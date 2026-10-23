Vietnam–Belgique : plus de 50 ans d’amitié et de coopération

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Dans l'après-midi du 1er avril 2025, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général To Lam (à droite) a une entrevue avec le roi Philippe du Royaume de Belgique, en visite d'État au Vietnam. Photo : VNA
Dans l'après-midi du 1er avril 2025, au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général To Lam (à droite) a une entrevue avec le roi Philippe du Royaume de Belgique, en visite d'État au Vietnam. Photo : VNA
Le président de la République Luong Cuong et son épouse président la cérémonie d'accueil officiel du roi Philippe et de la reine de Belgique, en visite d'État au Vietnam (Hanoï, 1er avril 2025). Photo : VNA
Le président de la République Luong Cuong et son épouse président la cérémonie d'accueil officiel du roi Philippe et de la reine de Belgique, en visite d'État au Vietnam (Hanoï, 1er avril 2025). Photo : VNA
Le prince héritier Philippe et la princesse Mathilde de Belgique assistent au séminaire « Société et technologies spatiales » à l'Université nationale de Hanoï, lors de leur visite de travail au Vietnam (Hanoï, 12 mars 2012). Photo : VNA
Le prince héritier Philippe et la princesse Mathilde de Belgique assistent au séminaire « Société et technologies spatiales » à l'Université nationale de Hanoï, lors de leur visite de travail au Vietnam (Hanoï, 12 mars 2012). Photo : VNA
La vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh et la délégation parlementaire vietnamienne visitent le siège du Sénat belge le 17 septembre 2025. Photo : VNA
La vice-présidente de l'Assemblée nationale Nguyen Thi Thanh et la délégation parlementaire vietnamienne visitent le siège du Sénat belge le 17 septembre 2025. Photo : VNA
La reine Mathilde de Belgique, présidente d'honneur de l'UNICEF Belgique, participe à une séance d'orientation sur la préparation de repas nutritifs pour les jeunes enfants à partir d'ingrédients locaux dans le hameau de Lao Hang Chai, commune de Hoang Lien, à Sa Pa (Lao Cai, 11 mai 2023). Photo : VNA
La reine Mathilde de Belgique, présidente d'honneur de l'UNICEF Belgique, participe à une séance d'orientation sur la préparation de repas nutritifs pour les jeunes enfants à partir d'ingrédients locaux dans le hameau de Lao Hang Chai, commune de Hoang Lien, à Sa Pa (Lao Cai, 11 mai 2023). Photo : VNA
L'ambassadeur Nguyen Van Thao et le vice-ministre-président, ministre de l'Économie et du Commerce extérieur de la Région wallonne, Willy Borsus, ainsi que des délégués visitent l'atelier de fabrication de machines de traitement du cancer de la société IBA. Cet événement s'inscrit dans la série d'activités commémorant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Belgique - Vietnam (22 mars 1973 - 22 mars 2023). Photo : VNA
L'ambassadeur Nguyen Van Thao et le vice-ministre-président, ministre de l'Économie et du Commerce extérieur de la Région wallonne, Willy Borsus, ainsi que des délégués visitent l'atelier de fabrication de machines de traitement du cancer de la société IBA. Cet événement s'inscrit dans la série d'activités commémorant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Belgique - Vietnam (22 mars 1973 - 22 mars 2023). Photo : VNA
Le général de brigade et professeur associé, docteur Tran Duy Anh, directeur de l’Hôpital central militaire 108, reçoit le ministre belge des Affaires étrangères, Yves Leterme, à Hanoï, le 11 août 2009. Photo : VNA
Le général de brigade et professeur associé, docteur Tran Duy Anh, directeur de l’Hôpital central militaire 108, reçoit le ministre belge des Affaires étrangères, Yves Leterme, à Hanoï, le 11 août 2009. Photo : VNA
Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung assiste à la signature du protocole d'accord entre le Centre interuniversitaire de microélectronique IMEC (Belgique) et le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC). Photo : VNA
Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung assiste à la signature du protocole d'accord entre le Centre interuniversitaire de microélectronique IMEC (Belgique) et le Centre national d'innovation du Vietnam (NIC). Photo : VNA
La danse majorette exécutée par des jeunes filles belges lors du programme « A Touch of Belgium – Un aperçu de la Belgique » sur la rue piétonne du lac Hoan Kiem. Photo : VNA
La danse majorette exécutée par des jeunes filles belges lors du programme « A Touch of Belgium – Un aperçu de la Belgique » sur la rue piétonne du lac Hoan Kiem. Photo : VNA
La société par actions Rent A Port (Royaume de Belgique) a investi des centaines de millions de dollars pour construire les infrastructures de la zone industrielle de Dinh Vu (Haï Phong), transformant une zone marécageuse côtière en un parc industriel moderne et synchrone. Photo : VNA
La société par actions Rent A Port (Royaume de Belgique) a investi des centaines de millions de dollars pour construire les infrastructures de la zone industrielle de Dinh Vu (Haï Phong), transformant une zone marécageuse côtière en un parc industriel moderne et synchrone. Photo : VNA
Le Vietnam exporte vers la Belgique une large gamme de produits, notamment des chaussures, des équipements informatiques, des textiles et des produits aquatiques. Photo : VNA
Le Vietnam exporte vers la Belgique une large gamme de produits, notamment des chaussures, des équipements informatiques, des textiles et des produits aquatiques. Photo : VNA
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Vietnam–Belgique : plus de 50 ans d’amitié et de coopération

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a plus de 50 ans, le Vietnam et la Belgique entretiennent des relations d’amitié traditionnelles et une coopération fructueuse dans de nombreux domaines, sur la base d’une confiance politique sans cesse renforcée. La coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de l’éducation et des sciences et technologies a enregistré des avancées significatives, ouvrant la voie à un approfondissement des relations entre les deux pays.

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