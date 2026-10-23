L’Équipe de génie N°4 et l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7 réussissent leur mission de paix

Hanoï (VNA) - Le 23 octobre, le ministère de la Défense a organisé, sous forme hybride, une conférence bilan du mandat de travail au sein des missions de maintien de la paix des Nations Unies de l'Équipe de génie N°4 et de l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°7.

L'Équipe de génie N°4 avait accompli avec excellence ses missions professionnelles, a estimé le général de brigade Pham Manh Thang, directeur du Centre de maintien de la paix du Vietnam (ministère de la Défense), en rendant compte des résultats du mandat.

L’unité a réalisé un volume de travaux particulièrement important, en achevant en seulement 85 jours, soit 35 jours avant l’échéance prévue, la réhabilitation d’une route de 37 km reliant le quartier général de la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abiyé (UNISFA) à la ville d’Agok. Elle a également mené à bien plusieurs travaux d’aménagement de terrains destinés à soutenir les opérations de l’UNISFA, ainsi que la construction de casernes intelligentes pour les unités de maintien de la paix de la mission. Ces réalisations ont été achevées dans les délais, voire en avance, tout en garantissant une qualité élevée.

Des officiers et des soldats de l’Équipe de génie N°4 et l’Hôpital de campagne de niveau 2 N°7 assistent à l'événement. Photo : VNA.





De son côté, l'Hôpital de campagne de niveau 2 N°7 a accompli avec succès ses missions médicales au sein de la mission, enregistrant la prise en charge et le traitement de plus de 2.200 patients parmi le personnel de l'ONU et la population locale. Il a garanti une sécurité médicale absolue et traité avec succès de nombreux cas graves et complexes nécessitant une haute expertise tels que des abcès appendiculaires ou des ruptures du tendon d'Achille, tout en assurant l'accueil, les premiers secours et l'évacuation sanitaire de six cas complexes dépassant les normes de traitement.



Par ailleurs, l’hôpital a associé médecine traditionnelle vietnamienne et acupuncture pour traiter 35 patients. Il a également dispensé des soins de physiothérapie à 557 patients, totalisant 2.122 séances et 8.413 actes techniques, contribuant ainsi à faire connaître la médecine traditionnelle vietnamienne auprès des partenaires internationaux. L’unité a en outre élaboré de manière proactive des plans de prévention des épidémies et mis en œuvre efficacement des mesures de lutte contre le paludisme, la variole du singe, le choléra et le virus Ebola. Pour les urgences nécessitant une évacuation par hélicoptère, elle a préparé ses effectifs, ses moyens et ses équipements afin de pouvoir intervenir sans délai, en coordination avec les organismes compétents.



Présidant la conférence, le colonel-général Nguyen Truong Thang, vice-ministre de la Défense, chef du groupe de travail intersectoriel et chef du Comité directeur du ministère de la Défense sur la participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, a salué les performances remarquables accomplies par les deux unités. Il a souligné que les efforts des cadres et des personnels témoignaient non seulement de leurs compétences professionnelles, mais contribuaient également à promouvoir l’image de l’Armée populaire du Vietnam sur la scène internationale.

Outre les résultats positifs, la conférence a analysé les aspects à corriger pour la préparation des contingents futurs. Ainsi, la sélection, les examens médicaux et l'évaluation des standards doivent être menés de manière plus rigoureuse dès la base. La formation préalable au déploiement doit être ajustée aux réalités du terrain et aux standards de l'ONU, tout en réduisant la durée de formation pour optimiser les ressources. Enfin, le perfectionnement des langues étrangères, notamment l'anglais, constitue une exigence obligatoire et stratégique pour évoluer dans un environnement multilatéral.



Le colonel-général Nguyen Truong Thang a confié au Centre de maintien de la paix du Vietnam la tâche de se coordonner avec les armes et académies concernées afin d'élaborer un plan d'inspection et de maintenance des équipements, garantissant ainsi une efficacité substantielle.-VNA