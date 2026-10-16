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Malaisie : la brume de pollution continue de dégrader la qualité de l'air

La pollution atmosphérique continue de toucher plusieurs régions de Malaisie, avec un indice atteignant 195 à Klang, dans l'État de Selangor.

Kuala Lumpur (VNA) – La pollution atmosphérique due aux fumées continue de toucher la Malaisie, où des dizaines de zones enregistrent une qualité de l'air jugée « mauvaise pour la santé ».

Selon le système malaisien de gestion de l'indice de pollution atmosphérique (APIMS), 34 zones affichaient, le 15 octobre à 17 heures, un indice de pollution atmosphérique (API) correspondant à un niveau nocif pour la santé.Klang, dans l'État de Selangor, était la zone la plus touchée, avec un API de 195, proche du seuil « très nocif pour la santé ».

Face au risque accru de maladies liées à la pollution atmosphérique, le ministère malaisien de la Santé a renforcé les réserves d'équipements médicaux dans les établissements de santé du pays. De son côté, le ministère de l'Éducation a réactivé le Plan national d'action contre les fumées (PTJK), qui prévoit la fermeture des écoles dès que l'API atteint 200 et la suspension de toutes les activités en plein air lorsqu'il dépasse 100.

Interrogé par la presse le 15 octobre, le Premier ministre Anwar Ibrahim a affirmé que son gouvernement déployait tous les efforts possibles pour coopérer avec l'Indonésie afin de lutter contre cette pollution de plus en plus préoccupante. -VNA

#Malaisie #brume de pollution #qualité de l'air #santé publique #Indonésie
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