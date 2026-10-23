Le Vietnam mise sur le tourisme d’achat pour accroître les dépenses des visiteurs

Hanoi (VNA) - Le développement de nouveaux concepts commerciaux, l’exploitation du potentiel de l’économie nocturne et une meilleure intégration des produits vietnamiens aux circuits de distribution devraient contribuer à diversifier l’offre touristique, à accroître les dépenses des visiteurs et à renforcer l’attractivité du Vietnam.
Enrichir l’expérience des visiteurs et accroître les retombées économiques du tourisme
Selon Nguyen Trung Khanh, directeur de l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, le tourisme a été défini comme un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère par la Résolution n° 26-NQ/TW du Bureau politique. Celle-ci fixe pour objectif de faire du tourisme un véritable secteur économique de pointe et un nouveau moteur de croissance, l’expérience des visiteurs constituant un avantage concurrentiel majeur.
Dans de nombreux pays, le tourisme d’achat est exploité pour attirer les visiteurs, stimuler la consommation et accroître les recettes touristiques. Au Vietnam, cette forme de tourisme reste toutefois insuffisamment développée au regard de son potentiel, alors que les possibilités de shopping et la découverte des produits locaux peuvent contribuer à enrichir l’expérience des voyageurs et à stimuler leurs dépenses.
En 2025, le Vietnam a accueilli plus de 21 millions de touristes internationaux et environ 137 millions de visiteurs nationaux, pour des recettes touristiques totales estimées à près de 1.000.000 de milliards de dôngs. Pour 2026, le secteur vise 25 millions d’arrivées internationales, 150 millions de visiteurs nationaux et des recettes de 1.125.000 milliards de dôngs.
Conformément aux orientations de la Résolution n° 26-NQ/TW, le Vietnam ambitionne d’accueillir entre 40 et 50 millions de touristes internationaux et environ 160 millions de visiteurs nationaux à l’horizon 2030, pour des recettes touristiques comprises entre 80 et 90 milliards de dollars. À l’horizon 2045, le pays entend figurer parmi les 30 premières destinations touristiques mondiales.
Pour atteindre ces objectifs, le secteur doit non seulement attirer davantage de visiteurs, mais aussi enrichir leur expérience et accroître leurs dépenses sur place. La diversification des services de restauration, de shopping, de loisirs et de divertissement, ainsi que l’allongement de la durée des séjours, contribueront à améliorer les retombées économiques du tourisme.
Dans cette perspective, le renforcement de la coopération entre les secteurs du tourisme et du commerce constitue un levier important pour élargir les débouchés commerciaux, développer de nouvelles offres touristiques et améliorer la qualité des services proposés aux visiteurs.
Après avoir établi un mécanisme de coordination en 2020, l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et l’Agence de gestion et de développement du marché intérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, ont élargi leur coopération à travers un mémorandum d’entente pour la période 2026-2030.
Ce nouvel accord ne se limite plus à la gestion du marché et au traitement des réclamations des touristes. Il vise également à développer des modèles modernes de commerce et de shopping, à stimuler la consommation de produits vietnamiens et à mieux protéger les droits des consommateurs, notamment ceux des touristes.
Selon Tran Huu Linh, directeur de l’Agence de gestion et de développement du marché intérieur, le développement du tourisme d’achat permet non seulement de diversifier l’offre touristique, mais aussi de rapprocher les produits vietnamiens, les spécialités régionales et les produits artisanaux des consommateurs. L’association du shopping à la découverte de la culture, de la gastronomie et des particularités locales constitue également un moyen de renforcer l’attractivité des destinations.
Développer les centres outlet et exploiter le potentiel de l’économie nocturne
Le développement des centres outlet figure parmi les pistes privilégiées pour dynamiser le tourisme d’achat. Ce modèle permet d’associer les activités commerciales à l’expérience touristique. Selon Nguyen Trung Khanh, le shopping constitue un facteur d’attractivité, mais son potentiel reste encore insuffisamment exploité au Vietnam. Le développement de nouveaux concepts commerciaux offrirait davantage de possibilités aux visiteurs, stimulerait leurs achats et renforcerait l’attractivité des destinations.
Le 25 septembre 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce a approuvé, par la décision n° 2412/QD-BCT, le projet de développement des modèles outlet au Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.
