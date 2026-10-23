Politique

L’Uruguay salue le rôle croissant du Vietnam et mise sur la coopération bilatérale

L’Uruguay a érigé le renforcement du multilatéralisme et l'ouverture sur le monde en orientations cardinales de sa politique étrangère, par le truchement de mécanismes d'intégration tels que le Marché commun du Sud (Mercosur) et la Communauté des États latino-américains et caraïbes (CELAC).

Le portail officiel du Parlement uruguayen. Photo : VNA
Le portail officiel du Parlement uruguayen. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Parlement uruguayen souligne l’importance grandissante du Vietnam sur la scène régionale et considère la diplomatie parlementaire comme une passerelle importante pour renforcer les relations politiques, commerciales et culturelles entre les deux pays.

Le portail officiel du Parlement uruguayen a rendu compte d’une table ronde intitulée "Relations bilatérales Vietnam – Uruguay : défis et perspectives", organisée le 20 octobre à Montevideo. L’événement a réuni l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, ainsi que les membres du groupe d’amitié parlementaire Uruguay – Vietnam.

Dans son discours d’ouverture, le président de ce groupe d’amitié, Víctor Aldaya, a souligné que cette rencontre intervenait alors que le gouvernement uruguayen s’employait activement à intensifier ses relations politiques, commerciales et culturelles avec le Vietnam. Il a rappelé que les groupes d’amitié parlementaire jouaient un rôle essentiel dans le développement de la diplomatie parlementaire, en favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle et la solidarité entre les élus et les peuples des deux pays.

Víctor Aldaya a également relevé que l'Asie du Sud-Est s'affirmait désormais comme l'un des pôles d'activité majeurs à l'échelle internationale, au sein duquel le Vietnam occupe une place importante. Il a par ailleurs réaffirmé que l'Uruguay avait érigé le renforcement du multilatéralisme et l'ouverture sur le monde en orientations cardinales de sa politique étrangère, par le truchement de mécanismes d'intégration tels que le Marché commun du Sud (Mercosur) et la Communauté des États latino-américains et caraïbes (CELAC).

De son côté, l’ambassadrice Ngo Minh Nguyet a souligné que les relations bilatérales reposaient sur un solide socle d’amitié traditionnelle, de respect mutuel et de coopération mutuellement bénéfique depuis l’établissement des relations diplomatiques, le 11 août 1993.

Évoquant les perspectives de coopération, la diplomate vietnamienne a insisté sur l’importance d’accélérer les négociations en vue d’un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le Mercosur. Un tel accord permettrait d’élargir les débouchés commerciaux, de soutenir le développement industriel et de dynamiser les échanges de produits agricoles et de matières premières entre les deux marchés.

La rencontre a également réuni le ministre uruguayen du Travail et de la Sécurité sociale, Juan Castillo, des parlementaires, d’anciens responsables de la municipalité de Montevideo, des membres du corps diplomatique et de nombreux invités. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Mercosur #CELAC #Parlement uruguayen #défis et perspectives
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

L’ambassadrice du Vietnam en Argentine concurremment en Uruguay, Ngô Minh Nguyêt s’exprime lors de la table ronde sur les relations bilatérales. Photo : VNA

Le Vietnam promeut une coopération globale avec l’Uruguay

Le sénateur Sebastian Da Silva, président de la Commission des affaires internationales du Sénat, a affirmé que le Groupe d’amitié parlementaire Uruguay-Vietnam œuvrera à promouvoir la coopération interparlementaire et à contribuer au renforcement de la solidarité, de l’amitié et des liens multiformes entre les deux pays.

Voir plus

Lors de l'entretien entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam et le président du Conseil européen António Costa. Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam s’entretient avec le président du Conseil européen António Costa

La rencontre entre le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République,To Lam, et le président du Conseil européen António Costa a permis de réaffirmer la volonté du Vietnam et de l’Union européenne d’approfondir leur Partenariat stratégique intégral et de renforcer leur coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche) et le président du Conseil européen, António Costa. Photo: VNA

Communiqué de presse conjoint sur la visite officielle auprès de l’UE du secrétaire général du PCV et président To Lam

La visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la Républiquee To Lam auprès de l’Union européenne, le 22 octobre à Bruxelles, a permis aux dirigeants des deux parties de réaffirmer leur volonté d’approfondir le Partenariat stratégique intégral et de renforcer leur coopération face aux enjeux régionaux et mondiaux.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et la présidente de la Commission européenne (CE), Ursula von der Leyen. Photo : VNA

Le haut dirigeant To Lam rencontre la présidente de la CE Ursula von der Leyen

À Bruxelles, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont convenu de renforcer le partenariat stratégique global Vietnam-UE, en accordant la priorité au commerce, aux investissements, aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transition énergétique.

L'ambassadeur du Vietnam en Pologne, Ha Hoang Hai. Photo : VNA

Le Vietnam et la Pologne entendent élargir leur coopération aux technologies de pointe

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre polonais Donald Tusk, du 24 au 26 octobre, devrait donner un nouvel élan aux relations bilatérales en favorisant les échanges commerciaux et les investissements, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les sciences et technologies, l’éducation et les secteurs de pointe.

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et la vice-présidente de la Commission européenne, Haute Représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas. Photo : gov.vn

Vietnam et UE s'engagent à approfondir leur partenariat

Le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung a rencontré le 21 octobre à Bruxelles la vice-présidente de la Commission européenne, Haute Représentante de l'UE pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité, Kaja Kallas, pour discuter du partenariat stratégique global Vietnam-UE.

Le roi danois Frederik X (2e, droite) et la reine Mary (première, droite) président la cérémonie officielle d'adieu en l'honneur du secrétaire général du Parti et président To Lam et de son épouse. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam achève avec succès sa visite d’État au Danemark

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly ainsi que la haute délégation vietnamienne ont quitté Copenhague le 21 octobre à la mi-journée (heure locale), concluant avec succès leur visite d’État au Danemark effectuée du 19 au 21 octobre.