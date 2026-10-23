Économie

La "Semaine des produits vietnamiens en République de Corée 2026" s'ouvre à Séoul

La "Semaine des produits vietnamiens en République Corée 2026", organisée du 22 au 28 octobre à Séoul, met en avant 64 gammes de produits vietnamiens dans le réseau Lotte Mart, avec pour objectif de renforcer leur visibilité auprès des consommateurs sud-coréens et d’élargir leur présence dans les circuits de distribution internationaux.

Le café G7 du Vietnam dans le réseau Lotte Mart. Photo: VNA
Le café G7 du Vietnam dans le réseau Lotte Mart. Photo: VNA

Séoul (VNA) - La "Semaine des produits vietnamiens en République de Corée 2026" a débuté le 22 octobre à Lotte Mart à la gare de Séoul. L’événement vise à faire découvrir aux consommateurs sud-coréens une gamme variée de produits agricoles, de produits de la mer et de denrées alimentaires en provenance du Vietnam.

Organisée jusqu’au 28 octobre par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, l’ambassade du Vietnam en République de Corée et Lotte Mart, l’une des principales chaînes de distribution du pays, cette opération met en avant 64 gammes de produits vietnamiens déjà commercialisés dans le réseau de l’enseigne.

La sélection comprend notamment des bananes et des fruits du dragon frais, des crevettes décortiquées surgelées, des noix de cajou grillées et salées, ainsi que des bananes et des mangues séchées à la texture moelleuse. Elle propose également des produits pratiques, des en-cas et des boissons : le pho instantané "Chin-su Pho Story", les nouilles de riz Vifon, le café instantané "3-en-1" G7, les crackers aux légumes AFC, les biscuits à la crème au beurre et à l’ail Gooka ou encore les chips "Karamucho".

Les clients peuvent profiter de diverses promotions, notamment des remises immédiates, des offres sur les achats en lot ou encore des opérations "un produit acheté, un produit offert" sur une sélection d'articles.

Avant la cérémonie d'ouverture, une délégation du ministère de l'Industrie et du Commerce a rencontré la division "Commerce international" de Lotte Mart afin d'échanger sur les moyens d'accroître la présence des produits vietnamiens en République de Corée et sur d'autres marchés.

Nguyen Thao Hien, directrice adjointe du Département du développement des marchés étrangers et du commerce multilatéral au sein du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a affirmé que celui-ci s'engage à soutenir les entreprises vietnamiennes dans leur expansion à l'international et à favoriser leur intégration accrue dans les réseaux de distribution mondiaux.

Elle a salué les initiatives de Lotte Mart et encouragé l’enseigne à poursuivre la promotion des produits vietnamiens de haute qualité, en élargissant leur présence dans ses rayons, tant en République de Corée que sur ses autres marchés à travers le monde.

Un représentant de Lotte Mart a souligné que les produits vietnamiens disposent d'un potentiel de croissance considérable en République de Corée. Selon lui, une coopération plus étroite en matière d’approvisionnement en produits et de promotion de la marque contribuerait à consolider leur position sur le marché. -VNA

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