Le secrétaire général et président Tô Lâm visite le port d’Anvers-Bruges en Belgique

Bruxelles (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a visité jeudi après-midi 22 octobre le port d’Anvers-Bruges, dans le cadre de son déplacement auprès de l’Union européenne et en Belgique.



Le port d’Anvers-Bruges est le deuxième plus grand port d’Europe et un carrefour stratégique pour le commerce international et l’industrie. Il accueille environ 1.400 entreprises, emploie 162.000 personnes et contribue directement à hauteur d’environ 4,5% au PIB de la Belgique.



Issu de la fusion, en 2022, des ports d’Anvers et de Zeebrugge, ce complexe portuaire a renforcé sa position au sein des chaînes logistiques mondiales et a jeté les bases de son développement en tant que pôle européen majeur pour la logistique, l’industrie et l’énergie.



Le port traite une grande variété de cargaisons, notamment des conteneurs, des marchandises diverses, des marchandises conventionnelles, des vracs solides et liquides, ainsi que des cargaisons transportées par navires rouliers (RoRo) ; il accueille également des passagers de croisière. Il se distingue particulièrement dans le traitement des marchandises conventionnelles et des produits sidérurgiques, constitue un centre névralgique pour la manutention et la distribution de véhicules, et abrite le plus grand complexe chimique intégré d’Europe.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a exprimé sa reconnaissance pour l’accueil chaleureux, la bienveillance et les analyses très concrètes partagées par les autorités de la région flamande, de la province d’Anvers et du port d’Anvers-Bruges, ainsi que par les partenaires belges, avec la délégation vietnamienne.



Il a souligné que la Belgique dans son ensemble, et la Flandre en particulier, sont depuis longtemps des amis et partenaires proches du Vietnam, entretenant une coopération efficace dans les domaines maritime, portuaire, des voies navigables et de la logistique. Les réalisations et l’expérience de la Flandre en matière de développement portuaire, de connectivité multimodale, de logistique, de transformation numérique, de transition écologique et de développement des ressources humaines constituent des enseignements précieux dont le Vietnam souhaite s’inspirer, tout en poursuivant les échanges d’expériences.



Selon le secrétaire général et président Tô Lâm, la coopération maritime et fluviale entre le Vietnam et la Flandre s’est construite au fil des décennies, sur la base de l’Accord d’amitié de 1995 et de divers documents de coopération signés par les deux parties au cours des années. En particulier, les programmes de formation réguliers, les échanges professionnels et les initiatives de partage d’expériences ont servi de véritables passerelles entre les organismes, les experts et les entreprises des deux côtés.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, visitant le port d’Anvers-Bruges, le 22 octobre 2026. Photo: VNA

Le ministère de la Construction et l’Administration maritime et fluviale du Vietnam ont joué un rôle actif dans le maintien et le renforcement de cette coopération, notamment en conseillant et en coordonnant des programmes de formation annuels destinés aux responsables vietnamiens, et en participant à des échanges professionnels, des ateliers et des activités de partage d’expériences portant sur les ports maritimes, la logistique, les ports « verts » et les transports durables, a ajouté le dirigeant.



Ces activités ont non seulement permis de renforcer les compétences professionnelles, mais ont également favorisé la compréhension mutuelle, la confiance et des liens durables entre les organismes et les communautés professionnelles des deux parties, a-t-il conclu.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné que ces réalisations en matière de coopération constituaient un atout précieux pour les relations entre le Vietnam et la Flandre, et qu’elles devraient être davantage développées au cours de la nouvelle période.



Le Vietnam accélère le développement d’un système d’infrastructures moderne et intégré, au sein duquel les ports maritimes et la logistique jouent un rôle particulièrement important pour le développement de l’économie maritime, la promotion des échanges commerciaux et le renforcement de la compétitivité de l’économie, a-t-il déclaré.



Il a précisé que le Vietnam ambitionne de développer un système portuaire moderne, écologique et intelligent ; de renforcer les connexions entre les ports maritimes, les voies navigables intérieures, les réseaux ferroviaires et les autres modes de transport ; et d’améliorer progressivement son intégration aux chaînes d’approvisionnement mondiales et aux réseaux commerciaux internationaux.



