Politique

L’Association Autriche-Vietnam célèbre 50 ans d’amitié et de coopération

L’événement, qui s’est tenu le 20 octobre, a réuni d’anciens ambassadeurs d’Autriche au Vietnam, des universitaires, des diplomates, des représentants du monde des affaires, des organisations sociales ainsi que des membres de la communauté vietnamienne en Autriche.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang s'exprime à la table ronde. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang s'exprime à la table ronde. Photo: VNA

Vienne (VNA) – L’Académie diplomatique de Vienne et l’Association Autriche-Vietnam ont récemment organisé une table ronde intitulée "Autriche-Vietnam : partenaires dans un monde en mutation", à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation de l’association.

L’événement, qui s’est tenu le 20 octobre, a réuni d’anciens ambassadeurs d’Autriche au Vietnam, des universitaires, des diplomates, des représentants du monde des affaires, des organisations sociales ainsi que des membres de la communauté vietnamienne en Autriche.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Le Thai Hoang, a souligné la contribution de longue date de l’association au renforcement de l’amitié bilatérale.

Il a salué la solidarité dont elle fait preuve envers le peuple vietnamien depuis sa création en 1976, notamment ses efforts pour aider le Vietnam à surmonter le blocus et l’embargo, promouvoir des projets humanitaires, soutenir la reconstruction après-guerre et venir en aide aux victimes de l’agent orange ainsi qu’aux orphelins de Hô Chi Minh-Ville et du delta du Mékong.

Il a également évoqué les générations d’amis autrichiens qui se sont dévoués pour le Vietnam, notamment Georges Wächter - un combattant européen du Việt Minh connu sous son nom vietnamien, Hô Chi Tho - qui a travaillé dix ans au Vietnam pour lutter contre la fièvre récurrente et qui fut l’un des rares étrangers à entretenir une amitié étroite avec le Président Hô Chi Minh.

En tant qu’organisation de la société civile, l’association a favorisé les échanges et le dialogue entre citoyens, experts, entreprises et organisations vietnamiennes et autrichiennes, contribuant ainsi à rapprocher les relations bilatérales de la société et à renforcer les liens entre les deux peuples.

L’ambassadeur vietnamien a insisté sur le rôle essentiel de la diplomatie populaire dans la construction de la confiance et de la compréhension mutuelle, alors que le Vietnam et l’Autriche se préparent à célébrer le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

De son côté, Alfred Gerstl, président de l’Association Autriche-Vietnam, est revenu sur les cinq décennies d’existence de l’organisation et ses principales activités. Il a exprimé sa reconnaissance pour l’attribution de l’Ordre de l’Amitié par le président de la République du Vietnam à Peter Jankowitsch, président honoraire de l’association et ancien ministre autrichien des Affaires étrangères, ainsi qu’à l’association elle-même.

Markus Hass, responsable de la région Asie-Pacifique au sein de la Chambre fédérale économique d’Autriche (WKÖ), a souligné la croissance dynamique du Vietnam et son fort potentiel de marché, qui attirent une nouvelle vague d’investissements autrichiens axés sur la haute qualité et les hautes technologies.

Il a identifié la confiance, les échanges commerciaux et la technologie comme trois piliers prioritaires pour la coopération future.Au cours des cinq dernières décennies, l’association s’est affirmée comme une passerelle entre les deux peuples. Au-delà de l’organisation d’événements et de la mise en œuvre de projets, elle a contribué à tisser des liens durables, à favoriser la compréhension mutuelle et à renforcer la confiance au fil des générations.

À l’avenir, l’association prévoit de renforcer sa collaboration avec l’Association d’amitié Vietnam-Autriche, d’élargir ses rangs et de consolider les liens entre les organisations de la société civile, les intellectuels, les entreprises, la jeunesse et la communauté vietnamienne en Autriche, contribuant ainsi à approfondir les relations bilatérales de manière concrète et durable. -VNA

#Association Autriche-Vietnam #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10
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