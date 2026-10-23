Le Premier ministre polonais arrive à Da Nang pour une visite officielle au Vietnam

Da Nang (VNA) – Le Premier ministre polonais Donald Tusk est arrivé le 23 octobre au soir à Da Nang, à la veille de sa visite officielle au Vietnam, prévue du 24 au 26 octobre, à l’invitation de son homologue vietnamien Le Minh Hung.

Il a été accueilli à l’aéroport international de Da Nang par Nguyen Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire municipal, et Ha Hoang Hai, ambassadeur du Vietnam en Pologne.

Cette visite intervient dans un contexte favorable aux relations entre le Vietnam et la Pologne, fondées sur l’amitié traditionnelle, la confiance politique et une coopération concrète. La Pologne figure parmi les premiers pays européens à avoir établi des relations diplomatiques avec le Vietnam, le 4 février 1950.

Elle compte également parmi les partenaires commerciaux les plus importants du Vietnam en Europe centrale et orientale. Les échanges commerciaux bilatéraux ont progressé régulièrement au fil des années, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA).

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en Pologne, Ha Hoang Hai, a souligné que cette visite se déroulait à un moment particulièrement favorable des relations bilatérales, réunissant les conditions propices à leur développement à un niveau supérieur.

Selon lui, le déplacement du chef du gouvernement polonais constitue une occasion de promouvoir une coopération économique, commerciale et d’investissement plus concrète, d’améliorer les conditions d’accès aux marchés respectifs et de lever les obstacles auxquels se heurtent les produits des deux pays.

Les deux parties peuvent saisir cette occasion pour élargir leur coopération à des secteurs à forte valeur ajoutée, notamment les technologies numériques, les énergies vertes, les technologies quantiques et la formation de personnel hautement qualifié. Cette coopération permettra de tirer parti de leurs atouts complémentaires, de renforcer les liens entre les entreprises et de jeter les bases d’un développement durable des relations économiques, scientifiques et technologiques entre les deux pays.

De son côté, Joanna Skoczek, chargée d’affaires par intérim et cheffe de mission à l’ambassade de Pologne à Hanoï, a indiqué que la visite de Donald Tusk visait à identifier et à confirmer les domaines offrant les meilleures perspectives de coopération bilatérale.

Elle a notamment cité l’éducation, le commerce, la coopération au sein des forums internationaux, la culture et les échanges entre les peuples. La diplomate a également indiqué que plusieurs documents importants seraient signés au cours de la visite, contribuant ainsi à renforcer le cadre juridique des relations bilatérales. -VNA