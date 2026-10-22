Le haut dirigeant To Lam s’entretient avec le président du Conseil européen António Costa



Bruxelles, 22 octobre (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle auprès de l’Union européenne (UE), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, s’est entretenu le 22 octobre avec António Costa, président du Conseil européen, afin d’examiner les orientations visant à approfondir les relations entre le Vietnam et l’UE, à renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt commun et à coordonner les efforts face aux défis régionaux et internationaux.



Le président du Conseil européen António Costa a salué la visite officielle auprès de l’UE du dirigeant To Lam et de la délégation vietnamienne de haut rang. Il a évoqué les impressions profondes qu’il avait gardées du Vietnam et de son peuple, ainsi que l’accueil chaleureux et solennel qui lui avait été réservé lors de sa visite au Vietnam début janvier 2026. Il a souligné que cette nouvelle rencontre entre les deux dirigeants témoignait de la confiance politique croissante entre le Vietnam et l’UE. Il a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de l’UE dans la région indo-pacifique et s’est dit convaincu que les deux parties continueraient à s’appuyer sur la confiance politique et les acquis de leur coopération pour approfondir leur Partenariat stratégique intégral et apporter des bénéfices concrets aux deux parties.



Se réjouissant d’effectuer sa première visite auprès de l’UE dans ses nouvelles fonctions, le dirigeant To Lam a salué le rôle du Conseil européen et celui de son président, António Costa, dans la définition des priorités stratégiques de l’UE, la promotion de l’unité et du consensus entre ses États membres, ainsi que le renforcement de l’autonomie et de la résilience de l’Union. Il a également salué les contributions de l’UE à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. Il a affirmé que le Vietnam considérait l’UE comme l’un de ses partenaires prioritaires, avec laquelle il partageait de nombreux intérêts et un important potentiel de coopération à long terme. Le Vietnam souhaite traduire les engagements communs en résultats concrets et en projets de coopération au service du développement et de l’amélioration des conditions de vie des populations des deux parties.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam (gauche) et le président du Conseil européen António Costa. Photo : VNA



Les deux dirigeants se sont félicités du développement positif des relations entre le Vietnam et l’UE, après plus de 36 ans de relations diplomatiques, notamment depuis leur élévation au rang de Partenariat stratégique global en janvier 2026. Dans un contexte régional et international marqué par des évolutions complexes, ils sont convenus de renforcer les contacts, le dialogue et les échanges à tous les niveaux, en particulier au plus haut niveau, afin de consolider la confiance politique et d’approfondir la compréhension mutuelle. Ils ont également souligné la nécessité d’améliorer l’efficacité de la coopération et de réaliser de nouvelles avancées en élargissant les partenariats dans des domaines émergents correspondant aux priorités de développement des deux parties, notamment la transition verte, l’innovation, les infrastructures stratégiques et l’économie circulaire. Partageant une vision commune du développement de l’économie bleue, de la protection des océans et de la sécurité maritime, ils sont convenus d’étudier les possibilités de faire de l’économie maritime un nouveau pilier de la coopération entre le Vietnam et l’UE.



Sur les plans économique, commercial et de l’investissement, le dirigeant To Lam a proposé de renforcer davantage les liens entre les deux parties et de tirer pleinement parti du potentiel et des avantages de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA). Il a remercié l’UE d’avoir reconnu les efforts du Vietnam et de l’avoir retiré de l’annexe I de la liste des juridictions non coopératives en matière fiscale. Il a également demandé aux deux parties de poursuivre leur coordination étroite afin de régler rapidement les questions en suspens, notamment la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne aux produits halieutiques vietnamiens et la ratification dans les meilleurs délais de l’Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l’UE (EVIPA).



António Costa a affirmé que l’UE souhaitait approfondir sa coopération concrète avec le Vietnam en tirant pleinement parti de ses programmes et initiatives, notamment de l’initiative « Global Gateway », afin de promouvoir des investissements de qualité, de développer des infrastructures de connectivité durables et de soutenir la transition énergétique. L’UE entend également renforcer la coopération, le partage d’expériences et le développement des capacités dans les domaines de la sûreté et de la sécurité maritimes, de la cybersécurité et de la gestion des crises. Les deux parties sont appelées à coordonner leurs efforts face aux défis non traditionnels, notamment le changement climatique et les nouveaux enjeux liés aux technologies et à l’intelligence artificielle, en tenant compte de leurs besoins, de leurs priorités et de leurs intérêts communs.



Les deux dirigeants ont également procédé à un échange approfondi sur les questions régionales et internationales. Ils sont convenus de renforcer les échanges, les consultations et la coordination au sein des forums multilatéraux, de soutenir le multilatéralisme, la Charte des Nations unies et le droit international, ainsi que de valoriser les relations entre l’ASEAN et l’UE afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région indo-pacifique.



Le président du Conseil européen António Costa a souligné que l’UE attachait une grande importance au renforcement de ses relations avec l’ASEAN, dont le Vietnam est un partenaire de premier plan, alors que les deux organisations œuvrent à l’élévation de leurs relations au rang de Partenariat stratégique intégral en 2027, année du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations.

Il a réaffirmé le soutien de l’UE au rôle central de l’ASEAN ainsi qu’aux positions de l’ASEAN et du Vietnam en faveur du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il a souligné l’importance de préserver la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation maritime et aérienne dans les mers et les océans.- VNA