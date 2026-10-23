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Vietnam – États-Unis : intensifier la coopération pour retrouver les martyrs disparus

Le Vietnam et les États-Unis renforcent leur coopération dans la recherche, le regroupement et l’identification des dépouilles des martyrs vietnamiens, en mobilisant les archives historiques, les technologies génétiques et l’expertise scientifique pour accélérer les recherches.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (2e de droite) au dialogue sur l’héritage de la guerre en Asie du Sud-Est, organisé le 21 octobre à Washington. Photo: VNA
L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (2e de droite) au dialogue sur l’héritage de la guerre en Asie du Sud-Est, organisé le 21 octobre à Washington. Photo: VNA

Washington (VNA) – L’ambassade du Vietnam aux États-Unis multiplie les initiatives visant à renforcer la coopération avec ses partenaires américains dans le règlement des conséquences de la guerre. L’accent est mis sur la mobilisation de soutiens et de ressources en faveur de la « Campagne des 500 jours et nuits », consacrée à la recherche, au regroupement et à l’identification des dépouilles des martyrs vietnamiens.

Lors d’un dialogue sur l’héritage de la guerre en Asie du Sud-Est, organisé le 21 octobre à Washington par le Stimson Center, l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung, a présenté aux représentants d’organismes gouvernementaux, d’organisations non gouvernementales et aux experts américains les efforts déployés par le Vietnam. Il a également appelé à une coopération internationale accrue pour mener à bien ces missions humanitaires urgentes.

Selon l’ambassadeur, le Vietnam coopère pleinement et de bonne foi avec les États-Unis dans les recherches visant à retrouver les militaires américains portés disparus et reste pleinement engagé dans cette mission. Parallèlement, le pays intensifie les opérations de recherche, de regroupement et d’identification des dépouilles de ses propres martyrs, dans le cadre d’une campagne nationale lancée en avril 2026.

Pour mener à bien cette campagne, le Vietnam a mobilisé des moyens sans précédent afin de retrouver les dépouilles d’environ 7 000 martyrs, d’intensifier les analyses comparatives des données génétiques et de procéder au déminage d’anciens champs de bataille stratégiques.

Le temps presse toutefois : d’anciens sites de sépulture ont été transformés en zones résidentielles, en routes ou en terres agricoles, tandis que les témoins vieillissent. Pour atteindre les objectifs fixés, les deux parties doivent croiser les archives de terrain et les témoignages recueillis au Vietnam avec les documents militaires américains, tout en mobilisant leur expertise analytique et les technologies génétiques de pointe.

Dans les prochaines semaines, des experts vietnamiens et leurs collègues de l’Université Texas Tech se rendront de nouveau aux Archives nationales américaines (NARA), à College Park, dans le Maryland, pour examiner environ deux à trois millions de pages de documents susceptibles de contenir des indices précis, tels que des coordonnées, des cartes ou des indications sur les lieux d’inhumation temporaires. L’intelligence artificielle pourrait faciliter l’analyse de ces archives, mais son utilisation doit être complétée par les témoignages et les souvenirs des personnes concernées.

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L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyen Quoc Dung (2e de droite) à la rencontre à l’Université de Géorgie. Photo: VNA

L’ambassadeur Nguyen Quoc Dung a également souligné que cette coopération avait joué un rôle déterminant dans l’évolution des relations entre le Vietnam et les États-Unis vers un Partenariat stratégique global, en contribuant à des avancées concrètes en faveur de la paix et de la sécurité des populations des deux pays.

Auparavant, le 19 octobre, lors d’une rencontre à l’Université de Géorgie à Washington, l’ambassadeur avait présenté les objectifs de la campagne ainsi que les possibilités de coopération scientifique.

Cette université compte parmi les partenaires actifs du Vietnam dans plusieurs domaines, notamment la formation aux technologies de télédétection pour localiser les sépultures, l’analyse d’échantillons environnementaux, le traitement des cas de restes humains mêlés et la mise en place d’un groupe de travail conjoint chargé d’appuyer les activités du laboratoire à Hanoï.

Selon l’ambassadeur, la coopération américaine, notamment en matière de partage de données et de fourniture de technologies d’identification, montre que les deux pays peuvent surmonter ensemble les séquelles de la guerre dans un esprit de respect et d’empathie.-VNA

#Campagne des 500 jours et nuits #recherche des restes des martyr s #Nouvelle ère
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