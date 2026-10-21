La capacité d’exécution, moteur de la croissance de l’ASEAN en 2027, selon un économiste malaisien

Kuala Lumpur (VNA) – La capacité à concrétiser les objectifs, bien plus que l’ambition, déterminera la croissance économique des cinq principales économies de l’ASEAN en 2027. Le Vietnam devrait arriver en tête de la région, selon Shan Saeed, économiste en chef mondial du groupe malaisien IQI Juwai, spécialisé dans les technologies immobilières (proptech).
Dans ses scénarios de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel de ces cinq économies, M. Saeed table sur une progression comprise entre 8,2 % et 9,5 % pour le Vietnam en 2027. Suivent la Malaisie, avec une croissance de 5,3 % à 6,5 %, l’Indonésie (5,3 % à 6,1 %), la Thaïlande (2,7 % à 3,9 %) et les Philippines (2,5 % à 3,7 %). Il a toutefois précisé que ces fourchettes sont indicatives et ne constituent pas des prévisions officielles.
L’économie vietnamienne connaît une expansion rapide. Elle a progressé de 9,01 % au cours des neuf premiers mois de 2026, avec une croissance de 9,95 % au troisième trimestre. Selon l’Office général des statistiques du Vietnam, les investissements directs étrangers (IDE) effectivement décaissés ont atteint 21,07 milliards de dollars, soit leur niveau le plus élevé sur neuf mois depuis cinq ans. Toutefois, l’inflation s’est établie à 5,08 % en septembre, et la croissance devra dépasser 10 % au quatrième trimestre pour permettre au pays d’atteindre son objectif annuel.
Pour le Vietnam, l’enjeu consiste à transformer sa capacité exportatrice en une plus grande valeur ajoutée nationale, avant que les barrières tarifaires ou la volatilité des prix ne freinent cette dynamique, explique M. Saeed.
La Malaisie cherche, de son côté, à faire évoluer son modèle de croissance. Son économie a progressé de 6,0 % au deuxième trimestre 2026, enregistrant sa meilleure performance pour un deuxième trimestre depuis 2014, hors période de pandémie. Selon le Département des statistiques de Malaisie, les exportations ont augmenté de 17,0 %, tandis que l’inflation s’est établie à 1,9 %. L’enjeu consiste désormais à transformer cette dynamique industrielle en gains de productivité du travail et en hausses salariales.
L’Indonésie poursuit également sa croissance. Son économie a progressé de 5,29 % au deuxième trimestre et de 5,45 % sur l’ensemble du premier semestre 2026. Selon l’agence nationale des statistiques (Statistics Indonesia), la consommation des ménages a représenté 53,3 % du PIB. Toutefois, la taille de son économie ne suffit pas, à elle seule, à garantir la confiance des investisseurs. Une décision de MSCI, fournisseur mondial d’indices boursiers, concernant une éventuelle reclassification du marché indonésien, attendue fin juin 2027, constituera un test crucial pour la gouvernance de ce marché.
La Thaïlande, quant à elle, doit repenser son modèle de croissance. Son économie a progressé de 1,9 % au deuxième trimestre 2026, tandis que les investissements publics ont reculé de 1,6 %, selon le Conseil national pour le développement économique et social (NESDC). Alors que cet organisme prévoit une croissance comprise entre 2,0 % et 2,5 % pour 2026, M. Saeed estime que le pays devra renouer avec une véritable reprise des investissements en 2027, plutôt que de compter sur un simple rebond conjoncturel.
Les Philippines s’efforcent, pour leur part, de retrouver une dynamique positive. Leur économie a progressé de 2,3 % au deuxième trimestre 2026, soit sa plus faible croissance depuis 2009, hors période de pandémie de COVID-19. Les investissements en capital fixe ont, quant à eux, chuté de 13,7 %, selon l’Autorité philippine des statistiques. Le gouvernement a revu à la baisse son objectif de croissance pour 2026, désormais fixé entre 3,5 % et 4,5 %. La mise en œuvre effective des projets d’infrastructure sera déterminante pour soutenir la reprise en 2027.
Selon M. Saeed, si le potentiel de croissance des cinq principales économies de l’ASEAN peut être quantifié, les résultats dépendront des efforts déployés pour concrétiser les objectifs fixés. Seule une capacité d’exécution efficace permettra de transformer les perspectives de croissance en une création de valeur durable.- VNA
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