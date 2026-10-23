L’Uruguay salue le rôle croissant du Vietnam et mise sur la coopération bilatérale

Hanoï (VNA) - Le Parlement uruguayen souligne l’importance grandissante du Vietnam sur la scène régionale et considère la diplomatie parlementaire comme une passerelle importante pour renforcer les relations politiques, commerciales et culturelles entre les deux pays.

Le portail officiel du Parlement uruguayen a rendu compte d’une table ronde intitulée "Relations bilatérales Vietnam – Uruguay : défis et perspectives", organisée le 20 octobre à Montevideo. L’événement a réuni l’ambassadrice du Vietnam en Argentine, également accréditée en Uruguay, Ngo Minh Nguyet, ainsi que les membres du groupe d’amitié parlementaire Uruguay – Vietnam.

Dans son discours d’ouverture, le président de ce groupe d’amitié, Víctor Aldaya, a souligné que cette rencontre intervenait alors que le gouvernement uruguayen s’employait activement à intensifier ses relations politiques, commerciales et culturelles avec le Vietnam. Il a rappelé que les groupes d’amitié parlementaire jouaient un rôle essentiel dans le développement de la diplomatie parlementaire, en favorisant le dialogue, la compréhension mutuelle et la solidarité entre les élus et les peuples des deux pays.



Víctor Aldaya a également relevé que l'Asie du Sud-Est s'affirmait désormais comme l'un des pôles d'activité majeurs à l'échelle internationale, au sein duquel le Vietnam occupe une place importante. Il a par ailleurs réaffirmé que l'Uruguay avait érigé le renforcement du multilatéralisme et l'ouverture sur le monde en orientations cardinales de sa politique étrangère, par le truchement de mécanismes d'intégration tels que le Marché commun du Sud (Mercosur) et la Communauté des États latino-américains et caraïbes (CELAC).



De son côté, l’ambassadrice Ngo Minh Nguyet a souligné que les relations bilatérales reposaient sur un solide socle d’amitié traditionnelle, de respect mutuel et de coopération mutuellement bénéfique depuis l’établissement des relations diplomatiques, le 11 août 1993.

Évoquant les perspectives de coopération, la diplomate vietnamienne a insisté sur l’importance d’accélérer les négociations en vue d’un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le Mercosur. Un tel accord permettrait d’élargir les débouchés commerciaux, de soutenir le développement industriel et de dynamiser les échanges de produits agricoles et de matières premières entre les deux marchés.

La rencontre a également réuni le ministre uruguayen du Travail et de la Sécurité sociale, Juan Castillo, des parlementaires, d’anciens responsables de la municipalité de Montevideo, des membres du corps diplomatique et de nombreux invités. -VNA