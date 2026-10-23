La culture et la diplomatie populaire au cœur de la vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire scientifique international intitulé « La culture et la diplomatie populaire dans le processus d'édification de la Communauté de l'ASEAN – Vision jusqu’en 2045 » s'est tenu dans le 23 octobre à Hô Chi Minh-Ville, sous la houlette de l'Union des organisations d'amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) et de l'Université des sciences sociales et humaines relevant de l'Université nationale de Hô Chi Minh-Ville.

L’événement a réuni des consuls généraux et des représentants des consulats généraux des pays membres de l'ASEAN établis dans la métropole du Sud, ainsi qu'un grand nombre de chercheurs, d'universitaires et d'étudiants.

Prenant la parole lors du séminaire, le vice-président de la HUFO, Ho Xuan Lam, a souligné que l’adoption de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045 à Kuala Lumpur en 2025 marquait une avancée majeure dans la conception du développement régional. L’objectif est de bâtir une ASEAN résiliente face aux aléas, proactive face aux opportunités, unie dans sa diversité et centrée sur ses citoyens.

Il a précisé que la concrétisation de cette feuille de route exigeait de traduire les engagements gouvernementaux en réalisations tangibles dans la vie quotidienne.

Le responsable de la HUFO a insisté sur l'impératif de considérer la culture et la diplomatie populaire comme des ressources stratégiques, contribuant à créer la confiance, le consensus et le socle de coopérations pérennes. Dans cette perspective, la diplomatie interpersonnelle offre une assise aux activités diplomatiques, mais également un socle social solide des relations d'amitié et de coopération internationales, conférant ainsi une véritable vitalité à la Communauté de l'ASEAN directement impulsée par ses habitants.

Le vice-président de la HUFO, Ho Xuan Lam, s'exprime au séminaire. Photo: VNA

Partageant cette analyse, le docteur Phan Thanh Dinh, vice-recteur de l’Université des sciences sociales et humaines, a estimé qu’à l’horizon 2045, l’ASEAN devrait à la fois renforcer sa capacité d’adaptation et promouvoir un développement durable, tout en consolidant la cohésion d’une communauté riche de sa diversité historique, linguistique et religieuse.

Selon lui, la culture constitue le fondement de la compréhension mutuelle, que la diplomatie populaire transforme en liens, en confiance et en coopération entre les citoyens. Elle favorise également une participation accrue des jeunes générations aux réseaux régionaux de coopération et de création.

Dans leurs interventions respectives, la consule générale des Philippines, Querobine D. Laccay, et le consul général de Malaisie à Hô Chi Minh-Ville, Firdauz Othman, ont exposé les contenus principaux sur la Vision de la Communauté jusqu’en 2050, les axes directeurs de leurs pays - ayant assumé les présidences tournantes de l'ASEAN en 2026 et 2025 - en vue d'édifier une Communauté autonome, dynamique et centrée vers les citoyens.

Les échanges entre spécialistes, entrepreneurs et représentants de la diaspora ont conforté l’idée que l’édification de l’ASEAN ne repose pas uniquement sur des mécanismes institutionnels, mais aussi sur la compréhension mutuelle, la confiance et les liens humains. Ils ont ainsi souligné le rôle déterminant de la culture et de la diplomatie populaire dans la construction de la Communauté de l’ASEAN. - VNA