Le solaire en toiture, un levier de transition verte pour les entreprises de Dong Thap

Dong Thap (VNA) – De nombreuses entreprises de la province de Dong Thap investissent dans des équipements fonctionnant à l’énergie solaire et installent des systèmes photovoltaïques sur les toits de leurs usines. Ces initiatives leur permettent de couvrir une partie de leurs besoins en électricité, de réduire leur dépendance au réseau national pendant les heures de pointe, de maîtriser leurs coûts énergétiques et de répondre aux exigences de production verte des marchés d’exportation.

Dans le secteur de la transformation des plantes médicinales, la filiale de l’entreprise P&K, située dans la commune de Tan Thanh, utilisait auparavant des séchoirs traditionnels qui fonctionnaient en continu pendant six à sept jours. En 2021, l’entreprise a investi dans un séchoir solaire, ramenant la durée du séchage à seulement 12 heures. Cette technologie permet également d’économiser plus de 200 kWh d’électricité par cycle par rapport aux méthodes précédemment utilisées.

D’autres entreprises choisissent d’installer des panneaux photovoltaïques directement sur les toitures. L’usine de médicaments vétérinaires Cai Lay (Mekovet) exploite depuis plus de six mois un système d’une puissance de 173,6 kWc, composé de 280 panneaux répartis sur une superficie de 1 400 m². Avec une production annuelle moyenne d’environ 582,89 MWh, cette installation couvre 65 % des besoins en électricité de l’usine, notamment pour ses lignes de production, ses systèmes de ventilation et de climatisation, ses laboratoires et ses entrepôts.

De son côté, l’usine d’aliments pour animaux Mavin Austfeed Dong Thap, située dans la commune de Phu Huu, installe actuellement son propre système solaire, dont la mise en service est prévue en novembre 2026. L’entreprise prévoit ainsi de réduire ses coûts énergétiques de 25 à 30 %, ce qui lui permettra de réinvestir les économies réalisées dans la modernisation de ses installations.

Le recours à l’électricité solaire produite sur les toitures, notamment dans le cadre de l’autoconsommation, suscite un intérêt croissant parmi les entreprises locales spécialisées dans la transformation des produits aquatiques, le séchage du riz et le stockage frigorifique. Associées à des batteries de stockage, ces installations permettent de maintenir en fonctionnement des équipements essentiels, tels que les systèmes de réfrigération et de conditionnement, même en cas de coupure du réseau électrique national.

Selon la Compagnie d’électricité de Dong Thap, en septembre 2026, la province comptait 6 150 clients équipés de systèmes solaires en toiture, pour une puissance installée totale de 287,09 MWc. Parmi eux, 5 355 clients disposaient de systèmes destinés à la production et à la vente d’électricité, conformément à la réglementation vietnamienne relative aux mécanismes d’encouragement au développement de projets solaires, pour une puissance totale de 242,817 MWc. Par ailleurs, 751 clients utilisaient des systèmes destinés à l’autoproduction et à l’autoconsommation, d’une puissance totale de 42,76 MWc. Les 44 systèmes restants, exploités par le secteur de l’électricité, représentaient une puissance totale de 1,51 MWc.

Au cours des neuf premiers mois de 2026, le volume d’électricité solaire injecté dans le réseau provincial a atteint 206,82 millions de kWh.

Pour accompagner cette dynamique, le Comité de gestion des zones économiques de Dong Thap aide les entreprises à accomplir les formalités nécessaires à l’installation et à l’enregistrement de leurs systèmes.

Selon Nguyen Thanh Dieu, vice-président du Comité populaire provincial, la province continue d’encourager les organisations et les particuliers à adopter des systèmes solaires en toiture, associés à des dispositifs de stockage d’énergie et de chauffage de l’eau. Ces solutions contribuent à renforcer la sécurité énergétique tout en accélérant la transition écologique.-VNA