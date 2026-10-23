Vietnam–Belgique : plus de 50 ans d’amitié et de coopération

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques il y a plus de 50 ans, le Vietnam et la Belgique entretiennent des relations d’amitié traditionnelles et une coopération fructueuse dans de nombreux domaines, sur la base d’une confiance politique sans cesse renforcée. La coopération bilatérale dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture, de l’éducation et des sciences et technologies a enregistré des avancées significatives, ouvrant la voie à un approfondissement des relations entre les deux pays.