Le haut dirigeant To Lam rencontre la présidente de la Commission européenne

Le dirirgeant To Lam a affirmé que le Vietnam considérait l’UE comme l’un de ses partenaires prioritaires et souhaitait approfondir le partenariat stratégique global pour le rendre toujours plus substantiel et efficace.

Dans le cadre de sa visite officielle auprès de l’Union européenne (UE) et en Belgique, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rencontré, le 22 octobre à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

La présidente de la Commission européenne a salué les avancées positives des relations entre le Vietnam et l’UE, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global.

Elle a exprimé le souhait de coopérer avec le Vietnam pour mettre pleinement en œuvre ce nouveau cadre de partenariat.

Le dirirgeant To Lam a affirmé que le Vietnam considérait l’UE comme l’un de ses partenaires prioritaires et souhaitait approfondir le partenariat stratégique global pour le rendre toujours plus substantiel et efficace.

Il a proposé de valoriser les complémentarités entre les deux parties et de faire des sciences et technologies, de l’innovation et de la transition énergétique des axes prioritaires de leur coopération stratégique, afin de renforcer l’autonomie et la résilience de leurs économies.

Les deux parties sont convenues de renforcer le rôle du groupe de travail spécial chargé de la mise en œuvre de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’UE (EVFTA), afin d’élargir, d’intensifier les échanges économiques et commerciaux, et d’accélérer les efforts visant à obtenir la levée du « carton jaune » de l’UE concernant les produits aquatiques vietnamiens.

Le même jour, le secrétaire général et président, To Lam, a participé à une table ronde de haut niveau avec des dirigeants d’entreprises européennes et belges de premier plan. Il a souligné que le gouvernement vietnamien s’engageait à rester à l’écoute des investisseurs, à les accompagner et à lever les difficultés et obstacles auxquels ils sont confrontés, afin de leur offrir un environnement d’investissement transparent, stable et favorable, propice aux engagements à long terme et à un développement rapide et durable du pays./.