatiques, le séchage du riz et le stockage frigorifique. Associées à des batteries de stockage, ces installations permettent de maintenir en fonctionnement des équipements essentiels, tels que les systèmes de réfrigération et de conditionnement, même en cas de coupure du réseau électrique national.

Selon la Compagnie d’électricité de Dong Thap, en septembre 2026, la province comptait 6 150 clients équipés de systèmes solaires en toiture, pour une puissance installée totale de 287,09 MWc. Parmi eux, 5 355 clients disposaient de systèmes destinés à la production et à la vente d’électricité, conformément à la réglementation vietnamienne relative aux mécanismes d’encouragement au développement de projets solaires, pour une puissance totale de 242,817 MWc. Par ailleurs, 751 clients utilisaient des systèmes destinés à l’autoproduction et à l’autoconsommation, d’une puissance totale de 42,76 MWc. Les 44 systèmes restants, exploités par le secteur de l’électricité, représentaient une puissance totale de 1,51 MWc.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le volume d’électricité solaire injecté dans le réseau provincial a atteint 206,82 millions de kWh.

Pour accompagner cette dynamique, le Comité de gestion des zones économiques de Dong Thap aide les entreprises à accomplir les formalités nécessaires à l’installation et à l’enregistrement de leurs systèmes.

Selon Nguyen Thanh Dieu, vice-président du Comité populaire provincial, la province continue d’encourager les organisations et les particuliers à adopter des systèmes solaires en toiture, associés à des dispositifs de stockage d’énergie et de chauffage de l’eau. Ces solutions contribuent à renforcer la sécurité énergétique tout en accélérant la transition écologique.-VNA

#solaire en toiture #Dong Thap #An ninh năng lượng #NQ 70
Suivez VietnamPlus

Sécurité énergétique

Transition verte, économie circulaire

Sur le même sujet

Mise en chnatier de la centrale solaire Dau Tieng 5 à Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh met en chantier la plus grande centrale solaire de son histoire

Avec un investissement total de 7.774 milliards de dôngs (près de 296 millions de dollars), ce projet constitue actuellement la plus grande centrale solaire de Tay Ninh en termes de capacité installée. Il devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition du pays vers un système énergétique plus vert et plus durable.

Voir plus

L’aéroport international de Gia Binh mène plus de 30 entretiens avec des compagnies aériennes internationales et des partenaires du secteur afin d’explorer des possibilités de coopération pour le développement de futures liaisons aériennes. Photo : Bao dien tu chinh phu

L’aéroport de Gia Binh cible les compagnies aériennes internationales

Présent à Routes World 2026 en Allemagne, l’aéroport international de Gia Binh multiplie les échanges avec les compagnies aériennes et les partenaires du secteur afin de préparer le développement de futures liaisons internationales et de renforcer la connectivité aérienne du nord du Vietnam.

Le secrétaire général du Parti, To Lam, (droite) reçoit le président du Conseil européen, António Costa, en janvier 2026. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE entendent approfondir leur coopération économique et commerciale

L’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA) et l’élévation des relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global ouvrent de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération économique et commerciale, renforcer les liens d’investissement et technologiques et favoriser une intégration plus poussée des deux parties dans les chaînes de valeur mondiales.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, assiste à l’échange d’accords de coopération. Photo : VNA

Le Vietnam et l’UE entendent approfondir leur coopération économique avec les entreprises européennes et belges

Le Vietnam et l’Union européenne entendent approfondir leur coopération économique en privilégiant les infrastructures stratégiques, les hautes technologies et le développement de chaînes de valeur durables, a souligné le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, lors d’une table ronde avec des dirigeants d’entreprises européennes et belges, le 22 octobre à Bruxelles.

Lever les obstacles administratifs pour libérer le potentiel des entreprises

Lever les obstacles administratifs pour libérer le potentiel des entreprises

La simplification des procédures administratives, la levée des obstacles juridiques et une meilleure mobilisation des ressources sont essentielles pour améliorer l’environnement des affaires au Vietnam. Au-delà des réformes réglementaires, l’enjeu est désormais de garantir leur mise en œuvre effective afin de stimuler l’investissement, renforcer la compétitivité des entreprises et soutenir une croissance durable.

Le secteur des produits aquatiques est en première ligne pour récolter les fruits du VEFTA. Photo : VNA

Le VEFTA ouvre de nouvelles perspectives d’exportation pour les produits vietnamiens

En attendant l’entrée en vigueur de l’accord, il est conseillé aux entreprises d’examiner les nomenclatures tarifaires, les règles d’origine spécifiques aux produits, les coûts liés à la certification de l’origine, les contrôles de qualité ainsi que la conformité aux normes exigées par les importateurs. Une préparation anticipée leur permettra de tirer pleinement parti des nouvelles opportunités.

Cérémonie de signature du protocole d'accord entre VinaCapital et A.P. Moller Capital. Photo : Vinacapital

VinaCapital et A.P. Moller Capital unissent leurs forces dans la logistique au Vietnam

Paraphé à Copenhague en marge de la visite d'État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, ce partenariat scelle l'engagement des deux investisseurs à soutenir la modernisation du secteur logistique vietnamien tout en consolidant les liens économiques et d'affaires bilatéraux.

L'ail à une seule gousse, la fierté de l'île de Ly Son. Photo: VNA

Le commerce électronique ouvre des marchés aux produits agricoles vietnamiens

Toutefois, être visible sur le Web ne suffit plus pour rester compétitif. Pour s’imposer durablement, les entreprises doivent surmonter le défi de la notoriété, asseoir la confiance des consommateurs et résister à la concurrence par les prix. La clé du succès réside désormais dans des réseaux de distribution robustes et un storytelling puissant, capable de fédérer une communauté numérique.