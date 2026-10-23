Économie

HCMC Export 2026 : les entreprises vietnamiennes à la conquête de nouveaux marchés

Réunissant plus de 700 entreprises vietnamiennes à Hô Chi Minh-Ville, HCMC Export 2026 entend multiplier les opportunités de mise en relation commerciale, élargir les débouchés à l’exportation et renforcer la présence des produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

Des délégués visitent un stand présentant des produits certifiés halal à la foire HCMC Export 2026. Photo : VNA
Des délégués visitent un stand présentant des produits certifiés halal à la foire HCMC Export 2026. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’édition 2026 de la Foire des produits vietnamiens d’exportation réputés (HCMC Export 2026) a ouvert ses portes le 22 octobre à Hô Chi Minh-Ville.

Coorganisé par le ministère de l’Industrie et du Commerce et le Comité populaire municipal, l’événement réunit plus de 700 entreprises vietnamiennes ainsi que de nombreux acheteurs, importateurs et partenaires commerciaux vietnamiens et étrangers. Il vise à élargir les débouchés à l’exportation et à renforcer la compétitivité des entreprises nationales face aux mutations du commerce mondial.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Loc Ha, a souligné que le salon ne se limitait pas à une simple vitrine commerciale. Il favorise les rencontres directes afin de permettre aux acheteurs d’évaluer concrètement les capacités de production et d’approvisionnement des entreprises vietnamiennes, en vue d’établir des partenariats durables.

Nguyen Loc Ha a également réaffirmé l’engagement des autorités municipales à améliorer l’environnement des affaires et à accompagner les entreprises dans le développement de leurs activités commerciales.

De son côté, la vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a estimé que, dans un contexte d’intégration internationale approfondie, l’adaptation aux nouvelles exigences en matière de consommation durable et l’adoption des outils numériques constituaient désormais des impératifs stratégiques pour les entreprises. Grâce aux activités de mise en relation commerciale qu’il propose, le salon contribue, selon elle, à promouvoir les produits vietnamiens, à renforcer leur compétitivité et à accroître leur valeur sur les marchés internationaux.

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La vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, s'exprime lors de l'ouverture de la foire. Photo: VNA

Réunissant plus de 700 exposants de secteurs variés – agroalimentaire, biens de consommation courante, textile-habillement, chaussures, artisanat, mobilier et industries auxiliaires –, la foire propose une large gamme de produits susceptibles de répondre aux besoins des centrales d’achat, des distributeurs et des détaillants internationaux.

L’un des temps forts de cette édition est le programme de rencontres interentreprises (B2B), conçu pour répondre aux besoins concrets des acheteurs et des donneurs d’ordre.

Le conseiller commercial du Vietnam aux Philippines, Le Phu Cuong, a indiqué que la délégation d’entreprises philippines participait au salon pour nouer des partenariats commerciaux dans divers secteurs, notamment les produits agricoles et forestiers. Il a souligné que cet événement offrait aux entreprises philippines une nouvelle occasion d’approfondir leur connaissance du marché vietnamien et de développer leurs relations commerciales avec le Vietnam. La proximité géographique entre les deux pays constitue un atout majeur. Les Philippines ont d’importants besoins en importations de produits agricoles. Les rencontres et les échanges commerciaux directs permettront aux entreprises des deux pays de mieux comprendre les conditions requises, les exigences applicables aux produits ainsi que les capacités d’approvisionnement, afin de planifier une coopération à long terme », a souligné Le Phu Cuong.

Au-delà des espaces d’exposition physiques, la Foire des produits vietnamiens d’exportation réputés 2026 s’appuie sur des outils numériques destinés à maintenir les contacts et à prolonger les échanges commerciaux après la clôture du salon. Cette approche vise à pérenniser les relations nouées pendant la manifestation et à faciliter l’intégration des produits vietnamiens dans les chaînes de valeur mondiales. -VNA

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