À cet égard, le Vietnam souhaite approfondir sa coopération avec la Belgique et la Flandre par le biais de programmes et de projets concrets, générant des bénéfices tangibles pour les deux parties, a-t-il affirmé.



Il s’est dit convaincu qu’un renforcement des liaisons de transport faciliterait l’accès des produits vietnamiens aux marchés belge et européen, tout en permettant aux produits, technologies, services et opportunités d’investissement européens de mieux pénétrer le marché vietnamien. Les infrastructures de transport pourraient ainsi constituer un véritable pont favorisant les échanges commerciaux, la coopération et le développement.

Se tournant vers l’avenir, le secrétaire général et président Tô Lâm a appelé les organismes compétents des deux parties à exploiter plus efficacement les cadres de coopération existants et à explorer, de manière proactive, de nouveaux programmes de coopération concrets et durables.

Le port d’Anvers-Bruges est le deuxième plus grand port maritime d’Europe. Photo: VNA

Il a suggéré que les deux parties se concentrent sur des domaines où leurs atouts sont complémentaires et leurs besoins convergents, notamment la planification et la gestion des ports maritimes, la connexion de ces ports aux réseaux fluviaux et ferroviaires, la logistique et les chaînes d’approvisionnement, la transformation numérique, le développement de ports « verts », la réduction des émissions, ainsi que le développement des ressources humaines.



Le secrétaire général et président Tô Lâm a ajouté que les organismes, les entreprises et les établissements de formation des deux parties devraient poursuivre leurs échanges réguliers, approfondir leur compréhension mutuelle et explorer conjointement des opportunités de coopération concrètes.



Ces liens entre les individus, les entreprises et les organismes spécialisés constitueront une base solide et durable pour une coopération à long terme, a-t-il souligné.



Il a insisté sur le fait que les relations entre le Vietnam et la Belgique ont été bâties et cultivées au fil des ans sur les fondements de l’amitié, de la confiance et d’une coopération mutuellement bénéfique. La Flandre et le port d’Anvers-Bruges sont des partenaires essentiels dans cette relation, notamment dans les secteurs maritime, portuaire et logistique.



Le leader vietnamien s’est dit convaincu que, en s’appuyant sur ces bases solides, sur la complémentarité de leurs atouts et sur leur potentiel, le Vietnam, la Belgique et la Flandre ouvriront une nouvelle phase de coopération, plus approfondie, plus substantielle et plus efficace.



Il a affirmé que le Vietnam demeurerait un ami de confiance et un partenaire actif de la Belgique et de la Flandre, œuvrant au renforcement de la connectivité, à l’expansion des échanges commerciaux et à l’approfondissement de la coopération, tout en apportant une contribution concrète au développement et à la prospérité des deux pays, ainsi qu’aux relations entre le Vietnam et l’Union européenne.



À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a assisté à la signature d’un accord entre la Compagnie générale maritime du Vietnam (VIMC) et le Port d’Anvers-Bruges, établissant un cadre de coopération globale visant à favoriser la collaboration dans les domaines maritime, portuaire et logistique, tout en renforçant les liens commerciaux entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe.



Dans le cadre de cet accord, les deux parties se concentreront sur l’échange d’informations, le partage d’expériences et la recherche de solutions pour développer des plateformes logistiques et renforcer la connectivité commerciale et maritime entre le Vietnam, la Belgique et l’Europe. La coopération portera également sur des axes prioritaires tels que le développement de ports « verts » et intelligents, l’intégration de technologies et la transformation numérique dans la gestion et les opérations portuaires, ainsi que le renforcement des liaisons de transport multimodal, afin d’améliorer l’efficacité des chaînes logistiques et la compétitivité des ports.



Plus tard dans l’après-midi, le secrétaire général et président Tô Lâm a visité le Musée royal des beaux-arts d’Anvers, le plus grand et le plus ancien musée d’art de Flandre, qui abrite une collection inestimable couvrant sept siècles d’histoire de l’art. Le dirigeant a par ailleurs assisté à une réception offerte par la gouverneure de la province d’Anvers, Cathy Berx. – VNA