Le projet prévoit trois modèles principaux : des villages outlet haut de gamme associant shopping et tourisme ; des centres outlet implantés en milieu urbain ou en périphérie ; et des espaces outlet intégrés à des complexes multifonctionnels.
Pour la période 2026-2030, des projets pilotes sont prévus à Hanoï, à Hô Chi Minh-Ville, à Da Nang, dans la province de Quang Ninh et sur l’île de Phu Quoc. Pour la période 2030-2045, l’objectif est d’étendre ce modèle aux trois régions du Nord, du Centre et du Sud du pays.
La création de centres outlet devrait contribuer à attirer davantage de touristes internationaux, à accroître leurs dépenses et à élargir les débouchés des produits vietnamiens. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville étudient actuellement les conditions nécessaires à la mise en place de ce modèle, tandis que plusieurs autres localités s’intéressent à de nouvelles formes de commerce pour attirer les visiteurs et stimuler la consommation.
Parallèlement, l’économie nocturne représente un autre domaine à fort potentiel. Le développement d’activités et de services en soirée, combinant shopping, gastronomie, culture, loisirs et divertissement, permettrait de prolonger les horaires d’activité des destinations, de multiplier les occasions de consommation et de dynamiser les espaces touristiques.
Le ministère de l’Industrie et du Commerce est chargé d’élaborer un décret destiné à remplacer le décret n° 60/2024/ND-CP relatif au développement et à la gestion des marchés. Le projet prévoit notamment de préciser les responsabilités des Comités populaires provinciaux dans l’élaboration de politiques adaptées aux conditions locales pour développer les marchés nocturnes.
Le projet de stratégie de développement du marché intérieur à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, prévoit également de diversifier les services nocturnes et de développer les rues commerçantes, les marchés de nuit et les centres commerciaux aux horaires d’ouverture prolongés, en mettant en valeur les produits et les spécificités locales.
Avec près de 9.000 marchés dans l’ensemble du pays, l’amélioration du cadre de gestion et les investissements dans ces infrastructures commerciales revêtent une importance particulière. Leur développement doit toutefois tenir compte des différences entre les localités en matière de conditions de développement et de modes de gestion.
Valoriser les produits vietnamiens et faciliter les achats
Outre le développement des infrastructures commerciales, une meilleure intégration des produits vietnamiens aux circuits de distribution et aux activités touristiques constitue un axe essentiel. De nombreuses localités disposent de produits caractéristiques, de produits labellisés OCOP et de marques à forte valeur ajoutée, mais leur visibilité auprès des visiteurs demeure limitée.
Il est donc nécessaire de renforcer les liens entre les producteurs, les voyagistes, les établissements d’hébergement et les points de vente, afin de permettre aux touristes de découvrir et d’acheter plus facilement les produits vietnamiens. Cette démarche contribuerait à élargir les débouchés des produits nationaux tout en valorisant la culture, les métiers artisanaux et l’identité des territoires.
Le développement des paiements numériques constitue un autre facteur important pour améliorer l’expérience des visiteurs. Les paiements dématérialisés, notamment transfrontaliers, peuvent simplifier les transactions, réduire le temps nécessaire au règlement et offrir davantage de souplesse tout au long du séjour. L’élargissement des moyens de paiement adaptés aux visiteurs issus des principaux marchés émetteurs contribuerait également à faciliter les achats.
Selon Nguyen Trung Khanh, le développement du tourisme d’achat doit aller de pair avec les investissements dans les infrastructures commerciales, les loisirs et le divertissement, l’amélioration de la qualité des services ainsi que la protection des droits des touristes. Ces mesures sont essentielles pour garantir un environnement commercial sain, renforcer la confiance des visiteurs et consolider l’image du Vietnam en tant que destination sûre, accueillante et attrayante.
Dans un contexte où la consommation intérieure joue un rôle important dans la croissance économique, le renforcement des liens entre le tourisme et le commerce permettrait d’élargir les débouchés des produits, de stimuler les dépenses des visiteurs et de créer de nouvelles impulsions pour le marché intérieur.
La mise en œuvre coordonnée de mesures portant sur la diversification de l’offre, les infrastructures commerciales, l’économie nocturne, la valorisation des produits vietnamiens et les paiements numériques devrait ainsi contribuer à mieux exploiter le potentiel touristique du pays et à faire du tourisme un véritable secteur économique de pointe au Vietnam.- VNA
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